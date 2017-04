Cleveland elimina a Pacers; Boston y Utah igualan sus series; Westbrook, otro triple-doble

Pacers

Cavaliers 102

106 Oklahoma

Rockets 109

113 Jazz

Clippers 105

98 Bulls

Celtics 95

104

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

Nicola Mirotic (Bulls) 13 pts, 7 reb Alex Abrines (Thunder) 5 pts, 2 reb

LA CRÓNICA INDIANA PACERS 102 – CLEVELAND CAVALIERS 106 Cleveland solventa por la vía rápida su serie contra los Pacers. Aunque el marcador de la serie indique un 4-0, los Cavaliers no han tenido una serie fácil. El partido comenzaba igualado, con poco acierto en los dos equipos. Pero pronto las estrellas se entonaban y veíamos buenas jugadas individuales con las que se resolvían los ataques. El segundo cuarto siguió por los mismos derroteros, con mucha igualdad y ventajas cortas. En la segunda parte Kyrie Irving tomó la responsabilidad anotadora y puso con ligeras ventajas a favor de los Cavs. LeBron también rendía a gran nivel y ponía a Cleveland con cómodas ventajas. En el último cuarto veíamos una reacción de los Pacers, que se ponían por delante a falta de minuto y medio. Ahí apareció LeBron, que anotó un triple delante de Myles Turner. En la siguiente jugada los Pacers perdían el balón, después James fallaba un triple, pero los Cavs cogían el rebote ofensivo e Indiana se veía obligado a hacer falta sobre Korver, que anotaba los dos tiros libres. Tras una jugada trastabillada, George fallaba el triple y terminaba la temporada de los Pacers. Gran partido de LeBron James y Kevin Love, que mantuvieron a su equipo por delante durante casi todo el partido. Paul George jugó un partido malísimo y deja dudas sobre su futuro. OKLAHOMA CITY THUNDER 109 – HOUSTON ROCKETS 113 El partido comenzaba con ligeras ventajas a favor de los Thunder, debido al escaso acierto de Harden. Pero Nene Hilario aparecía en su mejor partido de la temporada para mantener a su equipo en el partido. Por parte de los Thunder, Westbrook hacía otro partidazo y acabó con 35 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias. El partido llegó con las espadas en todo lo alto al último cuarto. Parecía que los Houston Rockets mostraban un mayor empaque en las jugadas decisivas, a pesar de algunos triples de Harden en mala posición. Westbrook tomaba la responsabilidad en las últimas jugadas, mientras que Houston circulaba más el balón y buscaba al jugador abierto. Pero Harden compensaba su mal partido con una canasta a falta de 40 segundos que ponía a su equipo a 5 puntos de ventaja. Los Rockets mandaban a Steven Adams a la línea de tiros libres. El pívot metía un tiro libre, después cogía el rebote y Westbrook anotaba de tres. Lo que pasó después fue rocambolesco. Los Thunder solo hicieron falta cuando Nene recibió debajo del aro, y anotó en un 2+1. Gordon no perdonó los tiros libres y Houston pone el 3-1 en la serie. Video of Westbrook Notches A Triple-Double In The 1st Half Of Game 4! | April 23, 2017 UTAH JAZZ 105 – LOS ANGELES CLIPPERS 98 Ambientazo en Salt Lake City, cuyo equipo además contaba con la participación de Rudy Gobert, cuya intimidación bajo su propio aro hacía estragos en los ataques angelinos. Sin embargo, el juego exterior de los Clippers comenzaba mandando en el partido. Chris Paul y Jamal Crawford estaban muy acertados y mediante jugadas individuales mantuvieron a su equipo por encima durante la primera parte. El partido siguió muy igualado durante la segunda parte. Joe Johnson tomaba la responsabilidad y se jugaba los ataques de Utah en los últimos minutos. Su acierto puso a los Jazz por delante y espoleó al público para llevar en volandas a los de Salt Lake City al 2-2 en la eliminatoria. Los 28 puntos del veterano escolta fueron decisivos para ello. CHICAGO BULLS 95 – BOSTON CELTICS 104 Los Celtics comenzaban el partido con un acierto mucho mayor que los Bulls y cogían ventajas superiores a los 10 puntos en el primer cuarto. El balón circulaba más de lo normal en los Celtics, lo que tenía como consecuencia un ataque mucho más coral, en lugar de buscar tanto las individualidades de Thomas. Así, la ventaja llegaba a superar los 20 puntos de ventaja. Pero los Bulls reaccionaron y se metían en el partido a base de penetraciones. En la segunda parte los Bulls lograron ponerse por delante y los Celtics tiraron de su pequeño base para cambiar esa tendencia. Dieron la vuelta al marcador, lo que ya no cambiaría en el resto del partido. Boston iguala la serie, mediante una gran actuación de Thomas, con 33 puntos, y la inesperada aportación de Gerald Green, que anotó 18 puntos. EL MVP: ISAIAH THOMAS (CELTICS) Esta temporada los Celtics han variado ligeramente su estilo ofensivo desde que llegó Brad Stevens. Han ido dejando de lado el juego de pase para buscar las jugadas individuales de Thomas, lo que ha disparado sus estadísticas. La dependencia del base para la anotación se ha notado en los dos primeros partidos, en los que el base tenía la cabeza en la muerte de su hermana. Pero en el cuarto partido la tendencia cambió y el movimiento de balón volvió a ser la principal arma de Boston. Sin embargo, cuando los Bulls se ponían por delante en el tercer cuarto se necesitaba a la estrella del equipo, ya que el resto de muñecas estaban temblorosas. Ahí estaba Isaiah para cambiar el signo del partido y dar un aventaja a los Celtics que no iban a perder. 33 puntos para el menudo base de los Celtics. LOS DATOS DE LA NOCHE

Joe Johnson anotó o asistió en los últimos 14 puntos de su equipo.

Nene Hilario es el segundo jugador en la historia de los playoffs que alcanza los 20 puntos y 10 rebotes con un 100% en tiros de campo. El otro es Wilt Chamberlain.

Russell Westbrook es el primer jugador de la historia de los playoffs que hace tres triples-dobles consecutivos anotando más de 30 puntos.

Los Cavs son el primer equipo que gana una serie por 4-0 permitiendo a su rival anotar más de 100 puntos en cada partido.

LeBron James ha ganado sus últimos 21 partidos de primera ronda de playoffs, lo que establece un nuevo récord.

EL TOP-5 DE LA NOCHE

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: April 23, 2017

Sobre el autor Simón Ruiz @sruizcharro Antiguedad: 11 meses 2 días #Contenidos: 80 Total lecturas: 186,795