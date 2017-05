Scola pone fin a su etapa NBA ¿Posible regreso a Baskonia?

No tiene equipo en la NBA

Es más que probable que Luis Scola haya disputado su última temporada como jugador en la NBA. Después de 10 temporadas en la liga y con 37 años recién cumplidos, el propio jugador reconoce que el escenario más probable sea que continúe su carrera, pero en otro lugar.

En una entrevista ofrecida a la radio canadiense TSN, el jugador argentino reconoció que jugar en la NBA era una opción muy difícil para él y que no se imagina jugando la próxima temporada en alguna franquicia.

Luis Scola dijo: “No me veo otro año jugando en la NBA, aunque tampoco estoy seguro ya que la temporada acaba de finalizar para nosotros. Pero me he dado cuenta de que no hay muchas posibilidades de jugar en la NBA el próximo año. Competir en la NBA se ha convertido en un reto muy difícil para mí y creo que no voy a poder seguir jugando.

Según él mismo declaró que “todavía me siento jugador de baloncesto, aunque todavía no sé dónde jugaré la próxima temporada”.

El ala-pívot argentino es agente libre en la NBA. En 2002 fue drafteado por los Spurs pero no fue hasta 2007 cuando dio el salto a la NBA de la mano de Houston Rockets donde estuvo 5 temporadas. Phoenix, Indiana, Toronto y Brooklyn han sido las otras franquicias donde el jugador de “La generación Dorada” ha desarrollado su carrera en la NBA.

En esta situación y teniendo en cuenta que Scola todavía se siente con fuerza e ilusión para seguir jugando al baloncesto los rumores de que vuelva a Europa y más concreto al Baskonia han vuelto a surgir. El propio director deportivo del Baskonia, Félix Fernández ha reconocido a Radio 5 que “mantiene un contacto continuado con Scola y que para ellos sería un orgullo volver a contar con el jugador argentino”.

Luis Scola llegó a Europa de la mano del Gijón Baloncesto procedente del Club Ferro Carril Oeste argentino. En el año 2000 fichó por Baskonia donde estuvo 7 temporadas antes de marchar a la NBA.

No sería extraño que Luis Scola volviese a Vitoria ya que siempre se ha declarado un enamorado del club donde coincidió con Nocioni y Prigioni, jugadores que también tuvieron su etapa NBA y de igual manera regresaron a Baskonia.