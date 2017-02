Shermadini reina en el frío enero y Vidorreta vuelve a imponer su pizarra

Como cada inicio de mes, toca valorar lo acontecido en la competición doméstica durante el pasado enero. Contaremos con un MVP que está liderando uno de los equipos sorpresa de la Liga Endesa, con un Entrenador del Mes que lidera el otro proyecto revelación y con un Quinteto Ideal lleno de grandes jugadores.

BASE DEL MES: SERGIO LLULL (REAL MADRID)

Sergio Llull, el líder de los blancos. Foto: V.Carretero

Tras pasar el mes de diciembre entre algodones, los cuidados parecen haber hecho pleno efecto en el cuerpo del menorquín, que ha vuelto a brillar en enero para llevar por la buena senda a los blancos.

Llull es el alma del Madrid, y no se entiende el equipo de Pablo Laso sin la figura del genial base madridista. Pero no solo es su alma, sino también su más eficaz y terrible arma; los 17.0 puntos, 0.7 rebotes y 10.0 asistencias por partido para un promedio de 19.7 de valoración, le avalan. En enero ha vuelto su mejor versión, y el aficionado madridista no puede dejar de sonreír con su juego.

Otros bases destacados:

Shane Larkin (Baskonia): 14.8 puntos, 3.5 rebotes y 6.0 asistencias para 17.3 de valoración promedio.

El base americano se está convirtiendo, por méritos propios, en uno de los jugadores revelación de la temporada. Entiende su rol en el equipo baskonista, aprieta en defensa y cumple con la parte oscura que le exige Sito Alonso para, después, dar rienda suelta a su talento y hacer que todos los focos le apunten.

¡La revolución de Shane Larkin! El partido se vuelve loco por momentos... #LigaEndesa pic.twitter.com/U2yJPieeOb — Movistar Basket (@MovistarBasket) 29 de enero de 2017

Rodrigo San Miguel (Iberostar Tenerife): 12.0 puntos, 3.0 rebotes y 4.3 asistencias para 15.0 de valoración promedio.

Rodrigo está plenamente asentado en la Liga Endesa, y parece que ya ha dejado atrás la irregularidad que venía caracterizando su juego. De la mano de Vidorreta el base maño está sabiendo brillar, y durante el mes de enero ha sido uno de los pilares del equipo revelación de la Liga Endesa.

ESCOLTA DEL MES: EDWIN JACKSON (MOVISTAR ESTUDIANTES)

Edwin Jackson celebrando con rabia una canasta. Foto: E.Candel

El francés parece haber cogido abono de temporada para este puesto, sus derroches de talento anotador son imposibles de parar y está empeñado en liderar la tabla de anotación hasta final de campaña.

Jackson sigue asombrando a propios y extraños. El francés se marca una de las jugadas de la mañana con esta maravilla. #LigaEndesa pic.twitter.com/lGOEgLEiMA — Movistar Basket (@MovistarBasket) 22 de enero de 2017

Si a ello le sumamos que en enero los estudiantiles parecen haber encontrado el camino del éxito, la cosa va viento en popa para los intereses de Edwin que ha firmado 23.0 puntos, 3.0 rebotes y 3.0 asistencias para 25.0 de valoración promedio. Números realmente asombrosos.

Otros escoltas destacados:

Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 18.0 puntos, 0.8 rebotes y 4.8 rebotes para 17.8 de valoración promedio.

Después de dejar atrás los problemas físicos que tanta preocupación generaron en Málaga, Nemanja ha vuelto a rendir a su mejor nivel para llevar en volandas a los malagueños. Cosa nada fácil dado el planteamiento de juego de Joan Plaza, que prioriza el trabajo colectivo sobre la genialidad individual.

'Buzzzeerrrrr' Nedovic al límite pero valió la canasta. El serbio en modo 'on fire'. #LigaEndesa pic.twitter.com/zs4OnHi80k — Movistar Basket (@MovistarBasket) 22 de enero de 2017

Sergi Vidal (Divina Seguros Joventut): 13.7 puntos, 3.3 rebotes y 2.7 asistencias para 15.7 de valoración promedio.

El escolta catalán forma parte del Grupo de los Eternos, jugadores por los que parece no pasar el tiempo, o que incluso se atreven a desafiarlo mejorando como el buen vino. Vidal es santo y seña de la cantera badalonesa, y su juego sigue brillando para tratar de alejar a los suyos de los puestos de peligro.

Incombustible Sergi Vidal que las mete hasta de espaldas. 'Coast to coast' parcial para este canastón. #LigaEndesa pic.twitter.com/8O1ZoC1mEP — Movistar Basket (@MovistarBasket) 22 de enero de 2017

ALERO DEL MES: PERE TOMÁS (ICL MANRESA)

Pere Tomás penetrando ante la defensa murciana. Foto: J.Alberch

Una de las noticias más positivas que se están produciendo en el panorama manresano es el buen momento de forma de Pere Tomás. El alero mallorquín llegó en verano como una de las apuestas del club, y en enero parece haberse entonado.

De la mano de Ibón Navarro, Tomás está empezando a tomar galones. Se le necesita y el juego pasa mucho por sus manos, a lo que el mallorquín está respondiendo con 16.0 puntos, 4.3 rebotes y 1.3 asistencias para un total de 21.0 de valoración promedio en el mes de enero, devolviendo así la confianza que su técnico ha depositado en él.

Otros aleros destacados:

Rudy Fernández (Real Madrid): 12.7 puntos, 2.7 rebotes y 3.0 asistencias para 14.0 de valoración promedio.

El alero balear ha cuajado un gran mes de enero en la competición doméstica, pese a los problemas de espalda que parece estar arrastrando las últimas semanas. Rudy es uno de los pilares del juego del Real Madrid, y de su buen estado de forma dependen muchas de las opciones madridistas para hacer grandes cosas.

Yo me lo guiso yo me lo como, como Rudy Fernández. Casi sobre la bocina para cerrar un primer cuarto frenético. #LigaEndesa pic.twitter.com/jMpYmuZENA — Movistar Basket (@MovistarBasket) 22 de enero de 2017

Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket): 16.3 puntos, 4.0 rebotes y 2.5 asistencias para 13.3 de valoración promedio.

El mes de enero ha sido muy complicado en Bilbao, y como no podía ser de otra manera su Capitán ha sido la cabeza más visible. El alero catalán no se esconde nunca, y una vez más ha sido el primero en tirar del carro para tratar de devolver a RETAbet Bilbao Basket las sensaciones del primer mes de competición.

Ojo. Por si os quedasteis sin regalos en Reyes... Mumbrú tiene sotanas para todos. #LigaEndesa pic.twitter.com/mjdNUclFTx — Movistar Basket (@MovistarBasket) 7 de enero de 2017

ALA-PÍVOT DEL MES: AARON DOONERKAMP (IBEROSTAR TENERIFE)

Doonerkamp iniciando un contraataque. Foto: F.Ruso

En Tenerife, tras la lesión de Javi Beirán, se encendieron todas las alarmas, el equipo tendría que aumentar su nivel competitivo si querían seguir siendo el equipo revelación de la temporada. Dicho y hecho, y en esa declaración de intenciones destaca un nombre propio: Aaron Doonerkamp.

El jugador canadiense está siendo una de las sorpresas del equipo revelación de la Liga Endesa 16/17. Su buen tiro exterior, su sacrificio e intensidad en defensa y su veloz adaptación al ritmo de juego han hecho de él una de las armas predilectas de Vidorreta; en enero 14.3 puntos, 6.5 rebotes y 1.3 asistencias para un total de 17.0 de valoración por partido.

Otros ala-pivots destacados:

Justin Doellman (FC Barcelona Lassa): 13.7 puntos, 3.7 rebotes y 1.0 asistencias para 16.0 de valoración promedio.

El “Capitán América” es uno de los jugadores más cuestionados del mal momento europeo que está atravesando el conjunto blaugrana; sin embargo, es indiscutible su aportación en la competición doméstica. Su elegancia, y esa capacidad para saber sumar de manera silenciosa, siguen siendo un bello espectáculo.

Rosco Allen (Rio Natura Monbus): 13.8 puntos, 3.8 rebotes y 0.5 asistencias para 14.5 de valoración promedio.

Otro de los conejos de la chistera de la dirección deportiva gallega; Rosco Allen es un jugador con un elegante presente, y un brillante futuro, que está aportando mucho para la causa compostelana. Su buen hacer en ataque, y su contundencia en las inmediaciones del aro, están ganándose el cariño de la grada gallega.

PÍVOT DEL MES y mvp: GIORGIO SHERMADINI (MORABANC ANDORRA)

Shermadini machacando el aro. Foto: A.Martin

No es ninguna sorpresa ver que Shermadini se encuentra entre los mejores de la competición, el pívot georgiano es conocido por su capacidad de dominio del juego. Y en Andorra lo está demostrando una vez más, siendo el faro que ilumina el camino de uno de los equipos revelación de la competición.

.@morabancandorra quiere estar en la Copa y ha empezado en plan 'all star'. Dirige Albicy y destroza el aro Shermadini. #LigaEndesa pic.twitter.com/sq574ZpM3x — Movistar Basket (@MovistarBasket) 15 de enero de 2017

Morabanc Andorra camina con pulso firme, y gran parte de culpa de ello radica en el buen juego del poste georgiano, que está hegemonizando la zona en cada uno de sus partidos. En enero ha firmado 18.0 puntos, 9.0 rebotes y 1.0 asistencias para un total de 27.8 de valoración promedio.

Otros pívots destacados:

Ante Tomic (FC Barcelona Lassa): 16.3 puntos, 6.3 rebotes y 2.3 asistencias para 22,7 de valoración promedio.

El croata sigue fiel a su cita por estas líneas, es un seguro de vida para Georgios Bartzokas y un quebradero de cabeza para los técnicos rivales. Pese a los problemas que rodean el ambiente azulgrana, Tomic sigue con paso firme por la Liga Endesa y ha sido, una vez más, el mejor de los suyos éste mes.

Ante Tomic deslumbró en el Buesa Arena. 21 puntos en la victoria sobre el Baskonia. #LigaEndesa pic.twitter.com/o8cCMKQzZP — Movistar Basket (@MovistarBasket) 29 de enero de 2017

Henk Norel (Tecnyconta Zaragoza): 14.7 puntos, 9.0 rebotes y 1.0 asistencias para 18.0 de valoración promedio.

El poste holandés ha vuelto a brillar en enero, en Zaragoza le esperaban y confiaban en volver a ver su mejor versión y él no ha querido decepcionarles. Sin embargo, las lesiones parecen empeñadas en no permitir continuidad alguna en el juego de Norel, y le han vuelto a alejar de las canchas. Esperemos volver a verle pronto y que siga dejando muestras de su infinita calidad.

ENTRENADOR DEL MES: TXUS VIDORRETA (IBEROSTAR TENERIFE)

Vidorreta observa atentamente el juego. Foto: ACB Photo

Es difícil alejarse del magnetismo que produce la temporada del Iberostar Tenerife, que sigue asombrando semana tras semana. El juego ofensivo de los tinerfeños es tan sencillo como mortal, y su trabajo defensivo es un acto de fe grupal sin parangón. Vidorreta, sublime en su apartado, está siendo capaz de imponer su pizarra en cada duelo táctico un fin de semana tras otro.

El técnico bilbaíno es un maestro del scouting, y sabe dar siempre con la tecla disonante de cada conjunto rival. Pero es que, además, está sabiendo sobreponer mentalmente a los suyos de las graves lesiones que han acaecido y en este mes de enero ha conseguido doblegar, por primera vez en la historia del club, al todopoderoso FC Barcelona.

Vidorreta y los suyos están de moda en la Liga Endesa.