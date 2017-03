5 motivos por los que te van a entusiasmar las Nike PG1

La apuesta de Nike por Paul George es un ejemplo de compromiso y visión de futuro

1. Porque nos encanta la saga Kobe

De perfil bajo, con un diseño sencillo y una silueta muy característica, las PG1 bien podrían haberse llamado Kobe 13 y haber continuado la saga sin ningún tipo de complejo.

Detalle de las Nike PG1

2. Porque adoramos las zapatillas que usa Paul George

Hyperlive, Zoom Crusader, Hyperchase... El alero de los Pacers siempre se ha caracterizado por utilizar zapatillas de caña baja y pertenecientes a la linea media de Nike. Modelos económicos y funcionales que permiten una gran solvencia sin grandes alardes tecnológicos. Los 110 € que cuestan las PG1, en comparación con los 150 € de las KD9, o los casi 200 € de las Kobe A.D. y las Lebron, son un aliciente para animarse a probarlas.

3. Porque son un ejercicio de compromiso

Hace algunos años, el nombre de Paul George comenzó a sonar con fuerza como sucesor de Kobe Bryant en Nike. Fue antes de la escalofriante lesión que lo mantuvo casi un año alejado de las pistas, y muchos auguraron que jamás volvería a jugar al mismo nivel. El lanzamiento de su primera signature llega tarde, pero creo que además de una maniobra comercial, es un sano ejercicio de sensatez y compromiso de la marca con un tipo que ha logrado recuperase de una lesión que en otros jugadores habría supuesto una retirada inaplazable.

Otro colorway de las PG1

4. Porque no deja de ser una apuesta arriesgada

Paul George no ha ganado todavía ningún anillo. No ha ganado el MVP ni ha formado parte del Mejor equipo de la NBA en ninguna de las temporadas que lleva activo. En otras palabras, Paul George no se merece una signature, al menos por el momento. Por lo tanto, poner su nombre a unas zapatillas es apostar por un jugador en progresión y con mucho por hacer, como en su día hizo Under Armour con Stephen Curry o Adidas con Dame Lillard. Hay estrellas que se hacen con una signature tras una temporada sobresaliente, como el caso de Derrick Rose, y nunca más vuelven a brillar. Personalmente, valoro mucho que en Nike corran el riesgo de apostar por alguien que todavía no ha demostrado merecer una signature, pero que creen que eclosionará en no mucho tiempo.

5. Por su diseño vistoso y elegante

Me gusta el acabado de la mediasuela de Phylon. También me gusta la combinación de piel y malla sintética que recubre el upper, y la correa combinada con los cables Flywire en el antepié. Me mola el swoosh invertido en la cara interna de la zapatillas, y me encanta la suela con la unidad Zoom Air coloreada en la parte delantera. Las PG1 tienen un diseño discreto pero elegante, y con muchas posibilidades de cara al lanzamiento de nuevos modelos de la saga en el futuro.

Así es el curioso embalaje de las PG1