Se acaba el margen, Zan Tabak destituido en Sevilla

Tras la derrota ante el RETAbet Bilbao Basket en casa, y la triste imagen ofrecida en San Pablo ante sus aficionados, la dirección del Real Betis E.Plus ha decidido dejar de contar con los servicios de Zan Tabak al frente de la nave, tal y como adelanta el Diario Sevilla.

Los andaluces no han sumado ninguna victoria en la segunda vuelta, y se están complicando la vida en la lucha por el descenso. La situación estaba ganando en niveles de tensión, y la grada no estaba contenta con lo mostrado por los suyos partido tras partido. Pese a los fichajes y los cambios de cara, la imagen del equipo seguía sin mejorar, y las victorias no sumaban en la clasificación, lo que ha detonado en la destitución del técnico croata.

Habrá que estar atentos, los próximos días, a la solución que presentan desde la dirección deportiva sevillana para afrontar lo que resta de temporada. Lo que es seguro, es que en el partido de la próxima semana frente al Real Madrid no será Zan Tabak quien dirija a los verdiblancos.