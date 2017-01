¿Cómo han empezado el año los españoles NBA?

¿Qué han hecho los españoles esta semana?

Partidos del 1 al 8 de Enero

MARC GASOL GRIZZLIES

EQUIPOS NÚMEROS @LAKERS 22 pts 6 rb y 7 as @CLIPPERS 23 pts 4 rb y 6 as @WARRIORS 23 pts 5rb 3 as JAZZ 17 pts y 4 rb

Pese a iniciar 2017 con el punto de mira algo desviado desde la larga distancia (2/11 en triples, 18.2%), el mediano de los Gasol sigue siendo el mejor de los españoles.

Esta semana, “sus” Grizzlies nos regalaron un partido épico donde llegaron a remontar 24 puntos en el Oracle, para llevarse la victoria en la prórroga frente a los todopoderosos Golden State Warriros. Tras sumar dos victorias y dos derrotas siguen 5º en el Oeste.

Otra de las noticias que nos ha dejado esta semana, han sido los primeros resultados para el All Star que se celebrará en New Orleans. El español, que esta semana ha promediado 21.3 puntos, 4.3 rebotes y 4.3 asistencias, aparecía en 10º lugar, en un Frontcourt que ahora mismo ocuparían Kevin Durant, Zaza Pachulia y Kawhi Leonard. Un resultado bastante injusto para la temporada que se está marcando el catalán y que debería revertirse gracias a los votos de los jugadores y los periodistas que todavía no han votado (sus votos representan el 50% del total).

RICKY RUBIO WOLVES

EQUIPOS NÚMEROS BLAZERS 1 pts y 6 as @SIXERS 5 pts 3 rb y 5 as @WIZARDS 4 pts 5 rb y 7 as JAZZ 12 pts 3 rb y 7 as

Pocas cosas han cambiado con el nuevo año para los Wolves y para Ricky, que no saben lo que es ganar en 2017. Los de Minnessota siguen siendo la gran decepción de este curso y Ricky no acaba de arrancar. Esta semana ha promediado 5.5 puntos, 2.8 rebotes y 6.3 asistencias con un pobre 20% más allá del arco. Pese a que sus porcentajes de tiro de campo han aumentado y han alcanzado el 50% esta semana, el del Masnou no representa ninguna amenaza. El los cuatro partidos que lleva disputados este año, tan solo ha lanzado a canasta en 18 ocasiones, mientras que su compañero Wiggings, para hacernos una idea, ha lanzado una media de 21 tiros por encuentro.

PAU GASOL SPURS

EQUIPOS NÚMEROS @HAWKS 18 pts y 9 rb RAPTORS 5 pts y 4 rb @NUGGETS 17 pts y 9 rb HORNETS 5 pts y 5 rb

El catalán y “sus” Spurs siguen a lo suyo. Tras la derrota en casa de los Hawks, tres victorias consecutivas arrollando al rival (+28, +28 y +17). Ha vuelto el mejor Tony Parker y los de Gregg Popovich lo agradecen.

En cuanto al de Sant Boi, que esta semana ha firmado 11.3 puntos y 6.8 rebotes, ha alternado partidos buenos con malos. Si frente a los Raptors y Hornets solo anotaba 5 puntos, frente a los Hawks y los Nuggets firmaba 18 y 17 puntos, acompañados de 9 rebotes.

De momento y sin hacer mucho ruido, los de San Antonio son el segundo mejor equipo de la liga con un 81.1% de victorias. El Sargento Pop lo está volviendo a hacer.

ÁLEX ABRINES THUNDER

EQUIPOS NÚMEROS @BUCKS 6 pts y 2 rb @HORNETS 6 pts y 1 rb @ROCKETS 3 pts y 2 rb NUGGETS 7 pts 2 rb y 3 as

El balear, que había perdido peso en la rotación, supo aprovechar la larga ausencia de Victor Oladipo (lesionado) en Diciembre y se ha vuelto a hacer un hueco. En lo que va de año, está promediando 5.5 puntos y 1.8 rebotes en 17.9 minutos con un 38.5% en tiros de tres. Entre final de año e inicio de este, el ex azulgrana ha conseguido encadenar seis partidos consecutivos anotando al menos 2 triples por encuentro.

SERGE IBAKA MAGIC

EQUIPOS NÚMEROS @PACERS 17 pts y 6 rb @KNICKS 22 pts y 6 rb HAWKS 9 pts y 11 rb ROCKETS 16 pts y 12 rb @LAKERS 19 pts y 10 rb

No ha empezado bien el año para unos Magic que acumulan cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Pese al buen papel desempeñado por el hispano-congoleño, que en este inicio de año está promediando casi un doble-doble por noche con 16.6 puntos y 9 rebotes, la franquicia de Orlando no acaba de despegar. Este último hecho podría acelerar la salida de Ibaka que acaba contrato este verano. Los de Florida podrían ver con buenos ojos un intercambio y los últimos rumores apuntan hacía Canadá, donde los Raptors podrían estar interesados en el ala-pívot.

La temporada del “7” de los Magic no está pasando desapercibida para nadie y ya sea ahora o en verano, novias no le van a faltar al bueno de Ibaka

JUANCHO HERNANGÓMEZ NUGGETS

EQUIPOS NÚMEROS @WARRIORS No jugó KINGS 1 pts y 1 as SPURS No jugó @THUNDER 4 pts y 5 rb

No ha empezado bien el año para el madrileño, que ha visto como su falta de minutos en un roster sobrepoblado de aleros y ala-pívots ha acabado por mandarle a la D-League. Cuatro partidos de los últimos diez disputados y poco más de 20 minutos en total, son muy pocos, por lo que Tim Conelly, director del equipo y vicepresidente de operaciones optó por asignarlo a los Sioux Falls Skyforce (filial de los Nuggets en la Liga de Desarrollo). No le fue mal en su debut, donde destacó con 17 puntos, 11 rebotes y 2 tapones.

Tras un partido, volvió a los Nuggets para acabar la semana promediando 2 puntos y 3 rebotes en 7.4 minutos (tan solo ha disputado dos partidos)

NICOLA MIROTIC BULLS

EQUIPOS NÚMEROS HORNETS 12 pts y 2 rb @CAVS 16 pts y 4 rb RAPTORS 12 pts y 9 rb

Les ha sentado bien este inicio de año a los Bulls y también a un Mirotic que a finales de año ya empezó a mostrar otro nivel. Tres victorias en lo que vamos de 2017 y el montenegrino que promedia 2.4 triples (35.6%) en los últimos 11 partidos, anotando por encima de los 12 puntos en lo que vamos de año. Parece que el ex madridista está recuperando la confianza y está semana ha promediado 13.3 puntos y 5 rebotes con un 36.4% en triples.

JOSE MANUEL CALDERÓN LAKERS

EQUIPOS NÚMEROS RAPTORS No jugó GRIZZLIES No jugó @BLAZERS No jugó HEAT 0 pts y 2 rb MAGIC No jugó

Tras una lesión muscular que le ha mantenido en el dique seco casi un mes, el extremeño ha vuelto a pisar el parquet. Disputó 5.1 minutos frente a los Heat, donde no pudo anotar y aportó 2 rebotes.

Tras un mes horrible para los Lakers, parece que estos vuelven a sonreír y tras encadenar una buena racha de resultados, vuelven a estar a tan solo dos victorias de una 8º plaza que daría el pase a los playoffs y que está más barata que nunca.

En cuanto al extremeño, no parece que las cosas vayan a cambiar mucho y los minutos estarán caros para él.

WILLY HERNANGÓMEZ KNICKS

EQUIPOS NÚMEROS MAGIC 4 pts y 3 rb BUCKS 0 pts y 1 rb @BUCKS No jugó @PACERS 8 pts y 4 rb

Otros que no empiezan bien el año son los Knicks de un Willy HernanGómez que esta semana ha promediado 4 puntos y 2.7 rebotes en 12.3 minutos. Tanto el madrileño como los de la Gran Manzana, no han estado a su mejor nivel y acumulan ya ocho derrotas en los últimos diez partidos. Pese a ello, siguen con opciones de meterse en playoffs, aunque para ello deberán mostrar su mejor versión.

SERGIO RODRÍGUEZ SIXERS

EQUIPOS NÚMEROS WOLVES No jugó @CELTICS No jugó @NETS 4 pts y 3 as

El “Chacho” volvía después de un esguince en el tobillo izquierdo que le privó de jugar el último partido del año y lo ha mantenido algo más de una semana fuera de los terrenos de juego. Frente a los Nets el canario se volvía a vestir de corto para salir desde el banquillo y aportar 4 puntos y 3 asistencias en los 12 minutos que estuvo sobre la cancha.