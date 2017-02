Carmelo se reconcilia con el Madison; gran actuación de Ricky Rubio

Comenzamos en la fría Minneapolis con la clara victoria de los Timberwolves sobre los Bulls por 117-89. Las bajas de Wade, Butler y Mirotic debilitaron mucho a Chicago, lo que aprovechó Minnesota para encarrilar el partido desde el inicio. El primer cuarto finalizó con 34-17. Wiggins y Towns anotaron más de 20 puntos cada uno, pero la estrella del partido fue Ricky Rubio. El base de El Masnou anotó 17 puntos y repartió 11 asistencias.

Partidazo en el Madison Square Garden, que pudo degustar una victoria de su equipo contra los Spurs por 94-90. El partido estuvo igualado en todo momento y los Knicks, liderados por un buen Carmelo Anthony, se acabaron llevando el gato al agua. Gran partido de Kahwi Leonard con 36 puntos y 9 rebotes, aunque le faltó mayor compañía para llevarse el triunfo. Willy Hernángomez salió de titular y tuvo otra buena actuación con 12 puntos y 9 rebotes.

Otra derrota de los Raptors, esta vez en casa y contra los Pistons por 101-102. Los de Michigan remontaron en el último cuarto de la mano de Tobis Harris, que acabó el partido con 24 puntos y buenos porcentajes. Un triple de Caldwell-Pope puso un punto por encima a los Pistons, a lo que no pudo contestar DeRozan.

Victoria de los Kings contra los Pelicans por 105-99. Fue un partido duro, en el que Buddy Hield fue expulsado por una agresión de Cousins. El duelo entre Anthony Davis y Cousins fue espectacular. 32 puntos y 10 rebotes para Davis y 28 y 14 para Cousins.