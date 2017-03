Sito Alonso: "Larkin sabía bien a dónde venía, por eso eligió Baskonia"

El Baskonia es segundo en la Liga Endesa y está en zona Playoff en Euroliga

Sito Alonso ha escrito en el blog de Euroleague.net sobre el Baskonia. Ha contado cómo fue su inicio en el equipo vitoriano, sobre la marcha del equipo tanto en Euroliga como en la ACB y como no puede ser de otra manera cuando nos referimos a Baskonia, nos cuenta qué es eso del Carácter Baskonia.

Comienza su artículo hablando de cómo ve al equipo: “Tiene dos o tres rasgos característicos. Uno de ellos es que el equipo mejora constantemente, que es competitivo en cada partido. En segundo lugar, soy consciente que Baskonia debe competir al máximo nivel y que debe seguir siendo uno de los mejores equipos de Europa. Con el nuevo formato de la Euroliga nuestro objetivo mínimo es estar entre los 8 mejores”.

Sito Alonso (ACB Photo/ Mariano Pozo)

Continúa hablando de cómo fue la pretemporada y qué contratiempos tuvieron que esquivar para confeccionar la plantilla: “Tuvimos que trabajar mucho en pretemporada para elaborar una plantilla competitiva. Después de la gran temporada pasada del Baskonia que le llevó a disputar la Final Four, hubo jugadores que no se pudo retener. Otros tenían contrato y buscamos jugadores dispuestos a jugar un baloncesto agresivo en defensa y capaces de jugar en transición ofensiva”.

A continuación analiza el club y cómo se adaptó a él: “Al fichar por Baskonia no tuve que cambiar mi propia filosofía de baloncesto. Antes de fichar ya conocía lo que significaba este club y lo que su historia demandaba: carácter, energía constante y ese nivel competitivo. Creo que el juego de mis equipos siempre se ha acercado a estos valores, aunque te debes amoldar en cada sitio a los jugadores que entrenas en un momento determinado. Cada jugador debe sentir que está dando un valor añadido, debe dar lo mejor de sí mismo en cada momento”.

Shane Larkin, penetrando ante la mirada de San Miguel. Foto: ACB Photo

Para finalizar habla del Carácter Baskonia, de Vitoria y de jugadores como Larkin: “Para mí lo de Carácter Baskonia tiene mucho que ver con la mentalidad del País Vasco. Yo tuve la fortuna de entrenar en Donostia, Bilbao y ahora en Vitoria. Nuestra afición quiere ver reflejada su mentalidad en el juego del equipo. Hay que trabajar duro y luchar. No hay excusas; es más, esta palabra no existe en nuestro diccionario. Vitoria es una ciudad de baloncesto. Sólo hay unas pocas ciudades en Europa en las que ocurre esto y es fantástico porque todo jugador o entrenador que venga a Baskonia se le pide un grado de exigencia máxima. Por ejemplo Shane Larkin sabía perfectamente a dónde venía y esa fue una de las razones por las que eligió Baskonia”.

Sito Alonso de momento ha llevado a su Baskonia a cumplir sus objetivos más inmediatos. En Euroliga está en la zona noble de los Play Off y en la ACB disfruta de una segunda posición en la jornada 23. Es el segundo mejor ataque después del Real Madrid, promediando 85 puntos y la sexta mejor defensa con una media de 77 encajados por encuentro. Es el equipo más reboteador de la liga, aunque debe mejorar algo en su versión ofensiva; y cuenta con jugadores como el ya mencionado Larkin que es el segundo jugador de la ACB que más balones recupera con casi 2 por encuentro y quinto que más valoración obtiene de toda la liga. A su lado está Shengelia que a pesar de no haber jugado toda la competición debido a las lesiones, su equipo lo echa en falta cuando no lo hace. Y otro jugador que aporta un valor añadido a este Baskonia segundo en la ACB es el húngaro Adam Hanga que esta temporada está explotando en un Baskonia que no se conforma con lo logrado hasta ahora.

Todo esto aderezado con jugadores de la calidad de Voigtmann, Laprovittola y un Bargnani a cuentagotas entre otros, hace de este Baskonia de Sito Alonso un equipo que llega al tramo final de la liga en disposición de lograr algo importente, tanto en la Euroliga como en ACB.