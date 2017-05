Cleveland muestra su superioridad; Houston da un puñetazo sobre la mesa

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 1, 2017

LA CRÓNICA

CLEVELAND CAVALIERS 115 – TORONTO RAPTORS 105 (1-0 CAVS)

Los vigentes campeones comenzaban marcando territorio en la eliminatoria, con un buen acierto desde la línea de tres y una defensa de un nivel superior al mostrado contra los Pacers. Pero los Raptors reaccionaban en el segundo cuarto y reducían distancias, liderados por un Serge Ibaka que enchufaba desde el triple. Cavs y Raptors hacían la goma durante el resto del primer tiempo, Cleveland iba por delante, pero Toronto se mantenía con opciones.

En el segundo cuarto, el equipo de LeBron salió dispuesto a romper el partido y parecía que lo iba conseguir, pero los DeRozan mostraba su talento para que no sucediera. Aun así, las distancias superaban la decena en este cuarto. En los minutos finales del tercer cuarto, los Cavs sacaban a relucir su fondo de armario, mientras que los Raptors solo encontraban a PJ Tucker. Así, superábamos los 20 puntos de diferencia antes de entrar en el tercer cuarto.

En el último cuarto Cleveland tenía que administrar la ventaja y eso es lo que hicieron. Los Raptors nunca tiraron la toalla, pero sucumbieron en el primer duelo contra un equipo que tiene más armas y que parece superior. LeBron con 35 puntos fue el jugador más destacado.

Video of LeBron James Scores 35 in Game 1 Win Over Raptors | May 1, 2017

SAN ANTONIO SPURS 99 – HOUSTON ROCKETS 126 (0-1 ROCKETS)

Comenzaba en el AT&T Center una serie que promete ser apasionante. Los Rockets comenzaban mandando del modo que más les gusta, a base de triples. Así, la ventaja llegaba a 10 puntos a mediados del primer cuarto. Los Rockets dejaban clara una premisa, los Spurs iban a tener que anotar muchos puntos para seguirles el ritmo. Los Spurs lo intentaron y reducían un poco la ventaja, pero los Rockets anotaban nada menos que 34 puntos en el primer cuarto. Las consignas estaban claras.

San Antonio remaba, pero Houston seguía con su plan. La ventaja se disparó a los 25 puntos a mediados del segundo cuarto. La defensa Spur no podía ante el físico y el acierto de sus vecinos del sur de Texas y la diferencia subía a 30 puntos. El segundo tiempo podía ser una tortura para San Antonio y así fue. Un sublime Harden repartía asistencias a sus compañeros abiertos, mientras que los Spurs tenían un día poco acertado en el tiro.

El partido no tuvo más historia. Las sensaciones fueron muy negativas en los Spurs, que parecieron muy inferiores a sus vecinos. Si Houston tiene un día acertado, San Antonio no tiene suficiente equipo para seguirles el ritmo. Fue un triunfo coral de los Rockets, donde Ariza fue el máximo anotador con 23 puntos.

Video of The Houston Rockets Shoot a FRANCHISE PLAYOFF RECORD 22 Threes in Game 1 | May 1, 2017

EL MVP: JAMES HARDEN (ROCKETS)

Anotó solo 20 puntos, pero es el icono de la jornada. Su equipo pasó por encima de los Spurs y mostró que es el jugador con más talento de la serie. Hoy se dedicó a buscar a sus compañeros abiertos e involucrarlos en el juego para marcar la diferencia desde el triple. 14 asistencias para un Harden con las ideas claras y el pase por bandera.

Video of Harden's 20 Points and 14 Assists Lead Rockets to Big Win in Game 1 | May 1, 2017