Blazers y Nuggets cambian a Plumlee por Nurkic. Okafor y Gallinari, novedades a la vista

Según ha confirmado The Vertical, los Blazers han enviado a Mason Plumlee y una segunda ronda del draft de 2018 a Denver a cambio de Jusuf Nurkic y una primera ronda del draft de 2017, que pertenecía originalmente a Memphis.

El traspaso podría responder a varias razones. En el caso de los Blazers, parece claro que no están dispuestos a renovar a Plumlee con un buen contrato. El pívot termina su contrato rookie este verano y podría recibir ofertas que Portland no estaría dispuesto a igualar, de modo que no han querido perderlo por nada. Plumlee era un titular indiscutible con los Blazers y promediaba 11,1 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

A pesar de su buen rendimiento, da la sensación de que Plumlee está cerca de su techo como jugador. Sin embargo, puede que el pívot pida un buen dinero para renovar y debemos recordar que los Blazers pagan 113 millones a sus jugadores, que subirá a 140 el curso que viene debido a la renovación de McCollum. El rendimiento del equipo este año no aconseja hipotecarse con la plantilla actual. Además, Nurkic acaba su contrato en 2018, con lo que podrán probarlo durante una temporada y media para decidir si deben renovarlo. Esta temporada promedia 8 puntos y 5,8 rebotes. Por último, Portland tendrá tres elecciones en la primera ronda del draft de 2017.

En el caso de Denver, el traspaso está directamente relacionado con la explosión de Jokic, lo que había provocado una significativa reducción de minutos de Nurkic, hasta el punto de que no había saltado a la pista en tres de los últimos seis partidos. Veremos como integra Malone a Plumlee, que puede dar un toque de atleticismo al juego interior de los Nuggets.

Además, los rumores se han intensificado en los últimos días. Dos jugadores que podrían cambiar de equipo son Danilo Gallinari y Jahlil Okafor. Los Clippers y los Raptors, en una reciente mala racha que ha empañado sus notables comienzos de temporada, se han fijado en el italiano para reforzar sus plantillas. Gallinari tiene una opción para salirse de su contrato este verano, de modo que Denver podría traspasarlo ante la opción de perderlo por nada. El alero está lesionado en estos momentos y no reaparecerá hasta después del All-Star.

En el caso de Okafor, parece claro que será traspasado. Su rol y rendimiento han bajado notablemente respecto a la temporada pasada, debido a la aparición de Embiid. Okafor no ha viajado a Charlotte para el partido que jugarán el lunes los Sixers contra los Hornets, para no arriesgarse a una lesión que truncara el posible traspaso. Los equipos que más han sonado han sido Chicago y Nueva Orleans, que quieren dar un paso que les ayude a tener más opciones para meterse en playoffs.

