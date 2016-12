Blake Griffin pasará por el quirófano y se perderá como mínimo tres semanas

Unas molestias en la rodilla le han hecho parar

Promediaba 21, 2 puntos y 8,8 rebotes

Según ha confirmado Shams Charania en The Vertical, Blake Griffin deberá someterse a una cirugía para limpiar la rodilla derecha. El tiempo estimado de baja oscila entre las 3 y las 6 semanas. A pesar de que el ala-pívot está haciendo una buena temporada, está jugando con molestias que espera que remitan después de la operación y el posterior periodo de recuperación.

Será una sensible baja para Los Angeles Clippers, puesto que pierden a una de sus estrellas. Esta temporada estaba promediando 21,2 puntos, 8,8 rebotes y 4,7 asistencias. Con dichos promedios, es el máximo anotador de su equipo, además del segundo mejor reboteador y asistente.

Los Clippers habían empezado la temporada mejor que nunca, ya que después de los primeros partidos de competición iban en primera posición de toda la NBA. Sin embargo, el calendario se hizo más duro con el paso de los partidos y el equipo angelino lo notó, y en el día de hoy ocupan la cuarta posición de la Conferencia Oeste, por detrás de Warriors, Spurs y Rockets.

Jugadores como Chris Paul, JJ Redick, DeAndre Jordan o Marreese Speights deberán aumentar sus prestaciones anotadoras si el equipo de Doc Rivers quiere hacer que la baja de Griffin sea lo más llevadera posible. Los minutos que deja los pueden asumir jugadores como Brandon Bass o el propio Speights, o quizá Rivers quiera probar con un small ball en el que Mbah a Moute juegue de 4 y algunos suplentes como Wesley Johnson, Alan Anderson o el veteranísimo Paul Pierce aumenten su tiempo en pista debido a la baja de Griffin.

De todos modos, el equipo californiano no tiene un calendario complicado en las próximas semanas, ya que de los próximos 19 partidos, solo tendrán 5 contra equipos que superan el 50% de victorias, con lo que es posible que la baja de Griffin no se note en demasía en cuanto al porcentaje de victorias.

