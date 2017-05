Txemi Urtasun, Fran Cárdenas y Osvaldas Matulionis no continuarán en Obradoiro

Rio Natura Monbus ha comunicado hoy a los tres jugadores que no continuarán en el club la próxima temporada. Una vez finalizada la temporada para los equipos que no se han clasificado para los playoffs comienzan a intensificar el trabajo para confeccionar las plantillas para el año que viene. En el caso del club compostelano el primer movimiento, además de las ofertas de renovación a jugadores aún no confirmadas oficialmente, ha sido comunicar a Txemi Urtasun, Fran Cardenas y Osvaldas Matulionis que no se cuenta con ellos para la próxima temporada.

En el caso del escolta navarro se ha ejecutado la cláusula de salida de que disponía el club. Urtasun fue uno de los fichajes estrellas de esta temporada, pero los diversos problemas físicos que sufrió ya desde el inicio de la misma, no le han permitido rendir en ningún momento al nivel de sus últimas temporadas. Txemi solo ha podido participar en 14 partidos con unas estadísticas de 4 puntos y 3 créditos de valoración en 13 minutos de media.

El club ha decidido no ejecutar la opción de prórroga del alero lituano. Matulionis llegó como fichaje temporal ante la lesión inicial, precisamente de Urtasun, y ante los pocos partidos que ha podido jugar este, continuó hasta el final de temporada. A pesar de que Moncho y el cuerpo técnico apreciaban el trabajo defensivo de Osvaldas, la aportación el antiguo jugador del Breogán fue poco significativa en el equipo, más allá de salir a intentar secar a las estrellas rivales y algún partido en el que estuvo acertado en el tiro.