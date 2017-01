Bledsoe se sale para asaltar Toronto. Los Lakers sufren la peor derrota de su historia

Los Lakers de Calderón sufrieron la mayor derrota de su historia, cayendo por 49 puntos en Dallas.

Stephen Curry y Klay Thompson ametrallaron a los Magic de Ibaka desde el perímetro.

Eric Bledsoe hizo el mejor partido de su carrera en anotación con 40 puntos.

Ricky Rubio y Juancho Hernangómez, ausentes en el duelo entre sus equipos.

Magic

Warriors 98

118 Mavericks

Lakers 122

73 Raptors

Suns 103

115 Wolves

Nuggets 111

108

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Bismack Biyombo (Orlando) 12 puntos, 14 rebotes Serge Ibaka (Orlando) 10 puntos, 3 rebotes Mario Hezonja (Orlando) 7 puntos, 5 rebotes Damjan Rudez (Orlando) 2 asistencias Anderson Varejao (Warriors) No jugó Salah Mejri (Mavericks) 2 puntos, 5 rebotes José Calderón (Lakers) 2 puntos, 2 rebotes Marcelo Huertas (Lakers) 1 punto, 2 rebotes

LA CRÓNICA

Jornada sin muchos partidos, tan solo 4, para cerrar la semana en la NBA, pero con la presencia de equipos de los 4 españoles que compiten en la liga. La batería de encuentros comenzó en Florida con la victoria de los Golden State Warriors sobre los Orlando Magic (118-98) de un Serge ibaka que no disputó su mejor choque (10 puntos y 3 rebotes). Los locales pelearon el partido hasta el descanso a los actuales subcampeones de la NBA y llegaron a obtener una ventaja de hasta 11 puntos en el 2º cuarto, pero un arreón en el 3º periodo de los de Steve Kerr, rompió el partido a favor de los de la Bahía de San Francisco. Stephen Curry y Klay Thompson, los ‘Splash Brothers’, brillaron desde el perímetro (combinándose para un 14/22 en triples) y terminaron con 27 y 21 puntos respectivamente. El base además, consiguió superar a Pedja Stojakovic en la lista de máximos triplistas de la historia de la NBA. Kevin Durant fue el tercero en discordia, y sin hacer mucho ruido se acercó al triple-doble (15 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias), siendo fundamental durante la remontada visitante, en la que supone la 38ª victoria de los Golden State Warriors este curso, en apenas 44 partidos. Video of Steph Curry Drops 27 & Passes Peja Stojakovic On NBA's All Time 3 Pointers Made List | 01.22.17 En Dallas, se dieron cita dos equipos de la cola de la Conferencia Oeste como los Mavericks y los Lakers. El encuentro no tuvo apenas historia ya que los angelinos fueron apabullados de manera vergonzante (73-122) por los tejanos prácticamente desde el primer minuto mostrando las evidentes mejorías desde que Dirk Nowitzki está activo este curso. El alemán sumó 13 tantos y 5 rebotes, y destacó junto a Seth Curry (14 puntos), Wesley Matthews (13 puntos) y Deron Williams (13 puntos). Desde el banquillo Justin Anderson aprovechó los minutos en los que ya estaba decidido el choque para acumular 19 tantos y ser el máximo realizador. En los Lakers tan solo se salvó Lou Williams con 15 puntos. Calderón disputó 17 minutos y aportó 2 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Eric Bledsoe y los Phoenix Suns vencieron en Toronto a unos Raptors (115-103) que acumulan 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria. El base de la franquicia de Arizona anotó 40 puntos (los que suponen la mejor marca de toda su carrera) y repartió 13 asistencias en la remontada de su equipo, que también lideró el joven escolta Devin Booker con 20 puntos y 5 triples en 8 intentos. DeMar DeRozan fue el hombre más destacado en el bando local, marchándose hasta los 22 puntos, seguido por Kyle Lowry, que sumó 15. Video of Eric Bledsoe Career High 40 Points In Win Over Toronto! En el último duelo de la jornada, se darían cita dos equipos de jugadores españoles como Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets, eso sí, sin presencia de ninguno de ellos. Ricky Rubio se perdió el choque por el fallecimiento de su abuela, mientras Juancho Hernangómez no disputaría un solo minuto por decisión técnica. El encuentro se lo consiguieron lleva los de Minneápolis gracias a la soberbia actuación de Karl-Anthony Towns, con 32 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias y 4 tapones, estando bien acompañado por jugadores exteriores como Wiggins (24) o Shabazz Muhammad (20). Gary Harris lideró a su equipo en anotación (22 puntos), aunque sin duda la piedra angular de los Nuggets fue un día más, haciendo de todo, Nikola Jokic. El serbio se fue hasta los 18 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 3 robos en la derrota de Denver en Minnesota por 108-111. Video of Karl Anthony Towns Slams Home 2 MONSTER HAMMERS | 01.22.17

EL MVP: ERIC BLEDSOE (PHOENIX SUNS):

El base de los Suns logró sumar más puntos que nunca antes en su carrera (40) además de repartir 13 asistencias en la victoria de su equipo en la siempre difícil cancha de Toronto Raptors. La importancia de esta actuación y victoria reside en que la franquicia de Arizona deja de ser el peor equipo de toda la Conferencia Oeste en detrimento de Los Angeles Lakers.

Video of Eric Bledsoe Career High 40 Points In Win Over Toronto!

LO + DESTACADO

Video of Top 5 NBA Plays of the Night | 01.22.17

Este

1 Cleveland 29 11 2 Toronto 28 14 3 Boston 26 16 4 Atlanta 24 18 5 Washington 22 19 6 Indiana 22 19 7 Charlotte 21 21 8 Chicago 21 22 9 Milwaukee 20 21 10 Detroit 20 24 11 New York 19 24 12 Orlando 17 27 13 Philadelphia 14 26 14 Miami 12 30 15 Brooklyn 8 33

Oeste

1 Golden State 36 6 2 San Antonio 32 9 3 Houston 33 12 4 L.A. Clippers 29 14 5 Utah 27 16 6 Oklahoma City 25 19 7 Memphis 25 19 8 Denver 17 23 9 Portland 18 26 10 New Orleans 17 26 11 Sacramento 16 25 12 Dallas 14 27 13 Minnesota 14 28 14 L.A. Lakers 15 31 15 Phoenix 13 28

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 30.64 2 James Harden

HOU 28.91 3 Anthony Davis

NO 28.83 4 Isaiah Thomas

BOS 28.68 5 DeMar DeRozan

TOR 28.17 6 DeMarcus Cousins

SAC 27.98 7 Kevin Durant

GS 26.17 8 Damian Lillard

POR 26.08 9 LeBron James

CLE 25.65 10 Kawhi Leonard

SA 24.85