Boston vuelve al número uno; Utah puede con los Warriors y adiós al Palace

BOSTON CELTICS 114 - 105 BROOKLYN NETS:

Los Boston Celtics consiguieron anoche una importante victoria en casa ante los Brooklyn Nets que les vuelve a poner líderes de la Conferencia Este con tan sólo un partido por jugarse (jugarán ante los Bucks). Los de Brad Stevens estuvieron comandados por Isaiah Thomas, que anotó 27 puntos, además de contar con la compañía de Al Horford (19-8) y de Avery Bradley (18). El partido fue relativamente cómodo tras un primer cuarto que finalizó 13-28 para los locales. A partir de ahí, los verdes simplemente controlaron el partido y evitaron una dolorosa remontada.

MIAMI HEAT 124 - 121 CLEVELAND CAVALIERS:

Tres derrotas consecutivas para unos Cavs que anoche dejaron escapar la primera plaza del Este. Sin LeBron James, Kyrie Irving, ni Tristan Thompson, los campeones se presentaron en Miami, donde no ganan desde 2010 (cuando Shaquille O'Neal era el pívot titular del equipo), con Kevin Love (25-10) y Deron Williams (35-7-9) como referencias de un equipo que necesita que lleguen los playoffs cuanto antes. Los Heat, por su parte, siguen peleando por entrar en la postemporada y con la victoria ante los de Ohio todavía tienen opciones, aunque cada vez es más complicado. Anoche, cuatro tiros libres de Tyler Johnson en las últimas jugadas, sin contestación cavalier, dieron la victoria al equipo de Spoeltra. El escolta acabó con 24 puntos, siendo el mejor de su equipo, ayudado por un gigante Whiteside que consiguió 23 puntos y 18 rebotes.

CHICAGO BULLS 122 - 75 ORLANDO MAGIC:

Poca historia tuvo el partido entre los Bulls y los Magic. El equipo del United Center pasó por encima de los de Florida gracias, en parte, a un primer cuarto perfecto, 13-34. Una ventaja de 21 puntos que mantuvieron todo el choque y que fueron haciendo má grande con el paso del tiempo. De hecho, la máxima anotación de los de Vogel fue de 24 puntos en el segundo cuarto, la mínima de los locales, de 28, en el tercero. Robin López fue el máximo anotador del equipo con 18 puntos, seguido de Jimmy Butler con 17, los mismos que Grant (17 puntos y 11 asistencias). Con esta victoria, los Bulls se mantienen octavos en el Este, aunque empatados con los Heat, lo que les obliga a ganar el próximo partido si quieren estar en la postemporada.

LOS ANGELES CLIPPERS 125 - 96 HOUSTON ROCKETS:

Los Clippers sacaron a relucir su mejor baloncesto cuando más lo necesitaban, y pasaron por encima de los Rockets de James Harden. 'The Beard' no tuvo un buen partido y terminó con 14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Sin embargo, en los Clippers, hasta siete jugadores pasaron de los diez puntos, siendo el mejor Chris Paul con 19 puntos y 9 asistencias. Los de Doc Rivers mantienen la cuarta posición a pesar de la victoria de los Jazz, lo que les daría el factor cancha en la primera ronda de playoffs.

GOLDEN STATE WARRIORS 99 - 105 UTAH JAZZ:

Precisamente los Utah Jazz ganaron anoche a los Golden State Warriors, rompiendo una racha de catorce victorias consecutivas. Los de Quin Snyder jugaron un grna baloncesto liderados por Rudy Gobert (17 puntos y 18 rebotes). Los visitantes, que no pudieron contar con Gordon Hayward, ni Rodney Hood, ni Derrick Favors consiguieron una victoria fundamental para seguir peleando con los Clippers por el factor cancha en las eliminatorias. En los Warriors, sin Klay Thompson, sólo Curry (28 puntos) y Durant (16 puntos y 10 rebotes) estuvieron a un buen nivel.

Y ADEMÁS... - Continúa la lucha entre Miami, Chicago e Indiana. Los Pacers ganaron anoche ante los Sixers con 27 puntos de Paul George y son equipo de playoffs a falta de saber en qué posición estarán tras la última jornada. - Giannis Antetokoumpo llevó a la victoria a su equipo ante los Hornets (ya eliminados) gracias a un triple-doble que iguala a Kareem Abdul Jabbar. - Los Wizards, que no podrán ser primeros, ni segundos del Este, siguen ganando y sí podrían superar a Toronto si éstos pierden contra Cleveland en el último partido de la Regular Season. Los canadienses podrían superar a los Cavs en la clasificación. - En ese partido, Wizards-Pistons, se jugó el que será el último partido en una de las canchas más emblemáticas de la NBA: The Palace of Auburn Hills - Los Spurs perdieron ante los Blazers plagados de suplentes. Noah Vonleh anotó una canasta sobre la bocina para ganar el partido.

EL MVP: Deron Williams (Cavs)

A pesar de la derrota, nos gusta ver al bueno de D-Will así. ¿podrá volver?