Sergi Llull agranda su leyenda y el Real Madrid se alza con la Copa del Rey

VALENCIA BASKET DOMINA LA PINTURA Y ANTHONY RANDOLPH RESPONDE: Tanto Dubljevic como Sikma han comenzado la final a un grandísimo nivel. Los dos interiores de Valencia Basket han colocado buenos bloqueos y eso ha permitido a su equipo dominar la pintura, desde donde han venido la mayoría de sus puntos. Dubljevic ha sido el responsable de hacer que Pablo Laso no entendiera qué le estaba pasando a su defensa en las continuaciones. Pero a Anthony Randolph no le gustaba eso de verse por detrás en el marcador, así que con 8 puntos casi consecutivos del americano, seguido de un mate de Taylor y un rebote más mate espectacular de Doncic, el Real Madrid se ha adelantado en el luminoso antes de acabar el periodo (20-13, min. 8). Ayón, que no ha salido en el cinco titular, también ha aportado mucho desde el banquillo y ha neutralizado el inicio dominante de los de Pedro Martínez en las posiciones interiores. Y qué mejor manera de acabar el cuarto: los mejores de cada equipo (Dubljevic y Randolph) han logrado sendas canastas para cerrar un primer cuarto completo (22-16).

REAL MADRID LOGRA SU MÁXIMA DIFERENCIA EN UN CUARTO DOMINADO POR LOS PARCIALES: Después de lograr la máxima diferencia hasta el momento (34-26, min. 14), una serie de buenas acciones ha permitido a los valencianos volver a apretar el marcador (parcial de 0-6). Pero ese mismo parcial ha sido devuelto por los de Pablo Laso en cuestion de dos minutos. En estos instantes, Real Madrid ha establecido la barrera de los 10 puntos de diferencia y, pese al esfuerzo de Rafa Martínez -7 puntos en este cuarto-, los blancos no han vuelto ir por debajo en esta primera mitad. Los tiros libres finales y el triple de Van Rossom han dado oxígeno a Valencia Basket, que ha seguido dando guerra y no ha permitido que esa barrera psicológica les afectara lo más mínimo. Al descanso, el partido estaba tan vivo como al inicio del partido (47-45) merced a un palmeo de San Emeterio prácticamente sobre la bocina.

VALENCIA BASKET REMA, REMA... ¡Y EMPATA!: En líneas generales, hoy los hombres grandes de ambos equipos han dominado el aspecto ofensivo. En este tercer periodo, Ayón y otra vez Dubljevic se han convertido en los artífices de que el partido entrara en los últimos minutos con el marcador igualado. Es cierto que Randolph ha ido de más a menos, pero nunca se ha ido del todo, y así lo demuestra todo lo que ha ido aportando a su equipo, sobre todo en la zona. Yendo a remolque prácticamente desde los inicios del primer periodo, los de Pedro Martínez no han bajado los brazos en ningún momento y, aprovechando una mala racha en el tiro de los madridistas, han logrado empatar dos veces: primero a 68 con un tiro en la zona de Thomas y después a 71 con un 2+1 de Dubljevic. Pero claro, ya estamos acostumbrados a los canastones en el último segundo, y en este cuarto no iba a ser menos: canastón de Llull y 74-71 favorable al Real Madrid al término del tercer cuarto.

¿TODO POR DECIDIR? LLULL AL RESCATE: Real Madrid se ha cargado muy rápido de faltas y a los 3 minutos ya estaba con bonus, por lo que cada falta que ha realizado ha llevado a los jugadores taronja; eso, junto al triple de Van Rossom ha vuelto a igualar el partido (82-81, min. 36). En medio de un tiempo muerto televisivo, un hombre le ha pedido matrimonio a su mujer y esta ha dado el "sí": los ánimos en el Buesa Arena parecían relajarse, pero nada más lejos de la realidad. El público tenía un equipo preferido claro -Valencia Basket- y así lo ha demostrado, apoyándolos y animándolos como si de su equipo se tratara. Ha habido un pequeño arreón blanco (87-81), y aunque Sastre y Sikma se han encargado de llevar el partido a donde querían los valencianos (87-85), un nombre propio se ha erigido líder en estos minutos finales. 30 segundos le han bastado a Llull para encadenar un triple y una entrada para colocar el 92-85 (min. 38). Y su show no ha terminado ahí: otro triple dejaba casi sentenciado el partido. La emoción y los nervios se han fusionado en los últimos instantes, en los que Valencia Basket se ha puesto a dos puntos, pero ha tenido apenas un segundo para materializar su ataque y no ha podido realizar la machada. El resultado final ha sido de 97-95.

FINAL POLÉMICO Y REAL MADRID CAMPEÓN DE LA COPA DEL REY: Ha sufrido en todos los partidos y en este ha vuelto a haber polémica. Los jugadores de Valencia Basket han reclamado falta antideportiva en una falta de Taylor sobre Dubljevic a falta de dos minutos para finalizar el encuentro. Pero la polémica ha vuelto a estar presente a falta de un segundo, cuando le han pitado un campo atrás a los de Pedro Martínez; tras ver el "instant replay", han cambiado la decisión y el balón ha ido para los valencianos. Con este final se ha llegado a la conclusión de esta edición, y ya van cuatro consecutivas las que Real Madrid ha conseguido. El MVP merecido ha sido para Llull.

REACCIONES

Pedro Martínez: "Ha sido un buen partido. El Madrid ha tenido un acierto impresionante cuando estábamos a punto de dar la vuelta al partido. Nosotros lo hemos hecho bien; no podemos estar contentos, pero sí orgullosos de cómo hemos hecho las cosas. Hemos perdido siendo fieles a lo que queremos ser. Prefiero perder así que ganar haciendo cosas que no nos sirven para ser mejores.".

"No hemos perdido por los árbitros. Se pueden haber equivocado y en otras ocasiones han tenido la honestidad de rectificar cuando ha pasado lo del campo atrás. Su actitud ha sido buena, se habrán equivocado para ambos lados. Creo que ha sido un arbitraje honesto, con errores que forman parte del juego".

Bojan Dubljevic: "Perdimos y ya está. No quiero comentar el trabajo de los árbitros. Nos faltó un poco para ganar, pero esto es baloncesto: un día ganamos y otro no".

Sergio Llull: "Creo que es una Copa totalmente merecida. Hemos luchado hasta el final, hemos sufrido mucho. Han sido tres auténticos partidazos al límite, creo que el equipo se lo merece. El MVP Movistar creo que lo podría ganar cualquiera: Randolph ha estado soberbio, Luka espectacular, Ayón ha trabajado muchísimo, Rudy, Carroll...".

Felipe Reyes: "He sido padre por segunda vez, campeón de Copa del Rey. es algo que no se puede conseguir siempre y ahora hay que disfrutarlo. Creo que es la Copa del Rey en la que más hemos sufrido y nos vamos contentos a casa".

