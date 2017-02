Butler y Wall llevan a sus equipos a la victoria. Satoransky, sigue sin rol relevante

Otto Porter Jr acabó con 25 puntos y 8 rebotes

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Nikola Mirotic (Bulls) (no jugó) Tomas Satoransky (Wizards) 10 minutos, 1 rebote Kevin Seraphin (Pacers) 9 puntos y 5 rebotes

LA CRÓNICA

INDIANA PACERS 98 - 111 WASHINGTON WIZARDS: Washington Wizards sigue con su escalada imparable y anoche ganó, y de manera contundente, a uno de sus rivales en el Este, unos Pacers, que han empañado en los últimos días, una racha de victorias que les puso en posiciones de playoffs. Y es que, los de Scott Brooks, empiezan a ser un equipo ciertamente temible, sobre todo, de la mano de John Wall (20 puntos y 12 asistencias). El genial base All Star es el director de juego perfecto para un equipo en el que todos aportan, y ayer lo volvieron a demostrar. Además del base, Otto Porter acabó con 25 puntos, Markieff Morris con 21, Bradley Beal con 19 y Marcin Gortat con 12, en un partido sin mucha historia y que fueron ganando poco a poco, sacando diferencias de los tres primeros cuartos. Tomas Satoransky sigue sin tener un rol relevante, sólo jugó diez minutos. Promedia algo más de 14 minutos en pista para 3.1 puntos y 1.9 asistencias. Bien en ataque y bien en defensa, superando a unos Pacers que necesitan como el comer el parón del fin de semana de las estrellas, cinco partidos en siete días y cinco derrotas consecutivas. Un cansancio que se notó en las piernas de los de McMillan, jugadores sin frescura en las piernas con porcentajes horribles en el tiro. Tan sólo Paul George (17 puntos 31'6% de TC) y Myles Turner (17 puntos y 9 rebotes) intentaron conseguir sin éxito una victoria que deberá esperar a que pase el All Star. Y es que, al remate, con esta victoria, la 11º en 12 partidos, los Wizards confirman su posición en los puestos de cabeza del Este. Dede el 7 de Enero, su marca es de 18-3, la mejor de la liga, y ya llaman a la puerta de Boston y Cleveland. Video of Otto Porter Makes Acrobatic Shot in Indiana l 02.16.17 CHICAGO BULLS 104 - 103 BOSTON CELTICS: Uno de los clásicos por excelencia del Este no defraudó en absoluto, y aunque el partido comenzó espeso y sin brillo, el final, ajustadísimo, se decidió con polémica incluída. Dos tiros libres de Jimmy Butler (29 puntos y 7 asistencias) ponían a Chicago con un punto de ventaja con menos de un segundo por jugarse. Balón para Celtics, balón para Horford, y el dominicano falló el fadeaway quedándose la victoria en el United Center. Sin embargo, los jugadores de los 'orgullosos verdes' lo tenían claro al final del encuentro, entre ellos, un Isaiah Thomas (29 puntos y 7 asistencias) que no dudó en asegurar que "ganamos el partido, lo teníamos ganado con una excelente defensa de Marcus Smart, pero los árbitros tomaron una horrible decisión que nos acabó costando la derrota. Estuvo mal" y es que la falta de Smart, que a la postre sería definitiva, tuvo que ser revisada en el assistant replay. En cualquier caso, el partido fue realmente bonito, con igualdad hasta el final, y un duelo tremendo entre dos All Star como Butler y Thomas, que acabaron con 29 cada uno, pero además, sirvió para que los Bulls rompieran la racha de los Celtics de cuatro victorias consecutivas. Unos Bulls, sin Mirotic aunque recuperado de sus dolencias, que con la derrota de Indiana ante Washington se quedan a tan sólo una victoria de la sexta plaza en el Este. Por cierto, Isaiah Thomas es el Celtic de la historia que más puntos promedia al llegar al parón del All Star, 29'9 puntos por los 29'2 de Havlicek, casi nada. Sangre fría de Jimmy Butler. Los Bulls vencen a los Celtics en un final lleno de emoción y polémica. #dormiresdecobardes pic.twitter.com/7lo6oMNZfl — NBA en Movistar+ (@nbaplus) 17 de febrero de 2017

EL MVP: JIMMY BUTLER Y JOHN WALL

Con sólo dos partidos en la jornada, el MVP de la jornada lo comparten los dos mejores jugadores de los dos equipos que se han alzado con la victoria en la noche americana. Dos All Star que esta temporada están confirmado su estatus de estrellas de la liga. Quizás, el caso de Jimmy Butler sea todavía más significativo, su partido de anoche, 29 puntos y 7 asistencias, no sólo confirma una evolución meteórica, sino además, deja clara la realidad de Chicago, sin el ex de Marquette, estarían muy lejos de las posiciones de Playoffs.

En el caso de Wall, ha madurado hasta ser el líder de un equipo 'top' en el Este, en estado de gracia y con una racha que les acredita como el mejor de la NBA en la actualidad. Anota, pero sobre todo, asiste, y es el director de orquesta perfecta para sus Wizards. Todo pasa por sus manos.

LO + DESTACADO

