Críticas dentro de Bulls y Cavaliers... y Nate Robinson se ofrece a ambos

El ambiente está caldeado en dos franquicias, Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers. Ambas situaciones han estallado con las estrellas de los equipos pidiendo cambios a gritos, en el primer caso a los propios compañeros de plantilla y en el segundo conminando a los gerentes de la franquicia.

En Chicago han sido Dwyane Wade y Jimmy Butler los que han tomado la palabra en un tono que no muchos se han tomado bien. La derrota de anoche ante Atlanta Hawks fue la gota que colmó el vaso. Wade: "Todos tenemos que preocuparnos más. No nos preocupamos lo suficiente. Tiene que significar mucho más que esto si quieres ganar. No sé lo que pasa ni cómo arreglarlo, pero si no te importa... a mí me cabrea. No estoy en casa con ellos, pero no sé si veo por aquí a demasiados tipos a los que esto les importe lo suficiente. Yo tengo 35 años y tres campeonatos, no debería dolerme más que a estos chicos jóvenes. Esto tiene que cambiar, esta mierda tiene que doler, tiene que doler perder partidos así. Yo puedo mirar a Jimmy y decir que está haciendo su trabajo, Jimmy puede mirarme a mí y decir que Dwyane está haciendo su trabajo". Butler se limitó a seguir el discurso de Wade, ya que quisieron dar una imagen de unidad y liderazgo frente a sus compañeros: "Joder, te tienes que preocupar de si ganas o pierdes, al final tendrás que hacer lo que sea para que el equipo sea capaz de ganar". Los Bulls tienen a muchos transferibles, aunque la prensa local asegura que estas palabras van dirigidas a jugadores como Mirotic, Zipser o Carter-Williams. Y a eso hay que sumarle la poca o nula confianza de la plantilla en Fred Hoiberg, el entrenador, algo que cada vez se hace más evidente.

Hoiberg told Butler to call timeout and Butler looked at him like he was crazy. Butler freelanced and scored on the next play. pic.twitter.com/F5rn95uLfa — Stephen Noh (@hungarianjordan) 26 de enero de 2017

Para los Cavaliers, en otro orden de cosas, está siendo un mes de enero muy duro. Seis derrotas en los últimos ocho partidos. Y la estrella del equipo, LeBron James, ha alzado la voz. "Necesitamos un puto creador de juego", dijo ante los medios. Tras el fichaje de Korver para cubrir la baja de larga duración de J.R. Smith, David Griffin (mánager general) busca un base suplente para acompañar a Kyrie Irving. Pero esto no queda ahí, ya que Brian Windhorst, uno de los periodistas más cercanos a LeBron, ha publicado una información en la que asegura que el '23' no está contento ni en la parcela deportiva ni en la económica, estando en total desacuerdo con la distribución de los salarios tanto en concepto de salarios como en el sobrecoste en impuestos.

Ante los problemas, Nate Robinson

Hay una persona muy pendiente de estas dos situaciones, alguien que está como loco por volver a la NBA: Nate Robinson.

El menudo base, tras jugar en Israel, quiere volver. E Instagram está siendo testigo de ello.

A los Bulls: "Parece que mi amigo Jimmy Butler necesita a su hombre Nate una vez más. Estoy disponible, chicos. Necesitáis un animal de verdad y yo estoy aquí esperando para poder ayudar a algún equipo. Ya sé que Chicago sigue apreciándome y ya sabéis lo que hice cuando me puse ese uniforme de los Bulls. Simplemente quiero jugar"

A los Cavaliers: "Eh, estoy disponible. ¿Tengo que poner mi número de teléfono en IG, LeBron? Porque lo haré hasta que me llaméis"