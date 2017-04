Decepcionan los Celtics en una buena noche para Ibaka y Mirotic

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Nikola Mirotic (Bulls) 13 pts, 7 rebs 2 asis Serge Ibaka (Raptors) 16 pts, 7 rebs 6 aisis

LA CRÓNICA

Boston Celtics ( 97 - 111) Chicago Bulls

Antes de empezar la eliminatoria se podía escuchar, y leer, cierto "runrun" sobre la posibilidad de que, desde hacía tiempo, se tratase de una de las series más igualadas entre un primer "seed" y un octavo, nada de eso. Los Bulls, que se marchan a casa con el trabajo bien hecho, pasaron por encima de los Celtics en una de esas noches en las que te sale todo, dominando uno por uno todos los duelos individuales, estadísticos y colectivos habidos y por haber.

Los de Stevens, desdibujados y superados por la presión, no supieron plantar cara ante unos Bulls que pusieron de manifiesto algunos de sus principales deficits. Robin Lopez se hizo grande en la pintura para ganar la batalla por el rebote, y la buena defensa de los Bulls cortocircuitó el ataque local, 38/82 tc, que no parece una amenaza mas allá del menudo número cuatro de los verdes. Smart, sin ser el mejor de los suyos (13 pts 8 rbs), fue el único que intentó luchar la victoria ante la apática actitud de sus compañeros frente al TD Garden. Durante toda la temporada se ha hablado de que a los Celtics les falta todavía ese último paso para ser un equipo campeón. Confirmado. Adolecieron claramente de ese jugador, ni Horford (7 pts 9 rebs), ni Crowder (16 pts 4 asis) estuvieron a la altura, que pudiera abrir junto a Thomas la defensa rival.

Por parte de los Bulls, a los que les parece haber caido la cara de la moneda, espectacular trabajo en la dirección de Rajon Rondo, MVP de la noche, que se revindicó frente a su ex afición, impartiendo un clinic de pase (14 asis) y trabajo. Bien secundado por Butler y Wade, 44 puntos entre ambos, y Mirotic (13 pts 7 rbs 2 asis). Los de Chicago son perfectamente capaces de firmar dos encuentros de pesadilla en casa, que empaten la eliminatoria, pero hoy por hoy, los Celtics tienen pie y medio fuera de la siguiente fase.

Video of Jimmy Butler, Rajon Rondo, and Dwyane Wade Lead Bulls To Historic Upset! | April 18, 2017

Toronto Raptors ( 106 - 100 ) Milwaukee Buks

Nuevo partidazo de Giannis Antetokounmpo, que esta vez no sirvió para forzar la derrota local frente a los Raptors. Mucho se había hablado del decepcionante papel de Lowry y DeRozan en el primer encuentro, pues bien, sin ser un partido brillante (22 y 20 pts respectivamente), se echaron el equipo a la espalda y sellaron un triunfo vital para las aspiraciones de los canadienses. Fue un partido de igualdad máxima, en el que ambos equipos mantuvieron opciones de victoria hasta el final, y que se decidió con una buena canasta, en paso atras, del cuestionado Lowry. Por los locales fue decisiva, también, la aportación de Serge Ibaka (16 pts 7 rbs 6 asis) que ha sido, no solo el mejor interior de los suyos, sino el jugador mas regular en estos primeros dos encuentros. Sin embargo, si los Raptors tienen alguna aspiración de llegar a finales de conferencia, o incluso a las finales, es necesario que pongan a trabajar a sus jugadores de banquillo que hasta ahora han tenido un papel testimonial.

En los Bucks, que decir, un jugador venido del futuro, 24 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias para "The Greek Freak" que fueron insufiientes ante el apoyo de la afición canadiense, que dio aliento a los suyos hasta el último segundo. Muy importante, a pesar de que las estadísticas no lo reflejen, el papel del rookie Thon Maker. El sur-sudanés está siendo una de los pilares sobre los que se sustenta el sistema defensivo de Kidd, que aprovecha su gran agilidad de pies y manos para frenar, por ejemplo, a Kyle Lowry, aplicando una ferrea defensa dentro-fuera basada en los cambios defensivos y la capacidad atlética de todos sus jugadores.

Empate en la eliminatoria y sensación de que se acerca una serie muy larga y disputada, veremos que pasa en Milwaukee.

Video of Giannis Antetokounmpo and DeMar DeRozan Duel it out in Toronto! | April 18, 2017

L.A. Clippers ( 99 - 91 ) Utah Jazz

No pudieron esta vez los Jazz con los Clippers, que tuvieron que sudar la camiseta para imponerse a los de Salt Lake City. A pesar del encomiable triunfo de los visitantes en el primer encuentro, buzzerbeater incluido, se nota, y mucho, la baja de su center titular. La ausencia de intimidación y sobretodo de rebote que aporta Rudy Gobert, Deandre Jordan acabó con 15 capturas, permitió a los angelinos gozar de numerosas segundas oportunidades que, a la postre, fueron clave. Un gran primer cuarto, que cerró con +11 y el buen trabajo colectivo de los locales, en los que ninguno de los que participaron se marchó sin anotar, hizo imposible un desenlace diferente.

Chris Paul no iba a permitir que su equipo se marchase del Staples con el casillero a cero, y se puso en mono de trabajo, dirigiendo al equipo y anotando cuando el balón quemaba (21 pts 10 asis). Destacado igualmente el trabajo de Blake Griffin que mantuvo el nivel ofensivo de los suyos, sobretodo en el segundo cuarto. Los angelinos exhibieron, además, fondo de armario, ya que la aportación de Speights, Pierce o Crawford fue clave.

Los Jazz, por su parte, vuelven a casa con la sensación de haber podido forzar una segunda victoria que les habría acercado mucho a semifinales. En cualquier caso, buen trabajo de los visitantes que, apoyados en el trabajo de sus exteriores; Hayward (20), Hood (10), Johnson (13), se mostraron serios y decididos a llevarse la eliminatoria, a la espera de la vuelta de su ancla defensiva.

EL MVP: Rajon Rondo (Bulls)

En la que, con seguridad, es la serie más sorprendente hasta ahora, los Bulls colocaron su segunda victoria, por cero de su contrincante, en el casillero. Aquellos que hayan visto el partido habrán podido presenciar no solo uno de los mejores partidos colectivos que se le recuerdan a la franquiia de Illinois, sino uno de los duelos más desompensados en lo que llevamos hasta ahora en Playoffs. A los Bulls les salía todo, y el ex de los verdes se multiplicó sobre el parquet, ejerciendo de lider y comandante de unos Bulls, que tienen muchas probabilidades de eliminar al mejor equipo del Este. 11 puntos, 14 asistencias, 9 rebotes y 5 robos, que se quedan cortos para describir el impacto que tuvo Rondo en el juego, anulando por completo a la estrella rivel, Thomas, también muy desdibujado, y llevando a los suyos a la victoria.