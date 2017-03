DeRozan 40p y victoria; Suns jugaron con el quinteto más joven de la historia

LA CRÓNICA

BROOKLYN NETS 126 – PHOENIX SUNS 98

Unos Nets sin motivo para tanquear están tratando de arreglar su temporada, aunque sus posibilidades de evitar el último puesto son escasas. Esta noche los Suns visitaban el Barclays Center y empezaron enchufados, pero los Nets no se vinieron abajo y empataron el partido en el segundo cuarto. En la segunda parte Jeremy Lin y Brook Lopez llevaron en volandas a su equipo para lograr una clara victoria. 8 jugadores de los Nets superaron la decena de puntos, mientras que en los Nets destacaron Booker y Chriss, ambos por encima de los 20 puntos.

Video of Marquese Chriss with a Thunderous Alley-Oop in Brooklyn | March 23, 2017

MIAMI HEAT 84 – TORONTO RAPTORS 101

Dos equipos con sensaciones opuestas se encontraban en el sur de Florida. Los Heat comenzaron ganando, pero DeMar DeRozan tuvo una anotación constante durante todo el partido, que terminó con 40 puntos. En la segunda mitad la defensa de los Raptors subió su intensidad y la efectividad en ataque de los Heat lo resintió.

DALLAS MAVERICKS 97 – LOS ANGELES CLIPPERS 95

En la era del tanking, es un alivio encontrar equipos como los Mavericks, que con una plantilla más floja que en años anteriores no se dan por vencidos y tratan de ganar cada partido sin pensar en el siguiente. A pesar de que comenzaron ganando, los Clippers hicieron un esfuerzo para igualar el partido. En las últimas jugadas Harrison Barnes asumió la responsabilidad y fue decisivo en defensa para robar un balón clave a Blake Griffin. En la última jugada el triple de JJ Redick no entró y la victoria se quedó en Dallas.

SAN ANTONIO SPURS 97 – MEMPHIS GRIZZLIES 90

En su tercer enfrentamiento de la temporada, los Spurs consiguieron vencer al equipo de Tenesse. Los texanos, de la mano de sus estrellas, estuvieron por encima durante todo el partido. LaMarcus Aldridge hizo un gran partido con 23 puntos y fue la referencia en el ataque de San Antonio durante todo el partido. En el duelo de los Gasol, ninguno de los dos 'centers' españoles destacaron en exceso.

Video of Spurs Go Full-Court Without Dribbling! March 23, 2017

PORTLAND TRAIL BLAZERS 110 – NEW YORK KNICKS 95

Unos Knicks sin Carmelo ni Rose viajaban a Portland para enfrentarse a uno de los equipos que se está jugando la temporada en estos partidos. Los Blazers consiguieron una importante ventaja en la primera mitad y solo tuvieron que mantenerla durante el resto del partido. Damian Lillard hizo un gran partido con 30 puntos y 5 asistencias.

EL MVP: DEMAR DEROZAN (RAPTORS)

Los Raptors habían pasado una mala racha y llegaban a Miami a enfrentarse a uno de los equipos más en forma de la NBA. Además, tenían las bajas de Lowry e Ibaka, sancionado tras su pelea con Robin Lopez. En un día como hoy, DeMar tenía que tomar la responsabilidad de llevar a su equipo a la victoria y lo hizo a lo grande. 40 puntos con grandes porcentajes y un factor extraño en la NBA de hoy en día: no anotó ni un solo triple.

Video of DeMar DeRozan Drops 40 Points in Miami! | March 23, 2017

LOS DATOS DE LA NOCHE

Con la victoria de anoche, San Antonio ha llegado a la victoria número 55 y se convierte en la tercera franquicia NBA con al menos 20 temporadas con 55 o más victorias . Las otras son Celtics y Lakers.

y se convierte en . Las otras son Celtics y Lakers. David Fizdale tuvo en su mano ser el segundo entrenador que le ganaba a Popovich por 3-0 en sus tres primeros partidos entre sus equipos. No lo pudo conseguir. El único que lo ha conseguido es John Calipari.

en sus tres primeros partidos entre sus equipos. No lo pudo conseguir. El único que lo ha conseguido es John Calipari. LaMarcus Aldridge alcanzó en la noche de ayer los 15000 puntos en la NBA . La media de anotación de su carrera es de 19,2 puntos por partido.

. La media de anotación de su carrera es de 19,2 puntos por partido. Los Phoenix Suns saltaron a la cancha del Barclays Center con el quinteto titular más joven de la historia. Los protagonistas fueron Tyler Ulis, Devin Booker, Derrick Jones Jr., Marquesse Chriss y Alex Len. El promedio de edad era de 21 años y 14 días. El más mayor de todos era Len con 23 años. Para hacernos una idea de la magnitud de este dato, 7 de los 8 equipos de jugaron el Sweet Sixteen de la NCAA en el día de ayer tuvieron medias de edad más altas. Solo Purdue alineó un quinteto titular más joven que el de los Suns.

EL TOP 5 DE LA NOCHE

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: March 23, 2017

NBA , 23/03/17

Este

1 Cleveland 46 24 2 Boston 46 26 3 Washington 43 28 4 Toronto 43 29 5 Atlanta 37 34 6 Milwaukee 36 35 7 Indiana 36 35 8 Miami 35 37 9 Chicago 34 38 10 Detroit 34 38 11 Charlotte 32 39 12 New York 27 45 13 Philadelphia 26 45 14 Orlando 26 46 15 Brooklyn 15 56

Oeste

1 Golden State 57 14 2 San Antonio 55 16 3 Houston 49 22 4 Utah 44 28 5 L.A. Clippers 43 30 6 Oklahoma City 41 30 7 Memphis 40 32 8 Denver 34 37 9 Portland 33 38 10 Dallas 31 40 11 New Orleans 30 41 12 Minnesota 28 42 13 Sacramento 27 44 14 Phoenix 22 50 15 L.A. Lakers 20 51

Puntos