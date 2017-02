Carmelo da la victoria in extremis a los Knicks; Orgía anotadora de Rockets y Wolves

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 02.25.17

LA CRÓNICA

Empezamos desde la capital de California, donde el triunfo (99-85) fue a parar a unos Hornets que cortaban una racha de cinco derrotas consecutivas (doce como visitante), sumando así su segunda victoria en los últimos 14 partidos. Frank Kaminsky, con 23 puntos y 13 rebotes, fue el mejor de unos Charlotte que tomaron la delantera en las postrimerías del primer periodo y que mantendrían hasta el final. Los Kings, que afrontaban sus segundo partido sin DeMarcus Cousins y en el que tuvieron a Ben McLemore como máximo anotador con 18 puntos, no pudieron hacer nada para dar la vuelta al marcador, cosechando así su primera derrota de la era post Cousins.

Video of Frank Kaminsky's 23 Points Leads the Hornets to a Road Victory | 02.25.17

Cruzamos el país para irnos hasta Orlando, donde los Magic vencieron a los Hawks, 86-105. Los locales, de la mano de un sensacional Terrence Ross (24 pts) y con la ayuda de Nicola Vucevic (16 pts y 14 rb), Aaron Gordon (18 pts) y un Elfrid Payton (15 pts, 9 rb y 9 as) que estuvo a punto de firmar su cuarto triple-doble de la carrera, sellaron un partido que hasta el descanso fue igualado. En los visitantes, que no pudieron pasar de los 86 puntos, los mejores fueron un Tim Hardaway que se fue hasta los 15 puntos y Dwight Howard que sumó 11 puntos y 14 rebotes.

Video of New Magic Terrence Ross' 24 Points Leads to Home Win | 02.25.17

Bastante más emocionante fue el partido que se llevaron los Knicks frente a los Sixers, 109-110, en el que Willy HernanGómez volvió a ser titular para anotar 11 puntos y capturar 9 rebotes. Los del “Chacho” (2 pts y 1 as), que ayer no tuvo su mejor noche, trataron de hacerse con la victoria en un partido que al descanso perdían de diez y casi lo consiguen. Pero Carmelo Anthony, que acabó la noche con 37 puntos, lo impidió al anotar una canasta a falta de 0.3 segundos, consiguiendo así la tercera victoria de su equipo en los últimos 10 partidos. Derrick Rose se fue hasta los 18 puntos, mientras que en los visitantes, Dario Saric (19 pts, 15 rb y as), Robert Covington (20 pts y 10 rb) y Jahlil Okafor (28 pts y 10 rb), fueron los mejores de su equipo.

Volvemos a Florida, esta vez para irnos hasta Miami, donde los Heat se llevaron la victoria frente a los Pacers, 95-113. Los locales, que sumaron su 16º victoria en los últimos 18 partidos, aprovecharon la ausencia de un Paul George expulsado por dos técnicas en el tercer periodo y tras un parcial de 30-16 en el último cuarto, se llevaron una victoria que les coloca a tan solo 1.5 de los playoffs. Mientras que Myles Tuner (18 pts y 7 rb) fue el mejor de los visitantes, en los locales destacaron Hassan Whiteside (22 pts y 17 rb), Dion Waiters (22 pts), Goran Dragic (21 pts y 4 as) y James Hohnson (15 pts, 7 rb y 8as).

Video of Rodney Stuckey FAKES Out Defender, Strolls to a Lay-Up | 02.25.17

Los que suman una nueva derrota son los Pelicans de Anthony Davis y DeMarcus Cousins, que tras caer anoche 83-96 frente a los Mavs, todavía no saben lo que es ganar juntos. Los locales, de la mano de Harrison Barnes (19 pts) y de un veterano Dirk Nowitzki (18 pts y 9 rb), pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas y se colocaron justo delante de los Pelicans en la clasificación. El partido de ayer, también sirvió para ver el debut de un Nerlens Noel que con 9 puntos y 10 rebotes, apunta muy buenas maneras. En cuanto a los de Nueva Orleans, Anthony Davis firmó 39 puntos y 14 rebotes y DeMarcus Cousins logró 12 puntos y 15 capturas, además de 6 asistencias.

Video of Anthony Davis Drops 39 Points on 17 Made Baskets | 02.25.17

En Cleveland, los Bulls aprovecharon la ausencia de Lebron James y se hicieron con la victoria, 117-99. Con esta derrota, los locales suman ya un balance de 4-19 desde el 2014 cuando James no está en pista y de 0-4 esta temporada. Los visitantes, que aprovecharon el tercer cuarto para irse en el marcador, tuvieron a Jimmy Butler (18 pts, 10 rb y 10 as) y Dwyane Wade (20 pts, 9 rb y 10 as) en plan estelar. El primero firmó un triple-doble y el segundo se quedó a tan solo un rebote. Gran actuación también del español Nicola Mirotic (14 pts y 10 rb), al que parece haberle sentado bien el parón del All Star. En los de Ohio, Kyrie Irving fue el mejor con 34 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.

Video of Dwyane Wade (20/10/9), Jimmy Butler (18/10/10) | Bulls Win at Cleveland

Orgía anotadora en el Toyota Center, donde los Rockets se llevaron el partido frente a los Wolves por 130-142. Los de Mike D´Antoni, que mandaron en el marcador desde el salto inicial, anotaron 22 triples, estableciendo así una nueva marca al anotar más de 20 triples en ocho partidos y superando los siete que consiguieron los Warriors el curso pasado. Lou Williams (17 pts) parece haberse adaptado a la perfección y junto a Gordon (14 pts) forman una pareja letal desde el banquillo. La “Barba” firmó 24 puntos y 10 asistencias, en un quinteto en el que todos anotaron 15 puntos o más. En los Wolves que dirige Ricky y que ayer firmó 14 puntos y 11 asistencias, los mejores fueron Karl-Anthony Towns (37 pts) y Andrew Wiggings (30 pts), ambos con más de 30 puntos.

Video of James Harden & Karl-Anthony Towns Duel in High Scoring Game between Rockets & T'Wolves

Volvemos a California para finalizar la jornada con la victoria de los Warriors sobre los Nets, 95-112. Los de Oakland, afrontaban el partido de ayer sin Kevin Durant, que se perdía el primer partido desde que viste como Warrior y su lugar en el quinteto inicial lo ocupó el rookie Patrick McCaw (9 pts). Los de Steve Kerr no echaron de menos al de Washington y los “Splash brother” guiaron a los suyos hacía una nueva victoria, con 27 puntos de Curry y 24 de Thompson, en los que fueron los últimos minutos de Briante Weber (4 pts). Tras el partido, la franquicia de California anunciaba la salida del jugador y en las próximas horas podría llegar Jose Manuel Calderón, que anoche negociaba su salida de los Lakers. En los Nets, Rondae Hollis-Jefferson (16 pts y 10 rb) y Sean Kilpatrick (15 pts y 10 rebotes) fueron los más destacados.