Acuerdo entre los Pacers y Lance Stephenson

'Born Ready' vuelve al equipo que le vio brillar

Indiana Pacers y Lance Stephenson han llegado a un acuerdo para la incorporación del conflictivo jugador con un contrato de 3 años y 12 millones de dólares. Aún sin confirmación oficial, la noticia fue adelantada por los periodistas de The Vertical; Adrian Wojnarowski y Shams Charania. Chris Haynes, de ESPN, detalló el contrato de Lance en su retorno a Indiana: los dos primeros años garantizados y opción de equipo en el tercero. Para hacerle hueco, los Pacers cortarán a Rodney Stuckey.

Stephenson, cortado por los Wolves hace unas semanas, volverá a la que fue su casa durante sus mejores años en la NBA. De la mano de los Pacers en la temporada 2013-14, Stephenson registró sus mejores marcas en puntos (13.8), rebotes (7.2) y asistencias (4.6) convirtiéndose en una pieza fundamental de aquellos Pacers que lograron la primera posición del Este contra los Heat del Big-Three. Desde entonces, Lance ha ido dando tumbos por la NBA pasando por Charlotte (firmó en verano de 2014), Clippers, Memphis, Pelicans y Wolves. Su conflictivo carácter le ha pasado factura en más de una ocasión y ahora buscará una segunda oportunidad en el equipo que le vio triunfar.

Video of Lance Stephenson Pushes the Pacers Past the Knicks