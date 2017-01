VÍDEO: La afición del RETAbet Bilbao Basket sorprende a los suyos en el entrenamiento

La Marea Negra ha demostrado al equipo su confianza y su apoyo.

Las últimas semanas no están siendo sencillas en el club bilbaíno, el equipo no pasa por su mejor momento y ha caído en 7 de sus últimos 8 compromisos ligueros. El equipo vive en una continua espiral de tensión y ansiedad que no les está permitiendo desarrollar su mejor baloncesto.

Conscientes del mal trago que está pasando el equipo, las peñas del Bilbao Basket han decidido tomar parte en el asunto y demostrar a los Hombres de Negro que no están solos, que su afición confía y está con ellos en las buenas y, sobre todo, en las malas.