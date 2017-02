Cousins (40p) mantiene a los Kings con opciones de Playoffs y Ricky da 16 asistencias

Noche de tan solo 3 partidos en la NBA. en el primero de ellos, dos teóricas potencias del Este, Bulls y Raptors, se veían las caras en el United Center. El partido se lo llevaron los Bulls por 105-94. Jimmy Butler volvió a jugar después de perderse algunos partidos y estuvo muy participativo en el juego de los Bulls. Acabó el partido con 19 puntos y 12 asistencias. Kyle Lowry fue el mejor de los Raptors con 22 puntos, quienes han perdido 6 de los últimos 10 partidos y se sitúan en la quinta posición de la Conferencia Este. Necesitan cuanto antes la participación de Ibaka.

Los Cavaliers están en una buena racha y anoche lo demostraron en Minnesota, a quienes ganaron por 108-116. Channing Frye fue un buen sustituto del lesionado Kevin Love con 21 puntos y 10 rebotes. Otra aportación inesperada fue la de Derrick Williams, que anotó 13 puntos y cogió 6 rebotes. Aun así, los mejores fueron los de siempre, LeBron James y Kyrie Irving, que anotaron 25 puntos cada uno. Por parte de los Timberwolves, Andrew Wiggins hizo un partidazo con 41 puntos y Ricky estuvo magistral en la creación de juego con 16 asistencias.

Video of Andrew Wiggins Scores 41 Points vs. the Cavaliers | 02.14.17

Sacramento no quiere perder el tren de los playoffs y anoche volvió a ganar, esta vez en cancha de los Lakers por 96-97. El partido tuvo igualado en todo momento y un tiro libre de Cousins a falta de 9 segundos decidió el partido. Lou Williams no pudo anotar en la jugada posterior y los Kings se llevaron el triunfo que les sitúa a un partido y medio de la octava posición de la Conferencia Oeste.