Déjà vu en Cleveland: Kyrie Irving vuelve a ganar a los Warriors en la última jugada

Los Warriors hicieron un buen partido, pero se deshicieron en el último cuarto

Mal partido de Curry, brillaron el resto de estrellas

El partido de la noche comenzaba marcado por las faltas. En una de las primeras jugadas Draymond Green cometía una dudosa falta sobre Kevin Love, que podía haberse interpretado como tapón. Dos ataques después, el ala-pívot cometía otra dudosa falta al saltar para evitar la canasta de DeAndre Liggins. Enfurecido, Green se retiraba al banquillo emitiendo visibles gestos de desaprobación hacia las decisiones arbitrales pitadas en su contra, con lo que recibía la técnica. Tres faltas para Draymond Green en menos de tres minutos jugados. Los Warriors iban a estar condicionados durante toda la primera parte.

El partido comenzó con mucha tensión y poco acierto. Klay Thompson fallaba un triple liberado y LeBron erraba posteriormente una bandeja. Los Warriors trataban de circular la pelota pero laos Cavs estaban muy activos metiendo muchas manos. Pero el talento estaba sobre la cancha y ambos equipos lo utilizaron. Kevin Durant tiraba de los Warriors para mantener a su equipo con pequeñas ventajas en el primer cuarto.

Video of CRAZY Sequence From KD & Lebron On Christmas Day | 12.25.16

En el segundo cuarto el partido siguió por los mismos derroteros. Los Warriors seguían moviendo la pelota y encontrando a jugadores abiertos para ejecutar tiros librados. La pizarra de Steve Kerr funcionaba y daba a los Warriors ventajas que en ocasiones superaban los 10 puntos. Durant, Thompson y Love estaban enchufados, al revés que las dos grandes estrellas del partido. Stephen Curry y LeBron James no encontraban su sitio y eso se veía reflejado en unas bajas estadísticas de puntos y porcentajes de tiro. Pero el small ball perjudicaba a los Warriors a la hora de cerrar el rebote y Tristan Thompson hacía estragos en ese sentido. Los Cavs empataban el partido a 50 a falta de un minuto para terminar el segundo cuarto. Con un intercambio de canastas, aderezado con un taponazo de LeBron a Pachulia, acabó el segundo cuarto con 52-55 a favor de los Warriors.

En el tercer cuarto la anotación se disparó para ambos equipos. Kevin Durant seguía haciendo un partido excelente y su compañero Klay Thompson se sumaba a la causa californiana mediante un gran acierto en el tiro de tres. En Cleveland, LeBron James tomó las riendas del equipo y comenzó a anotar compulsivamente para que los Cavaliers no se despegaran del partido. De este modo, llegamos al final del tercer cuarto con un 80-87 favorable a los Warriors.

Kerr y Lue decidieron empezar el último cuarto con Curry y James en el banquillo. Kevin Durant y Kyrie Irving tomaron las responsabilidad ofensiva de sus equipos, pero mientras que el base no lograba anotar, el reciente fichaje de los Warriors se destapaba como el jugadorazo que es. Una serie de canastas en uno contra uno dio a los Warriors una ventaja de 14 puntos a falta de 9 minutos para el final del partido.

Pero los Cavs no se daban por vencidos y sin LeBron James, Richard Jefferson hizo un tremendo mate que alentó a la grada y a sus compañeros, que de la mano de Irving trataban de meter a su equipo en el partido.

Video of Richard Jefferson Huge Posterizing Dunk Over Klay Thompson | 12.25.16

Steve Kerr pidió tiempo muerto, pero los Cavaliers estaban en racha y reducían la ventaja poco a poco. El descanso que concedió Kerr a Durant no ayudó a su equipo y los Cavs empataban el partido a falta de dos minutos. Todo estaba por decidir en The Q.

Video of LeBron James HUGE And 1 Dunk In 4th Quarter! 12.25.16

Un mate de LeBron puso en pie a los aficionados de Ohio, pero una gran jugada de equipo y un triple de Curry volvían a poner a los Warriors a 3. Y en ese momento emergió el hombre de las últimas jugadas en Cleveland. Kyrie Irving metió dos canastones, el último a falta de 3 segundos, que dieron el partido a los vigentes campeones. Kevin Durant no pudo armar un tiro cómodo en la última jugada y ahí murió el partido.

El trío de estrellas de los Cavaliers estuvo de nuevo a la altura de las circunstancias. 20 puntos para Love, 25 y 10 asistencias para Irving y 31 y 13 rebotes para LeBron James. Por parte de los Warriors se echó en falta un mayor acierto de Curry, quien acabó con 15 puntos y 4 de 11 en tiros de campo. Durant hizo un partidazo, en el que acabó con 36 puntos y 15 rebotes, pero sin el premio de la victoria.