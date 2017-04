Santi Yusta: "Me siento preparado para el Real Madrid, pero solo pienso en el Obradoiro"

"Si el Real Madrid me quiere para el año que viene habrá que trabajar mucho"

Santi Yusta pasó este martes por el plató de Punto Pelota Obra de Santiago Tv, espacio dirigido por Pablo González Vázquez y que contó con la colaboración de Roberto Anidos, webmaster de Piratas del Basket, y conmigo en representación de Solobasket.com. Durante más o menos una hora se sometió a preguntas sobre el último partido, la lucha por la permanencia, su posible vuelta al Madrid o su excompañero de la cantera madridista, Luka Doncic. Pudimos comprobar que Santi tiene claro cual es el camino para conseguir que su carrera sea todo lo exitosa que se espera: Trabajo y Equipo, valores que comparte con su club actual, Rio Natura Monbus Obradoiro.



El alero madrileño mostró tener la cabeza muy bien amueblada y una gran humildad, a pesar de estar a punto de cumplir tan solo 20 años y de ser noticia por la posibilidad de su vuelta al Real Madrid, que ha ejercido hace escasas semanas su derecho de inscripción preferente sobre su canterano.

Las primeras preguntas a las que tuvo que contestar fueron sobre la gran victoria el día anterior de Rio Natura Monbus Obradoiro sobre un RETAbet Bilbao Basket que se jugaba gran parte de sus opciones de playoff en dicho partido jugado en Miribilla. Santi Yusta fue decisivo en esa victoria con un gran trabajo de intendencia, una muy buena defensa sobre un mermado Alex Mumbrú y el triple clave a 47 segundos para el final. "Al recibir ese balón sentí lo típico, como si todo fuera a cámara lenta. Todos se pararon esperando mi tiro y tenía que tirarlo". Demostró una gran valentía ya que hasta este partido llevaba un 3 de 33 en triples en lo que va de liga: "No lo piensas. En medio del partido no piensas en el porcentaje que llevas. Había que tirarlo y lo haces como si llevaras un 100 por 100" y añadió "Sientes mucha alegría al meter un tiro así, por el equipo y la importancia de este partido, y también individualmente por la mala racha que llevaba en el tiro de tres".

Otro tema a comentar fue su enfrentamiento con toda una leyenda de la Liga Endesa y del baloncesto nacional como es Alex Mumbrú , destacando una jugada en la que el alero catalán lo llevo al poste y acabó con un tapón y una falta para el jugador de Bilbao. "Es un gran jugador y además es muy grande por lo que juega mucho al poste. Sabíamos que había que defenderlo muy duro y salió bien" . Para la semana le espera otro reto en su puesto como es esa bestia defensiva y del rebote que es Sadiel Rojas : "Habrá que ser igual de intensos que él. Impedir que vaya al rebote y que no juegue bien sin balón. Y cansarle en la medida de lo posible" .

El equipo gallego está consiguiendo grandes victorias en este tramo final que pone la permanencia al alcance de su mano después de una temporada muy complicada. "El estar abajo en la clasificación nos ha hecho unirnos más, hacer más equipo y eso influye en la confianza que tenemos en los finales de partido. Al principio del año había muchas caras nuevas, pero hemos ido conociéndonos y cogiendo confianza entre los compañeros y eso es muy importante" era la explicación de Santi a este buen momento de forma del equipo y añadía "este triunfo ayuda mucho. Nos da bastante tranquilidad pero ahora tenemos que pensar ya en el UCAM Murcia". Como es lógico, tanto equipo como jugador, no pierden de vista a sus rivales en esta intensa lucha por no ocupar el penúltimo puesto: "Nos viene bien que Divina Seguros Joventut y Tecnyconta Zaragoza tengan la jornada de descanso. Podemos sumar alguna victoria más que ellos. El partido contra el Real Betis Energía Plus es esencial. No es el partido clave pero si muy importante. Ellos tienen un calendario muy difícil".

El tema estrella de la actualidad del alero madrileño, por mucho que le pese a la afición obradoirista que tiene en Santi a uno de sus ídolos por su entrega y trabajo, es su posible vuelta al Real Madrid: "siento alegría por enterarme de que el Madrid piensa en mi. Yo soy madridista desde siempre. Pero ahora mismo no pienso mucho en ello. Solo pienso en el Obradoiro y en seguir aportando para conseguir la permanencia". De momento el Real Madrid lo único que ha hecho es asegurarse sus derechos pero no se ha pronunciado si con la intención de que pertenezca a la primera plantilla o si valora otras opciones. Dada su juventud era obligado preguntarle sobre si sentía preparado y que papel esperaba de volver al equipo que lo formó: "si, está claro que me siento preparado. No será fácil, pero al igual que cuando llegué a Obradoiro con 18 años y muy lejos de mi casa, tendré que trabajar mucho como he hecho aquí. Los minutos ya se verán. Ahora es algo que no se puede saber".

Santi Yusta formó parte de uno de los mejores equipos juniors de Europa de los últimos tiempos, compartiendo pista con Daniel De la Rúa, Felipe Dos Anjos, Jonathan Barreiro y el genio Luka Doncic: "se siente un poco de envidia sana al ver el papel de Luka en el Madrid. Me gusta verlo crecer de esta manera porque es un gran amigo y un gran jugador. Igual no esperaba que explotara tan pronto pero se veía que lo haría por su calidad. Su techo está donde él quiera. Si sigue trabajando puede llegar a lo más alto". No al nivel de Wonder Boy que apunta incluso al número uno del draft cuando decida presentarse, pero Yusta también está bien considerado en Estados Unidos como comentaba Germán Gabriel en la retransmisión del partido y por eso quisimos saber si tiene pensado presentarse al draft de este año: "de momento no pienso en eso. Ya se verá, pero aún no lo estoy pensando".

