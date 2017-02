Álex Abrines, sobre pitar a Juan Carlos Navarro: "Es una falta de respeto"

Álex Abrines atendió a PlayBasket, el programa de baloncesto de SER, para hablar de cómo está viviendo la primera temporada como jugador de la NBA. Está siendo uno de los españoles más destacados, asumiendo con buenos números el rol de escolta suplente en Oklahoma City Thunder.

"Estoy jugando bastante más de lo esperado y con buenos resultados. Estoy bastante contento", dice. "Física y mentalmente es bastante duro, esto es un no parar. Los viajes son cómodos pero son muchos". Dice llevarlo bien, pero destaca "la cantidad de partidos" lo que más le ha sorprendido, acrecentado en su caso con el llamado 'rookie wall': "Este último mes, antes del All-Star, se hace duro porque llevamos la mitad de los partidos y ni se ve el final".

Está satisfecho de cómo le está yendo: "Sabía que había más espacio en mi posición tras la marcha de Kevin Durant. Desde el principio empecé a jugar, y luego tuve partidos en los que estuve fuera de la rotación pero con logré volver a ella con trabajo y sacrificio", contesta. Para él, está "muy bien" promediar 14 minutos por encuentro.

"Me llevo muy bien con todos"

En cuanto a sus compañeros, destaca a Sabonis (con quien jugó en Unicaja), Adams y Oladipo como los más cercanos a él. "Entre los europeos hacemos más migas, salimos más a cenar", asegura.

El más mediático es Russell Westbrook, que está en la pelea para llevarse el MVP de la Temporada: "Es increíble. Más que un jugador, es un atleta. Es increíble el físico que tiene y lo que hace con él. No creo que haya nada parecido a él en el mundo del baloncesto. Y es muy buena persona, se muestra cercano con todos y es mucho más tranquilo de lo que parece en la pista", dice Álex. Sobre ese MVP, comenta que "Harden también está haciendo un temporadón, pero todo dependerá de si Russell sigue manteniendo este nivel". Sobre el All-Star, al que Abrines no irá y donde Westbrook quedó fuera de los titulares del Partido de las Estrellas, afirma que "a todo el mundo le impresionó que un jugador que está haciendo una temporada que no se ha visto en décadas se quedara fuera. Creo que los fans se equivocaron, pero hace unos meses Trump fue elegido presidente..."

También intenta seguir en contacto con jugadores de la ACB como Víctor Claver, Juan Carlos Navarro, Pablo Aguilar o Pepe Pozas.

Video of Álex Abrines Hits Deep 3 At The Buzzer!

Elogiado por su entrenador en OKC

Ya sobre la temporada de los Thunder, Abrines espera "mantener la plaza de Playoffs" y poder luchar con "Golden State, San Antonio y Cleveland" para ganar el título. Sobre cómo está la franquicia después de la marcha de Durant, "se nota en los resultados, ya que en cinco años se fue de menos a más hasta llegar a mandar en una serie contra el mejor equipo de la historia. Pero no se habla de ello, es un tema bastante olvidado en el equipo", afirma el español.

En lo personal, Abrines dice que "no hay mucho que ver en la ciudad" y que le dio tiempo a conocerla en una semana. Y que habló con José Calderón sobre cómo ganarse los minutos: "Me dijo que hay que tener paciencia y entrenar muy duro. Si no estás jugando, tienes que hacerles ver a los entrenadores que puedes estar ahí. Tienes que hacer más horas extra y más trabajo personal". Su entrenador principal, Billy Donovan, lo refrenda destacando su mejora en defensa: "Es un honor porque ve que me estoy esforzando. Es una de las cosas que estoy intentando mejorar desde que llegué".

Sobre pitar a Navarro: "Es una falta de respeto"

De la Liga Endesa destaca a Luka Doncic como alguien que tendrá "un hueco seguro" en Estados Unidos, a la liga y la selección porque "se nota el respeto" por todo lo conseguido en la última década, al Real Madrid por ser "el que juega de una manera un poco más libre" y de sus ex del Barça.

Sabe que el F.C. Barcelona "no está teniendo su mejor temporada, pero hay que tener paciencia porque es un equipo completamente nuevo". Sobre Navarro, uno de sus mentores, opina que "verle en esta situación no es fácil. Incluso a mí, que no estoy allí, me afectó. [Pitarle] es una falta de respeto por todo lo que significa", espeta.