Bradley Beal destaca en la noche más especial de Tim Duncan

Los Mavericks ganaron de 20 a los Kings

Embiid explota con 33 puntos y 11 rebotes

Washington Wizards

Los Ángeles Clippers 117

110 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 99

79 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 73

82 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 108

107 Orlando Magic

Toronto Raptors 79

109 Miami Heat

Boston Celtics 95

105 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 113

100

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Serge Ibaka (Magic) 10 puntos y 4 rebotes Bismack Biyombo (Magic) 8 puntos y 12 rebotes Damjan Rudez (Magic) 3 puntos y 1 rebote Mario Hezonja (Magic) 5 puntos y 1 rebote Marc Gasol (Grizzlies) 8 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias Lucas Nogueira (Raptors) 6 puntos y 5 rebotes Tomas Satoransky (Wizards) 2 asistencias Alan Anderson (Clippers) (no jugó) Raulzinho Neto (Jazz) (no jugó) Joe Ingles (Jazz) 0 puntos, 0 rebotes Salah Mejri (Mavericks) 7 rebotes y 3 tapones Pau Gasol (Spurs) 7 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias Davis Bertans (Spurs) 3 rebotes y 1 asistencia Sergio Rodríguez (Sixers) 9 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias Ersan Ilyasova (Sixers) 22 puntos y 4 rebotes Bojan Bogdanovic (Nets) 14 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias Luis Scola (Nets) 4 puntos y 3 rebotes Justin Hamilton (Nets) (no jugó)

LA CRÓNICA

Washington Wizards 117 - 110 LA Clippers: Los Wizards recibían a los Clippers en medio de una magnífica racha que les había vuelto a colocar en la pelea por los playoffs, y con la confianza de conseguir la victoria ante su público, y así fue. Gracias a la maravillosa actuación de Bradley Beal, que anotó 41 puntos (6-10 T3), en un partido que se decidió al final. Y es que, el partido en el Verizon Center estuvo igualado durante todos los cuartos, y que tuvo un denominador común: a cada estirón en el marcador que pegaban los Clippers, contestaban los Wizards con otro para volver a empatar el choque. De hecho, los Clippers, desaprovechar un parcial entre cuartos de 21-5. Así, hasta llegar a los minutos finales, donde la figura de John Wall (18 puntos y 11 asistencias), y sobre todo, la de Markieff Morris (23 puntos y 9 rebotes) se hicieron grandes, encontrando el aro con significativa facilidad para dar la sexta victoria en cinco partidos al equipo de Brooks. Algo que no sucedió en los Clippers, de un Doc Rivers que fue expusado. Ni Blake Griffin (26-7-7) ni Chris Paul (13 puntos y 12 asistencias) supieron liderar a su equipo en los momentos decisivos, volviendo a demostrar ser un equipo débil en los finales apretados. Y es que, otra vez los Clippers, se volvieron a dejar remontar un partido que se les había puesto muy de cara. Dallas Mavericks 99-79 Sacramento Kings: Partido sin mucho color el que se vivió en Dallas anoche. Los de Carlisle ganaron fácil a unos Sacramento Kings envueltos en la polémica constante y sin ningún tipo de acierto en el tiro. Los locales, comandandos por Dorian Finney-Smith, el rookie de los Mavs, fueron rompiendo el partido poco a poco hasta que en el tercer cuarto, y después de dejar a su rival en apenas 14 puntos, finiquitaron uno de los pocos partidos cómodos que han vivido esta temporada. Junto al alero, hasta cinco jugadores más acabaron con dobles dígitos en la anotación: Matthews (15), Williams (15), Barnes (15), Curry (13) y Devin Harris (14). Por parte de los Kings tan sólo DeMarcus Cousins parecía querer ganar el partido, 33 puntos y 6 rebotes que no fueron suficientes para lograr la victoria, y es que el pívot de los Kings anotó el 40% de los puntos de su equipo. Casi nada. Memphis Grizzlies 73 - 82 Utah Jazz: Duelo directo en la zona media del Oeste sin ningún tipo de brillo. Los Jazz se llevaron el choque sin forzar demasiado la maquinaria ante el cansancio y el poco acierto, sobre todo exterior de unos mermados Grizzlies, que aunque van recuperando efectivos anoche no contaron con Conley ni con Parsons. De hecho, la prueba del cansancio de los de Tennesse fue el partido de Marc Gasol, el pívot español, nombrado jugador de la semana en el Oeste se quedó en 8 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, con un 0-5 en T3 y 4 de 22 en TC, de hecho, los locales acabaron el choque con un ridículo 8% de acierto en tiros desde la larga distancia. Los Jazz, que tampoco hicieron un gran encuentro, supieron sacar partido a su defensa, ayudada por el escaso acierto de sus rivales, y al dominio de Gobert en la zona. El francés terminó el partido con 21 puntos, 12 rebotes y ningún fallo en los tiros de campo. Junto a él, Hayward firmó 22 puntos. Con esta victoria, los Jazz superan a los Grizzlies en la quinta plaza del Oeste. Philadelphia 76ers 108 - 107 Brooklyn Nets: Y de la zona media del Oeste a la zona baja del Este. Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers se daban cita en la Ciudad del Amor Fraterno para decidir quien de los dos se quedaba con la vitola de 'peor equipo del Este', en un partido que no se decidió hasta los últimos segundos y que tuvo un protagonista absoluto: Joel Embiid. El pívot de los Sixers firmó su mejor partido en la NBA y volvió a dejar claro porqué es una de las grandes promesas de la liga. 33 puntos y 11 rebotes para dar la victoria a su equipo, aunque para ser justos, fue Ersan Ilyasova (22 puntos) el que decidió el partido con sus dos tiros libres encestados a falta de cuatro segundos para terminar el partido. El turco dejó el marcador cuatro arriba y provocó que el triple posterior de Lin prácticamente sobre la bocina no sirviera más que para dejar el resultado final en 107-108. Orlando Magic 79 - 109 Toronto Raptors: Paliza de los Raptors a los Magic en Florida, a pesar de que fueron los locales los que empezaron mandando en el marcador con un gran primer cuarto. Pero ya en el segundo, las cosas empezaron a cambiar, y el equipo de Casey demostró porqué está segundo en el Este y tiene uno de los mejores ataques de la historia en cuanto a rating (117.9). De la mano de DeRozan, que sigue opositando al MVP (31 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias), de Kyle Lowry (16 puntos y 10 asistencias) y de Valanciunas (16 puntos y 13 rebotes), los Raptors dominaron todo el partido dejando a los Magic en tan sólo 49 puntos en los siguientes tres cuartos. Y es que los canadienses prácticamente todas las facetas del juego, y encima, estuvieron mejor en los porcentajes de tiro, sobre todo, desde la línea de tres puntos, ya que a pesar de hacer un discreto 25% superaron a unos Magic que se quedaron en un paupérrimo 14%. Un equipo, el de Orlando, que tan sólo tuvo a dos jugadores por encima de los 10 puntos, Elfrid Payton con 13 y Evan Fournier con 15. Con esta victoria, Toronto iguala en victorias a los Cavs y se quedan a tan sólo un partido de diferencia de los de Ohio mientras que los de Florida se hunden un poco más. Miami Heat 95 - 105 Boston Celtics: Y también en Florida, esta vez en Miami, se jugó el Heat-Celtics en el que los de Massachusetts se impusieron a los locales en un partido que se les complicó al final a pesar de empezar ganando en el primer cuarto de 18 puntos. Y es que los Heat salieron completamente dormidos, y Boston lo aprovechó para establecer una ventaja que les serviría de colchón durante todo el encuentro, y que duraría toda la primera parte. Sin embargo, en la segunda, fruto de la confianza, los Heat consiguieron reducir la ventaja que tenían los Celtics, y llegaron con ciertas esperanzas al final del partido (97-93 a falta de 1:47), pero nadaron para morir en la orilla. Y eso, que Boston vivió un final ciertamente extraño con la expulsión por una falta flagrante, ciertamente polémica, de Isaiah Thomas. Sin embargo, el cansancio físico y mental del partido fue demasiado para los Heat, y Boston, más entero y confiado por verse arriba en el marcador, cerró el encuentro sin demasiados problemas. Thomas y Bradley fueron una noche más los mejores de los de Stevens con 23 y 20 puntos respectivamente, mientras que en Miami, Dragic con 31 puntos y Whiteside con 23 puntos y 17 rebotes fueron los líderes de su equipo. San Antonio Spurs 113 - 100 New Orleans Pelicans: Quizás la noche más especial en la historia de los San Antonio Spurs. La franquicia de El Álamo rindió tributo a su mayor leyenda, y aprovechó el partido ante los Pelicans de Anthony Davis para retirar el legendario número '21' de Tim Duncan. Una noche que quedará en el recuerdo de la franquicia más éxitosa de los últimos veinte años en la NBA, que elevó a la categoría de inmortal (si acaso no lo tenía ya) a la figura del, para muchos, mejor 'ala-pívot' de la historia. Camisetas especiales para el público con el logo de Tim Siglo XXI, calcetines especiales con el '21' para los jugadores de los Spurs y un aroma a historia dentro del AT&T Center difícilmente olvidable. De hecho, quizás, lo de menos fue un partido que San Antonio ganó con comodidad y solvencia a unos New Orleans Pelicans que se vieron como los invitados a una fiesta que no era la suya. De la mano de LaMarcus Aldridge (22 puntos) y Ginobili (17) los de Gregg Popovich ofrecieron el mejor homenaje posible a Duncan, una victoria dejando, otra vez, una muy buena imagen, para seguir la estela de los Warriors. Y es que, estos Spurs, empiezan a carburar y eso siempre son buenas noticias para el baloncesto.

EL MVP: Bradley Beal (Wizards)

Cuesta destacar un nombre que no sea Tim Duncan en una noche tan especial para la NBA. Pero al fin y al cabo, el partido de Bradley Beal, con victoria incluida para su equipo, y ante un equipo como los Clippers, merece la pena. EL MVP de la noche cuajó una de sus mejores actuaciones en la NBA, con 41 puntos y seis triples de 10 intentos. El escolta fue una de las razones que mantuvieron a los Wizards en el partido cuando peor lo estaban pasando, debido al buen momento que vivían los Clippers, y aunque fueron otros compañeros los que decicieron el choque al final, su actuación fue absolutamente espectacular, no obstante, no todos los día se consigue superar los 40 puntos en la liga.

LO + DESTACADO

Desde anoche, el AT&T Center tiene una camiseta más en lo más alto. Timmy ya es inmortal:

Anoche no fue un día cualquiera en la #NBA. Los Spurs retiraron el legendario '21' de Tim Duncan. pic.twitter.com/CWvy6kjomD — El Extra Pass (@ElExtraPass) 19 de diciembre de 2016

Robinson, Bowen, Ginobili, Parker y por supuesto Pops. El discurso de este último, pone la piel de gallina. pic.twitter.com/G8AQoKmMQr — El Extra Pass (@ElExtraPass) 19 de diciembre de 2016

NBA , 18/12/16

Este

1 Cleveland 19 6 2 Toronto 18 8 3 Boston 14 12 4 Charlotte 15 13 5 Milwaukee 13 12 6 New York 14 13 7 Indiana 14 14 8 Chicago 13 13 9 Detroit 14 15 10 Atlanta 13 14 11 Washington 11 14 12 Orlando 12 16 13 Miami 9 18 14 Brooklyn 7 18 15 Philadelphia 6 20

Oeste

1 Golden State 24 4 2 San Antonio 21 5 3 Houston 21 7 4 L.A. Clippers 20 7 5 Memphis 18 10 6 Utah 17 10 7 Oklahoma City 16 11 8 Portland 13 16 9 Denver 11 16 10 Sacramento 10 16 11 L.A. Lakers 11 19 12 New Orleans 9 19 13 Phoenix 8 19 14 Minnesota 7 19 15 Dallas 6 20

NBA , 18/12/16

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 30.37 2 Anthony Davis

NO 30.31 3 DeMar DeRozan

TOR 28.27 4 DeMarcus Cousins

SAC 28.08 5 James Harden

HOU 27.68 6 Damian Lillard

POR 27.45 7 Isaiah Thomas

BOS 26.00 8 Kevin Durant

GS 25.79 9 LeBron James

CLE 25.00 10 Jimmy Butler

CHI 24.77