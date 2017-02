Deron Williams a Cleveland y José Manuel Calderon cortado por los Lakers

El base que tanto añoraba Lebron James ya ha llegado a Ohio, tras ser cortado por los Dallas Mavericks, Deron Williams ha recalado en los actuales campeones de la NBA, que anoche anunciaron su llegada de manera oficial. Quien antaño fuese uno de los mejores bases de la NBA, discutía el puesto con Chris Paul, está viviendo una etapa complicada en su carrera. Las lesiones y la falta de confianza han mermado el juego del base de Parkersburg que buscará su redención bajo el brazo protector de Lebron.

Por su parte, José Manuel Calderon ha sido oficialmente cortado por Los Angeles Lakers, y se espera que recale pronto en un nuevo equipo. La mayoría de insiders y expertos NBA sitúan al español en la órbita de los Golden State Warriors, que buscarían en el de Villanueva de la Serena un jugador con experiencia y que aportase minutos de calidad para su rotación. Una vez pasen las 48 horas oficiales desde su corte, podrá anunciarse de manera oficial la llegada de Calderon a su nuevo equipo.

