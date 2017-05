Valencia Basket tantea la vuelta de Justin Doellman para el año que viene

Tal y como adelantan los compañeros de Radio Esport Valencia, en su programa El Extra Pass, el Valencia Basket ha empezado a sondear al FC Barcelona Lassa sobre la situación de Justin Doellman en el club blaugrana. La entidad taronja busca la vuelta del “Capitán América” a sus filas, y ya ha empezado a tantear su retorno.

Doellman no es un jugador del agrado de Georgios Bartzokas, y sus problemas físicos esta temporada no le han dado ninguna continuidad en el juego. El americano no ha terminado de cuajar en la Ciudad Condal, y una posible vuelta a los orígenes puede ser muy del agrado del ala-pívot. En los 12 partidos de Liga Endesa que ha jugado esta temporada, Doellman ha promediado 12.6 puntos, 3.1 rebotes y 1.2 asistencias por partido.

Mucho dependerá en este movimiento de la presencia, o no, del Valencia Basket en la próxima edición de la Euroliga. Una presencia sobre la que se está hablando mucho en los últimos meses en la capital del Turia. Los taronja buscarán en Doellman una pareja de baile perfecta para Will Thomas, con el que parece poder encajar a la perfección desde el primer momento.