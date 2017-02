Anthony Davis se corona en un All-Star sin defensas. Gasol roza el triple-doble

Anthony Davis bate el récord de puntos

Defensas inexistentes en Nueva Orleans

Westbrook buscó el MVP

El Oeste ganó y Marc disfruto de la victoria con 10 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. #NBAAllStar pic.twitter.com/os6fgSMEXx — NBA Spain (@NBAspain) 20 de febrero de 2017

El fin de fiesta del All-Star fue como los partidos de los años anteriores. Muchos puntos, nulas defensas, mates y sonrisas en un ambiente de fiesta que no lo empañó la mala relación entre Durant y Westbrook. Las dos estrellas no tuvieron ni un solo mal gesto, algo bastante sensato si tenemos en cuenta la enorme cantidad de cámaras dispuestas a captar el mínimo gesto.

Video of The Four Warriors 2017 All Star Game Highlights | 02.19.17

El partido lo ganó la Conferencia Oeste con un marcador de 192-182. El choque se mantuvo igualado en todo momento, pero los jugadores no mostraban la ambición necesaria para querer llevarse el partido. Es la tendencia del Partido de las Estrellas en los últimos años. De este modo, la anotación se disparó hasta unos guarismos altísimos, en el que los triples y los mates fueron los absolutos protagonistas.

Video of Russell Westbrook 41 Points in Under 20 Minutes! | 2017 NBA All-Star Game | 02.19.17

Anthony Davis se llevó el MVP del Partido, algo totalmente merecido, dado que batió el récord de anotación del evento, con 52 puntos. Superó una marca antiquísima, que estaba en posesión de Wilt Chamberlain, quien anotó 44 puntos en 1962. El jugador del equipo organizador del All-Star estuvo muy motivado durante todo el partido, pero tuvo competidores. Russell Westbrook buscó su tercer MVP consecutivo con 41 puntos y 7 asistencias y su “examigo” Kevin Durant” hizo un triple-doble, con 21 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Video of Anthony Davis 2017 All-Star MVP | Breaks Wilt's Scoring Record | 02.19.17

El representante español en la cita, Marc Gasol, hizo un buen partido. el pívot de Sant Boi acabó con 10 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en 21 minutos. El otro jugador que tuvo puesto el foco fue DeMarcus Cousins, quien solo jugó 2 minutos debido a un inminente traspaso, que terminó con el polémico pívot en Nueva Orleans, para hacer una pareja de lujo con el MVP del All-Star.

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 02.19.17