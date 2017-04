Shermadini vs Jackson, un duelo con aroma a MVP

Esta jornada la Liga Endesa verá el enfrentamiento entre Morabanc Andorra y Movistar Estudiantes, dos equipos que además de luchar por el Playoff tienen en sus filas a los dos jugadores más valorados de la competición.

En el presente artículo, nuestros compañeros Josué Alfonso y Pedro San Miguel analizan y desgranan el juego de ambos jugadores y su rol en cada equipo, además de valorar sus opciones de alcanzar el MVP final de la competición

Así juegan...

Giorgi Shermadini

Uno de los interiores con más capacidad de anotación de toda la competición. Así lo demuestran sus 15,5 puntos por encuentro de este jugador que demuestra en cada partido un recital ofensivo y una infinidad de recursos bajo la canasta. Sin estar dotado de una grandísima capacidad atlética, Giorgi Shermadini ha basado su juego en sus puntos fuertes que son: envergadura, altura, intimidación y, sobre todo, juego de pies. Y es que el georgiano domina de manera inusual el poste bajo con unos fundamentos difíciles de ver hoy en día. Alejado de los estándares actuales del pívot moderno, cuando Gio recibe de espaldas a canasta es cuando más cómodo se encuentra en una pista de baloncesto. Es en esta posición cuando Shermadini va a lograr romper a su defensor. Bien puede postear hasta acercarse a la distancia ideal del aro y soltar su típico gancho, que sumado a su gran envergadura, resulta indefendible a día de hoy cuando Shermadini encara en un uno contra uno a su par.

Video of Giorgi Shermadini, MVP Movistar de enero

Su alto porcentaje en tiros de 2 (65,10% y quinto mejor en este registro) dota a este movimiento suyo de un recurso dificilísimo de defender, y donde suele recibir una férrea defensa que le permite sacar multitud de faltas personales. Puede parecer buena opción llevar a la línea de personal a un pívot de 217 centímetros, pero no cuando se trata de Shermadini. Tiene un altísimo porcentaje desde la línea de personal (80,79% siendo uno de los jugadores más fiables en tiros libres de su equipo) y más teniendo en cuenta que es el tercer jugador que más tiros libres tira de toda la Liga Endesa. Otro de los movimientos típicos del gigante de Mtskheta es un su buen juego de pies. Amaga por un lado, finta por otro, y con una técnica exquisita utiliza a la perfección sus dos pasos para romper al defensor y dejar una suave bandeja. Una delicia para la afición. En este caso, su capacidad para sacar el 2+1 es tremenda, obligando a los técnicos rivales a buscar soluciones con tal de frenar al georgiano.

Giorgi Shermadini (Foto: Carlos González)

Si no fuera suficiente dificultad parar su 1vs1, Giorgi Shermadini es un maestro en el arte del Pick&Roll y este año ha encontrado a su socio perfecto para sumar puntos en esta faceta: Andrew Albicy. Shermadini, más ágil de lo que parece, aprovecha a la perfección la asistencia de su compañero para entrar cómo un tren hacia canasta y destrozar el aro. Y si, el poste de MoraBanc Andorra es también uno de los máximos matadores de la competición, siendo el cuarto jugador que más veces machaca el aro por partido. Pero no tan sólo destaca en ataque Giorgi Shermadini, su altura y su buen posicionamiento le permite ser el máximo reboteador de la competición con una media de 7,58 rebotes por partido. Gracias a su capacidad reboteadora y anotadora, son muchos los partidos en los que consigue un doble-doble en ambos apartados estadísticos.

Edwin Jackson

Edwin esta acertado en cada faceta del ataque y parece tocado con una varita mágica este año. Su descaro es inmenso y su confianza crece cada partido. No deja de sorprender con cada actuación y a pesar de todo siempre le encuentra peros, aunque no se le pueda poner más que uno muy pequeño y enterrado al fondo del armario, el de las pérdidas, con 69 este curso.

Edwin es un jugador que sueña con el aro y ese es su punto fuerte. Su potencial ofensivo siempre ha sido su mayor arma, pero nunca estuvo tan afinado de puntería. Ahora mismo Edwin es una máquina anotadora, capaz de desenvolverse en las diferentes situaciones del ataque. En el uno contra uno es tremendamente resolutivo, y es raro encontrar un defensor que frene sus cambios de ritmo. Ese primer paso es realmente impresionante, y entre este y sus numerosas fintas, cambios de mano, y demás recursos que contiene en sus 190 centímetros de estatura, resulta una pareja de baile muy complicada.

Hasta la fecha, el pistolero más rápido de la liga está promediando 22'9 puntos de media, demostrando que esta cantidad de oportunidades en la ofensiva le son muy útiles. Su diferencia con el segundo clasificado en la categoría de máximos anotadores ronda los 6 puntos, lo que hablando de una liga tan igualada y competitiva como la española llama mucho la atención.

Edwin Jackson - Aarón Doornekamp (Foto: Carlos González)

Todos estos puntos se generan de manera muy equilibrada entre el tiro de tres, dos y la línea de personal. Desde el perímetro se eleva con fuerza y anota con un buen promedio del 37'58% de acierto (56/149), lo que supone una media de 2,24 triples anotados por partido. No obstante, de dos mejora estas prestaciones, alcanzando el 60% de acierto (137/228). Además, desde el tiro libre, se muestra igual de seguro que en las demás partes de la cancha, dando muestra de ello con un 87'33% de acierto. Este porcentaje es ya de por si elevado, pero su valía es aún mayor si se tiene en cuenta que es el jugador que más faltas recibe por partido (unas 6 por partido) y el segundo que más tiros desde la personal ha ejecutado (solo uno menos que Shermadini), lo que le hacen poseedor del mejor promedio de canastas de uno anotadas por partido, 5,24.

Video of 39 puntos para el extraterrestre Edwin Jackson

La importancia del jugador en su equipo y su rol en la pista

Giorgi Shermadini

No es ningún secreto que el internacional georgiano es el referente de su equipo. De hecho podría decirse que el equipo está diseñado para potenciar todas las virtudes que posee el georgiano. Su renovación poco después de finalizar la temporada fue una alegría para cuerpo técnico y aficionados, a la par que un golpe de efecto de MoraBanc Andorra ante sus competidores. El que ya fuera uno de los mejores pívots en la temporada 2015/2016 decidía quedarse un año más en el Principado para seguir rindiendo bajo los esquemas de Joan Peñarroya, unos esquemas que benefician enormemente las cualidades de Gio Shermadini.

Video of Giorgi Shermadini, MVP Movistar de marzo

Con un estilo de juego rápido y directo, Shermadini no ha tenido problemas para adaptarse al juego en transición. Es más, en varias ocasiones se le ha visto capturar el rebote y sacarse de la chistera un pase “coast to coast”, como si de fútbol americano se tratara, hacia su compatriota y amigo Beqa Burjanadze, con quien tiene una conexión especial sobre el terreno de juego. Y siguiendo en clave asistencial, aprovecha también las defensas que en muchos momentos le plantean en 2 contra 1 para asistir a su compañero en un tiro liberado. MoraBanc Andorra es uno de los equipos que mejor porcentaje de 3 tiene, a pesar de no tirar excesivamente desde más allá de la línea de 6,75.

Shermadini defendido por Suárez (ACB Photo / Albert Martín)

El georgiano provoca que las defensas se cierren más sobre él con ayudas de jugadores exteriores, ayudando a su equipo a abrir el campo jugando con cuatros muy abiertos y con buena muñeca. Jugador con carácter ganador, sabe echarse al equipo a la espalda y jugarse balones importantes en finales ajustados o cuando la situación lo requiere. Su capacidad para recibir faltas provoca que sus rivales en la pintura lleguen muchas veces a los finales de partido con muchas personales y al borde de la expulsión. Además, su suplente Oliver Stevic, con unas cualidades diferentes, está haciendo también una gran campaña por lo que la pareja de cincos Stevic/Shermadini es una de las más temibles en toda la Liga Endesa.

Edwin Jackson

El escolta francés es la base de Movistar Estudiantes. Es el jugador que ha propiciado más de una sorpresa desagradable para los rivales del equipo madrileño. La pieza que ha cambiado en la pista la dinámica colegial de los últimos años. Edwin es un faro en la capital. Su luz alumbra al equipo estudiantil y con su acierto de cara al aro se ha convertido en el jugador franquicia, usando un término muy norteamericano.

Edwin Jackson celebrando con rabia una canasta. Foto: E.Candel

Jackson soporta sobre sus hombros el peso ofensivo del Estudiantes casi en su totalidad. Salva Maldonado parece haber dado la batuta del ataque al francés, y este no está fallando. Todo lo que se refiera a anotar pasa por Jackson, que no suele defraudar cuando llegan los momentos calientes. Su rol en el Estudiantes es el de un líder insustituible (como demuestran sus 30 minutos de media por partido) que le ha llevado a codearse con los mejores jugadores de la liga. Es un capitán de barco que lejos del hundimiento quiere llevar al resto de tripulantes a la tierra prometida, los playoffs.

Video of Edwin Jackson se reencarna en un anotador compulsivo

Anota y anota por lo que no es raro ver marcajes férreos al escolta. Los adversarios llegan incluso a buscar constantes ayudas, descuidando otras posiciones de la pista, lo que facilita la tarea de sus compañeros. Además cuentan con ese factor sorpresa, al tener un jugador tan decisivo que suele aparecer, pero que puede ser suplido en acciones puntuales e importantes por compañeros mejor habilitados. Jackson abre espacios y arrastra a los defensores a su terreno.

Qué opciones tiene de ser MVP

Giorgi Shermadini

El reciente MVP del mes de Marzo (25,75 de valoración), que repite galardón tras haberlo conquistado también en el mes de Enero, es uno de los candidatos a llevarse el MVP de la temporada junto con otros jugadores como Edwin Jackson, Sergio Llull, Shane Larkin o Bojan Dubljevic. La campaña del georgiano está siendo extraordinaria y su equipo, en gran parte por su culpa, está siendo una de las revelaciones de la ACB junto con Iberostar Tenerife. De momento, el center ya ha conseguido llevar a su equipo, después de 22 años, a una Copa del Rey donde estuvieron a punto de dar la sorpresa en cuartos de final, y camina firmemente hacia los Playoff, el nuevo objetivo del club andorrano.

Shermadini machaca a una mano (Foto Luis Fernando Boo)

Esos son sus grandes bazas para optar al MVP, trasladar su buen juego y sus buenos números al beneficio del equipo para ayudar a este a conseguir los objetivos amén de los grandes números que está consiguiendo el georgiano. 22 puntos de valoración, 15.5 puntos, 7.58 rebotes y 5.75 faltas recibidas son sus credenciales para conquistar un reconocimiento en el cual está haciendo méritos más que suficientes para lograrlo. Y es que para encontrar unos registros similares de un jugador como los de Shermadini hasta ahora, tenemos que remontarnos a la temporada 2009/2010 cuando un tal Tiago Splitter finalizaba la temporada regular con 21,2 de valoración media.

Por si fuera poco, estamos seguramente ante el jugador más regular de la competición. Y es que en su peor partido sumó 6 puntos y 7 rebotes para 12 de valoración, en el partido jugado ante Tecnyocnta Zaragoza en su feudo. Hasta en 5 ocasiones el georgiano ha superado los 30 puntos de valoración y lo que es mejor: la sensación de que pocos pívots de la Liga tienen la capacidad de poder frenar a un jugador que esta temporada está totalmente desatado.

Edwin Jackson

Sus aspiraciones a MVP son reales, incluso a veces me pregunto cómo puede ser que aún algunos tengan dudas acerca de dar este galardón al francés. Este premio se otorga, o debería ser así, al jugador más valioso para su equipo, y creo que no quedan dudas viendo cada partido del Estudiantes, que sin Jackson no serían los mismos y no verían a sus rivales desde tan cerca.

Edwin Jackson anota (ACB Photo/ M. Pozo)

Los méritos del francés son impresionantes y su progresión hace que sea un jugador muy a tener en cuenta para este reconocimiento, el cual solo parece estar discutido por el de siempre, uno, si no el mejor jugador de Europa, Sergio Llull, y por supuesto por Shermadini, otro genio que lleva las riendas de los suyos, aunque si he de mojarme creo que queda clara mi opinión. Es el año de Edwin Jackson. Si quieren datos aquí se los dejo. 22'8 de valoración media (la más alta de la liga) y 22'9 puntos de media. Además 3'6 rebotes y 3 asistencias por partido. Un escolta completo que vuela hacia el aro y el MVP.