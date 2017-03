Curry, décimo máximo triplista de la historia, ¡ganan los Pelicans!

ATLANTA HAWKS 96- INDIANA PACERS 97

Los Pacers van poco a poco escalando hacia el nivel que se les demandaba al principio de temporada. La pasada noche ganaron en Atlanta, en la cancha de un rival directo. El partido se decidió en la última jugada, en la que Glenn Robinson III anotó un triple desde la esquina a falta de 6 décimas para el final. Paul George hizo un partidazo con 34 puntos y 6 triples. Indiana se queda a tan solo 2 partidos de la quinta posición, que este momento ocupan los Hawks.

Video of Glenn Robinson III Wins the Game for the Pacers! | 03.05.17

NEW YORK KNICKS 105 – GOLDEN STATE WARRIORS 112

Buen partido el que vimos en el Madison entre los Knicks y los Warriors. El partido estuvo muy igualado, gracias a una gran actuación de Porzingis (24 puntos y 15 rebotes) y una primera parte muy desacertada de los Splash Brothers. Sin embargo, en la segunda parte reaccionaron, arreglaron sus porcentajes y lanzaron a los Warriors. muy destacado el partido de Draymond Green, muy activo en defensa, que provocó varias pérdidas de balón que fueron decisivas.

Video of Stephen Curry hits Five Three Pointers to Move into 10th All Time in Three Pointers Made | 03.05.17

DALLAS MAVERICKS 104 – OKLAHOMA CITY THUNDER 89

Los Mavericks, fieles a su filosofía desde la llegada de Mark Cuban, no pierden la ambición y seguirán luchando por los playoffs hasta el final. La palabra tanking no cabe en su proyecto. Anoche vencieron a los Thunder con más facilidad de la prevista. A pesar de los 29 puntos de Westbrook, el base no tuvo un buen partido, debido a unos porcentajes malísimos. En Dallas destacó Seth Curry, que anotó 22 puntos con buenos porcentajes.

LOS ANGELES LAKERS 97 – NEW ORLEANS PELICANS 105

Por fin llegó la primera victoria de DeMarcus Cousins como Pelican. En un partido bastante igualado, New Orlenas se despegó en el último cuarto, pero los Lakers igualaron el partido a falta de dos minutos. Las últimas posesiones fueron favorables a los Pelicans, que se llevaron la victoria. Davis hizo 31 puntos y 9 rebotes, mientras que que Cousins hizo 26 puntos y 15 rebotes. La pareja estelar estuvo acompañada por Jrue Holiday, que anotó 20 puntos y repartió 12 asistencias.

Video of Anthony Davis and DeMarcus Cousins combine for 57 points and 24 Rebounds in Los Angeles | 03.05.17

Y ADEMÁS…

Los Suns ganaron en casa a los Celtics por 109-106, en un gran partido de Eric Bledsoe, que anotó 28 puntos y repartió 9 asistencias. Le ganó en el duelo individual a Isaiah Thomas, que anotó más, pero con peores porcentajes. Impresionante el final de partido con cinco puntos en pocos segundos para dar el triunfo a los Suns.

Video of Tyler Ulis For The Win! | Tissot Buzzer Beater | 03.05.17

Los Wizards ganaron 115 – 114 a los Magic en un partido mucho más igualado de lo que se esperaba. La pareja Wall-Beal estuvo muy acertada y llevó, junto con Bojan Bogdanovic, el peso anotador de los capitalinos.

Victoria muy sufrida de los Jazz en la cancha de los Kings, por 109 – 110 tras prórroga. Los 16 puntos y 24 rebotes de Gobert fueron decisivos para la victoria final.

LOS DATOS DE LA NOCHE