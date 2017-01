Chris Paul y Harden se salen. Lakers ganan en la noche de los Globos de Oro

Chris Paul se convierte en el 10º jugador en alcanzar las 8.000 asistencias en la historia de la NBA.

Sergio Rodríguez volvió a las canchas, aunque tan solo disputó 11 minutos. Calderón no jugó.

Marc Gasol e Ibaka fueron importantes en sus equipos, aunque con resultados dispares.

James Harden sumó su 10º triple-doble para asaltar Toronto.

Los Lakers defendieron Hollywood en la noche de los Globos de Oro.

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

LA CRÓNICA

9 partidos en la noche del domingo en la NBA, 8 previstos más el Portland-Detroit aplazado del día anterior por el mal temporal en Oregon. La jornada empezó con el duelo entre los dos peores equipos del Este como son Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets (105-95) pero interesante por lo parejo en cuanto a nivel, y sobre todo por la vuelta de Sergio Rodríguez a las canchas tras una lesión que arrastraba desde hacía varios partidos. La presencia del base canario fue testimonial con apenas 11 minutos en cancha, y supuso simplemente una nueva toma de contacto con la competición tras más de una semana parado (aportó 4 puntos y 3 asistencias). El partido estuvo dominado hasta mediado el tercer cuarto por la franquicia neoyorquina gracias, en parte, al buen papel de sus hombres interiores (Brook Lopez acabó con 22 tantos y Justin Hamilton con 16 y 5 rebotes), pero un importante parcial en el tercer cuarto dio a los visitantes una ventaja que supieron administrar hasta el final. Destacaron Joel Joel Embiid (20 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones), Robeet Convington (15 tantos y 11 rebotes) y Nick Stauskas (15 puntos y 5 capturas). De esta manera los Brooklyn Nets se quedan como el único equipo de toda la liga que aun no ha alcanzado la decena de victorias.

En Milwaukee se dieron cita dos rivales directos en la lucha por los PlayOffs en la conferencia Este: Los Bucks (sin Giannis Antetokounmpo) y los Wizards . Los locales se desmarcaron en el primer tramo del encuentro gracias al buen hacer de Jabari Parker (quien lideró al equipo con 28 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y 2 robos) y de Malcolm Brogdon (22 puntos, 5 asistencias y 3 robos), pero no fue suficiente para aguantar el ritmo que impusieron los Wizards en la segunda parte. El choque terminó 107-101 para los capitalinos gracias, sobre todo, a la aportación en el apartado anotador de Bradley Beal (26 puntos) y al trabajo de Markieff Morris (20 puntos, 10 rebotes).

Los Clippers sumaron en el Staples Center ante los Heat (86-98) su 4ª victoria consecutiva tras la mala racha que arrastraban con la baja de Blake Griffin. Sin el ala-pívot, el equipo bailó al son de un Chris Paul que se quedó muy cerca del 20+20, sumando 19 puntos y 18 asistencias, además de 6 rebotes y 2 robos. Además, se convirtió en el 10º jugador de la historia de la NBA en alcanzar las 8.000 asistencias, entrando en un selecto club del que forman parte nombres como John Stockton, Magic Johnson o Steve Nash. Aun así, el máximo realizador en el apartado anotador en el equipo de Doc Rovers fue JJ Reddick (25 puntos y 7 rebotes), que también contó con la ayuda de Marreese Speights (19 puntos) y de DeAndre Jordan bajo los tableros (18 rebotes). En el bando de los de Florida destacaron, como casi siempre, Hassan Whiteside (15 puntos, 13 rebotes y 2 tapones) y Goran Dragic (24 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias).

James Harden se volvió a regalar una exhibición a D’Antoni y sus Rockets para ganar por 129-122 más allá de la frontera de los Estados Unidos, en Toronto. La ‘Barba’ sumó su 10º triple-doble yéndose a los 40 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias, 2 robos y 2 tapones, estando bien acompañado por Eric Gordon, que a pesar de sus 19 puntos, estuvo aciago desde la línea de 3 puntos (1/9). Por parte de los locales Raptors DeMar DeRozan volvió a demostrar ser el líder del equipo, y se marchó hasta los 36 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, brillando junto a él DeMarre Carroll con 26 tantos y 8 rebotes.

Los Grizzlies de Marc Gasol mostraron una noche más su lado más sólido y vencieron a los Utah Jazz por 79-88 a base de defensa, siendo a considerar un equipo temido por la élite de la liga. Marc sumó 17 puntos 4 rebotes y 3 robos, en un choque en el que Mike Conley también destacó con 19 puntos y 9 asistencias. En el bando visitante, Gordon Hayward acumuló 22 puntos, 5 rebotes y 2 robos en su casillero, insuficientes para ganar en una de las canchas más complicadas de la liga.

Los Cavaliers asaltaron la pista de los Suns (120-116), comandado por su Big Three, y siguen sumando en su casillero de victorias con su objetivo principal en mente: ser primeros de su conferencia. LeBron James anotó 28 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 4 asistencias, Kyrie Irving sumó 27 tantos y 7 pases de canasta, mientras Kevin Love logró un doble-doble gracias a sus 25 puntos y 10 rebotes. En los Suns, tiraron del carro los jugadores de perímetro, destacando Eric Bledsoe con 31 puntos, 8 asistencias y 2 robos, y Devin Booker con 28 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos.

El duelo aplazado por el temporal de la jornada anterior, nos dejó 2 prórrogas y un triplazo a 9 segundos de Caldwell-Pope, para dar la victoria a los Pistons sobre los Blazers (125-124). Destacaron tres hombres sobre el resto en el conjunto visitante: Reggie Jackson (31 puntos), Andre Drummond (28 puntos, 14 rebotes y 4 robos) y el citado Kentavious Caldwell-Pope (26 puntos). Las grandísimas actuaciones de CJ McCollum (35 puntos y 6 asistencias), Damian Lillard (20 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) o Mason Plumlee (8 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias y 3 tapones) fueron insuficientes para que la franquicia de Oregon sumara su 17ª victoria del curso.

Los Golden State Warriors remontaron en la segunda parte un resultado adverso durante todo el choque (llegando a perder por más de 15 puntos) ante los Kings en Sacramento (117-106). El líder de los de Oakland fue Stepehn Curry con 30 puntos y 6 rebotes, seguido muy de cerca por un Durant que hizo de todo (28 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias). En Sacramento tiró del un Cousins que sumó 17 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 2 tapones, bien acompañado en la anotación por Rudy Gay (23 puntos).

El último choque de la jornada dejó en el Staples Center una victoria de los Lakers sin Calderón sobre los Magic de Serge Ibaka (95-111). El hispano-congoleño con 19 puntos y 10 rebotes demostró ser uno de los hombres más en forma de su equipo, pero ni los también 19 puntos de Vucevic y Fournier, fueron insuficientes para que los de Florida asaltasen Hollywood la noche de los Globos de Oro. Julius Randle con 19 tantos, 9 rebotes, 5 asistencias, y D’Angello Russell con 17 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, fueron los mejores de los Lakers.

EL MVP: chris paul (clippers)

El base de los Clippers se convirtió anoche en el 10º jugador de la historia de la NBA en alcanzar las 8.000 asistencias, entrando en un selecto club al que pertenecen nombres como John Stockton, Magic Johnson o Steve Nash. El 3 de la franquicia angelina sumó 19 puntos y repartió 18 asistencias para dar a los Clippers la 4ª victoria consecutiva a pesar de la ausencia de Blake Griffin.

LO + DESTACADO

NBA , 7/01/17

