"Anteto" somete a los Knicks; los Bulls (Mirotic, 16p) sorprenden a los actuales campeones

Empezamos desde Charlotte, donde los Hornets se llevaban la victoria frente a los Thunder (112-123). Los locales, rompían así una racha de dos partidos sin conocer la victoria y se mantienen líderes de la División Sureste (20-16) aventajando a los Hawks en medio partido. Un encuentro igualado y que acabaría decantándose en el último cuarto, donde los de Carolina del Norte fueron mejores. Nicolas Batum, que completó su mejor actuación de la temporada, fue el mejor del choque con 28 puntos. Además, el galo contó con la ayuda de Kemba Walker (20 pts y 9 as), Michael Kidd-Gilchrist (14 pts y 11 reb) y Frank Kaminsky (17 pts y 6 reb). Por parte de los Thunder, destacaron Russell Westbrook (33 pts, 15 reb y 8 as) que se quedó a dos asistencias del triple-doble y también Enes Kanter (22 pts y 8 reb), Steven Adams (18 pts y 12 reb) y Victor Oladipo (18 pts y 5 as). El español Álex Abrines jugó 21 minutos para anotar 6 puntos, gracias a los dos triples que metió (lleva seis partidos anotando al menos dos triples).

Video of Westbrook Scores 33 Points in Defeat | 01.04.17

Nos vamos hasta Orlando, donde los Magic de Serge Ibaka (9 pts y 11 reb) caían en casa frente a los Hawks (111-92). Los del estado de Georgia, guiados por un estupendo Dennis Schröder (18 pts, 6 reb y 7 as) sumaban así su cuarta victoria consecutiva que les mantiene segundos de su División justo por detrás de los Hornets. A pesar de empezar perdiendo el primer cuarto, ganaron los tres restantes y acabaron con un 54.3% en tiros de campo y un 52.6% más allá del arco. Dwight Howard firmó un doble-doble de 13 puntos y 12 rebotes, mientras que Kent Bazemore y Paul Millsap anotaron 17 y 16 puntos respectivamente. En los de Florida, los mejores fueron Aaron Gordon (15 pts y 10 reb) y Elfrid Payton (15 pts, 4 reb y 6 as).

Esta vez viajamos desde el estado de Florida al de Nueva York, donde Giannis Antetokounmpo daba la victoria a los Bucks (105-104). El griego, tras forzar la pérdida de Derrick Rose cuando tan solo restaban 8.6 segundos para el final del partido, fue el encargado de anotar la canasta ganadora sobre la bocina y someter a unos Knicks que suman ya su sexta derrota consecutiva. Antetokounmpo, que acabó con 27 puntos y 13 rebotes, tuvo la ayuda entre otros de Jabari Parker (15 pts) y Greg Monroe (18 pts y 9 reb). En los Knicks, donde no jugó Kristaps Porzingis, el mejor fue Carmelo Anthony con 30 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. Derrick Rose y Mindaugas Kuzminskas, ambos con 15 puntos y Joakim Noah con 8 puntos y 16 rebotes, echaron una mano a “Melo”, aunque ésta no fue suficiente. Willy Hernangómez tan solo jugó 2 minutos y capturó 1 rebote.

Video of Giannis Puts Up 27 and 13, Hits Game Winner | 01.04.17

Dejamos Nueva York para irnos hasta Ohio, donde los actuales campeones caían frente a los Bulls de Jimmy Buttler (106-94). Los Cavaliers, sin Kyrie Irving ni Kevin Love, y con Lebron James enfermo (gripe), no pudieron aguantar a unos buenos Bulls que acabaron con hasta 6 hombres en dobles dígitos en anotación (cuatro de ellos por encima de los 15 puntos). Jimmy Buttler con 20 puntos, volvió a liderar a los suyos y anotó 10 puntos consecutivos en un parcial que fue clave para la victoria de los suyos. Nikola Mirotic aportó 16 puntos (3 de 7 en triples) y ayudó a su equipo a hacerse con la victoria, al igual que Taj Gibson (18 pts y 7 reb), Doug McDermott (17 pts y 6 rebotes), Michael Carter-Williams (13 pts) y Dwyane Wade (10 pts). En los Cavs y pese a estar enfermo, Lebron James volvió a ser el mejor con 31 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Rajon Rondo no jugó por tercer partido consecutivo y cada día apunta más a ser traspasado.

Video of Michael Carter-Williams Drives & Delivers the AND-1 Slam Dunk

Cruzamos el país para irnos hasta Los Angeles, donde los Clippers se hacían con la victoria frente a los Grizzlies (106-115). Los 23 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias de Marc Gasol, no fueron suficientes y el equipo angelino, que sin Blake Griffin ni Chris Paul, logró remontar una desventaja de 12 puntos. Austin Rivers fue el líder del equipo y guió a los suyos con 28 puntos y 7 asistencias. Jamal Crawford (22 pts), JJ Redick (19 pts) y DeAndre Jordan (18 pts y 20 reb) fueron otros de los nombres destacados del partido. En los de Tennessee, además de Marc, Mike Conley estuvo a gran nivel con 17 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias.

Un poco más al norte, en la capital de California, los Kings perdían en casa frente a los Heat (107-102). De esta manera, los de Miami, que a punto estuvieron de desperdiciar una ventaja de 19 puntos en el tercer cuarto, cortaban una mala racha que arrastraban de seis derrotas consecutivas. Goran Dragic (19 pts y 7 as) y Tyler Johnson (23 pts y 6 reb) fueron los mejores por parte de los visitantes, mientras que en los Kings, donde DeMarcus Cousins anotó tan solo 13 puntos, los máximos anotadores fueron Garrett Temple, Arron Afflalo y Ty Lawson, con 15 puntos cada uno desde el banquillo.

Acabamos en Oakland, donde los Golden State Warriors sumaban una nueva victoria, esta vez frente a los Blazers (117-125). Los de Oregon, todavía sin Damian Lillard, volvían al Oracle Arena tras la dolorosa derrota por 45 puntos hace un par de semanas. Pese a que CJ McCollum (35 pts, 9 reb y 5 as) trató de echarse al equipo a las espaldas, no fue suficiente para parar al dúo Curry-Durant que se combinó para 65 puntos. Curry aportó 35 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias (5 de 13 en triples), mientras que Kevin Durant hizo lo propio con 30 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones. Draymond Green volvió a estar cerca del triple-doble (9 pts, 7 reb y 11 as) y Zaza Pachulia se fue hasta los 13 puntos. En los Blazers, además de McCollum, Allen Crabbe (18 pts y 5 as) y Mason Plumple (16 pts y 10 reb) firmaron buenas actuaciones.