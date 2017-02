Agitada Noche NBA: tangana en el Grizzlies-Suns. El mítico Oakley, detenido

MEMPHIS GRIZZLIES - PHOENIX SUNS 110-91

Continúa la buena línea de Memphis. Victoria ante unos Suns que siguen cerrando la clasificación de la Conferencia Oeste y que no pudieron complicar el partido en ningún momento a unos Grizzlies liderados por Gasol (19p , 7r) y Conley (23p, 5a). Con el partido ya decidido, el partido acabó con una tangana que dejó tres expulsiones y seis técnicas.

NEW YORK KNICKS - LOS ANGELES CLIPPERS 115 -119

Los Clippers rompieron su serie de tres derrotas seguidas en el Madison. El partido se encaminaba hacia sellar la cuarta derrota angelina, pero en el tramo final remontaron un partido que tenían casi perdido en el último periodo (103-94). Blake Griffin (32 puntos) y DeAndre (28 puntos, 15 rebotes) llevaron a los Clippers al triunfo en un intenso final en el que Anthony pudo empatar en el último momento. Anthony (28p, 9r) y Porzingis (27p, 6r) fueron los mejores de unos Knicks que acabaron dando aire a los Clippers.

Charles Oakley, detenido por atacar al dueño de los Knicks

El encuentro dejó, además, el desagradable espectáculos ofrecido por Charles Oakley, que fue expulsado del pabellón y detenido por la policía. Oakley tuvo un enfrentamiento en la grada con James Dolan, dueño de la franquicia y acabó teniendo que ser retirado por personal de seguridad del pabellón. Los Knicks emitieron el siguiente comunicado para explicar lo sucedido: “Charles Oakley asistió al partido pero de comportó de una manera completamente inapropiada y abusiva. Ha sido expulsado y arrestado por la policía de Nueva York. Fue un gran knick y esperamos que todo se solucione pronto”

PHILADELPHIA 76ERS - SAN ANTONIO SPURS

Victoria de los Spurs en su visita al Wells Fargo Center de Philadelphia (111-103). Un partido en el que los tejanos fueron por delante en el marcador desde el primer momento. Esta derrota supone la quinta consecutiva para unos Sixers que acusan la lesión de Embiid. Aldridge y un destacado Leonard (32 puntos) lideraban a unos Spurs que impusieron el ritmo de juego gracias al dominio de la dirección de juego de Parker frente a unos desacertados McConnell y Sergio Rodríguez (1/7 en tiro de campo)

INDIANA PACERS - CLEVELAND CAVALIERS 117-132

Kyle Korver lideró el triunfo de Cavaliers ante Indiana Pacers. El alero firmaba 29 tantos con un espectacular 8 de 9 en triples. La derrota de Pacers puso fina una serie de siete triunfos consecutivos. En Indiana tuvieron un buen papel Paul George (22 puntos), Teague (22) y C. J. Miles. Por parte de Cavaliers, a la gran labor anotadora de Korver se sumó la habitual aportación de su Big Three con 29 tantos de Irving, 14 puntos de Love y la completa actuación de LeBron (25 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes).

BROOKLYN NETS - WASHINGTON WIZARD 110-114

Una prórroga necesitaron los Wizards para doblegar a unos Nets que fueron por detrás durante gran parte del encuentro, protagonizando una gran remontaa en el tramo final del partido para forzar el tiempo extra. Bradley Beal fue el mejor hombre en los Wizards (31 puntos, 6 rebotes), bien secundado por John Wall (23 puntos, 12 asistencias). Por parte de los Nets, destacar la actuación de Bojan Bogdanovic (21 puntos), que fue el que forzó la prórroga y también tuvo en sus manos la opción de haber llevado el partido a un segundo tiempo extra.

ATLANTA HAWKS - DENVER NUGGETS 117-106

Victoria de los Hawks en un partido en el que al descanso firmaban ya una renta de +17 tantos (72-55), con un endiablado ritmo anotador. Con un Schroder entonado (24p, 10a), los Hawks completaron su dominio gracias a la labor de Millsap (23p, 6r, 5a). Por parte de los Nuggets, que mantienen la octava plaza a pesar de la derrota, destacaron Chandler (24p, 8r) y Barton (17p, 7r, 7a). Juancho Hernangómez dispuso de catorce minutos en cancha y firmó 6 tantos.

DETROIT PISTONS - LOS ANGELES LAKERS 121-102

Los Detroit Pistons logran un importante triunfo que les mantiene en la octava plaza de la Conferencia Este. Victoria en un encuentro que comenzaba con dominio de los Lakers en el marcador. Pero a partir del segundo periodo los Pistons fueron incrementando su dominio ante unos Lakers incapaces de recuperar sensaciones y reducir las desventajas. Drummond (24p, 17r) y Harris (19p, 5r) fueron piezas importantes en el triunfo ante unos Lakers que tuvieron en Randle (17p, 6r) y Williams (17p) a sus principales anotadores.

MILWAUKEE BUCKS - MIAMI HEAT 88-106

Decimosegundo triunfo consecutivo de los Heat que siguen sorprendiendo con una serie de victorias que es inédita en un equipo que aún sigue en balance negativo (23-30). Con una intensa defensa en el arranque del partido, los Heat ya lograban un 15-28 al final del primer periodo que evidenciaba el asfixiamiento del juego que sufrían los Bucks. Whiteside (23p, 16r) se hacía omnipresente y junto a Johnson (20p) y Ellington (17p) hacían estériles los números de un Antetokounmpo (22p, 8r) que se quedó como única referencia en Bucks tras la lesión de Jabari Parker en la rodilla.

Amplio triunfo de los Jazz ante Pelicans en un partido que se decantaba en la segunda mitad. Jazz conseguía aguantar los primeros envites de los Pelicans y a mediados del segundo periodo se acercaba en el marcador tras reducir rentas superiores a los 10 tantos. Pero en la segunda mitad Pelicans impusieron su dominio. Davis (12p, 10r, 6tap) intimidaba y Jones (21 puntos) lideraba las labores ofensivas ante unos Jazz que tuvieron en Gobert (10p, 16r) a su mejor hombre.

MINNESOTA TIMBERWOLVES - TORONTO RAPTORS 112 - 109

Victoria de los Timberwolves ante Toronto. Tyus Jones, con un triple a falta de 20 segundos daba el triunfo a los de Thibodeau. Los 30 tantos de DeRozan no fueron suficientes para los Raptos que vieron como la dupla Wiggins (31)-KAT (29) lideraba a unos Wolves en los que Ricky Rubio firmaba 5 puntos y 7 asistencias en el triunfo de su equipo, que firma 5-5 en los últimos diez encuentros tras el triunfo logrado ante unos Raptors que siguen en la cuarta posición de la Conferencia Este.

GOLDEN STATE WARRIORS - CHICAGO BULLS 123 - 92

Los Warriors no tuvieron piedad de unos Bulls que llegaban sin Butler ni Wade. Dominio absoluto ya desde el primer periodo y una renta que siempre fue superior a los 10 tantos hasta que se rompiera definitivamente el encuentro en el tramo final. Thompson (28 puntos) y Durant (22p, 10r, 7a) fueron los más destacados en un día algo 'discreto' de Curry (13 puntos).

SACRAMENTO KINGS - BOSTON CELTICS 108- 92

Los Celtics cayeron ante los Kings en un encuentro que los californianos decantaron al comienzo del cuarto periodo. El partido nos dejaba una primera mitad en la que los Celtics fueron por delante en el marcador con un Isaiah Thomas dominante (26p, 7a). Sin embargo, los Kings fueron recuperando el ritmo y dominio del juego. La eficacia de Collison (26p) y el dominio reboteador de Koufos (11r) y Barnes (14p, 11r) consiguieron acabar dando la iniciativa y un triunfo ante unos Celtics que continúan como segundos en la conferencia.