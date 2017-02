DeRozan decide el duelo español; Warriors y Cavs, invencibles. Curry, 0/11 en triples

PHILADELPHIA 76ERS 108 - 119 GOLDEN STATE WARRIORS:

Golden State Warriors sufrió para llevarse la victoria del Wells Fargo Center de Philadelphia. El equipo de Steve Kerr, en plena gira por el Este, tuvo que aplicarse al máximo para superar a unos Sixers que no pudieron contar con Joel Embiid, que será baja indefinida hasta nueva orden. El equipo californiano con Kevin Durant (27 puntos y 8 rebotes) y Draymond Green (14-6-11) rompió el partido en un tercer cuarto en el que Philadelphia no pudo seguir el ritmo anotador que marcaban, algo que sí habían conseguido en la primera parte. De hecho, con un sorprendente juego, los locales tan sólo perdían de tres al llegar al descanso, mirando de frente al posiblemente, mejor equipo de la historia. Pero al final, los Warriors se aplicaron en defensa, y cerraron el tercer cuarto con diez puntos de ventaja, sumando a lo que ya tenían encarrilaban el último con trece puntos, un renta que no se les escaparía, a pesar de que los 76ers, con Dario Saric como líder descatado (21 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias), tuvo mejores porcentajes en las tres estadísticas de tiro, sin embargo, el poco cuidado por su parte del balón (22 pérdidas) y el dominio del rebote visitante acabaron decantando el partido.

Por cierto, Curry completó un 0-11 desde el triple justo cuatro año después de anotar 11 de 13 desde la línea de triple en el Madison Square Garde, para acabar con 54 puntos.

Video of Draymond Green Stat Sheet Stuffer: 14 pts, 11 ast, 5 stl, 6 reb in Warriors Win | 02.27.17

NEW YORK KNICKS 91 - 92 TORONTO RAPTORS:

10 segundos para finalizar el partido. Bola para DeMar DeRozan (37 puntos y 8 rebotes), que recibe, encara a Derrick Rose escorado, se gira, se eleva y encesta una canasta con tan sólo 1'9 segundos por jugarse que da la victoria a unos Raptors enrrachados desde el parón del All Star. Con esa canasta, y el posterior fallo de Carmelo Anthony, el escolta de los Raptors decidió el duelo español de la pintura entre Willy Hernangómez (8 puntos y 9 rebotes) y Serge Ibaka (15 puntos y 4 rebotes). Un partido que los canadienses remontaron a pesar de ir 17 puntos por debajo y no poder contar con Kyle Lowry, que se perderá al menos cinco semanas de competición tras tener que operarse de su lesión en la muñeca. Y todo gracias a una segunda parte en la que dejaron a los Knicks en apenas 38 puntos, volviendo a mostrar las carencias de un equipo que navega sin rumbo.

Los Raptors, desde la llegada de Ibaka han recuperado su mejor imagen. El hispanocongoleño, que volvió a ser fundamental para los Raptors ha recuperado su mejor versión, se siente importante y está jugado a un buen nivel al lado de Valanciunas, con él los Raptors han subido el listón y ya vuelven a ser terceros del Este a tan sólo dos partidos de Boston Celtics.

CLEVELAND CAVALIERS 102 - 95 MILWAUKEE BUCKS:

Volvía LeBron James después de perderse el último partido de sus Cavaliers, y lo hacía en su duelo contra Giannis Antetokoumpo, el jugador llamado a robarle el trono del Este. Sin embargo, el griego, tapado con una defensa perfecta de los Cavs no tendría la mejor de sus noches y a pesar de sus 42 minutos en pista, se quedaría en 9 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Por su parte, el King (24-10-6), que ya tiene en Deron Williams al base que tanto había pedido, volvió a dominar la cancha junto a su escudero fiel Kyrie Irving (25-4-9). El equipo de Lue no cuajó una gran primera mitad, y los Bucks se fueron dos por debajo en el marcador al descanso, algo que se repetiría en el tercer cuarto, y es que cuando los Cavaliers amenazaban con romper el partido, los de Jason Kidd con Brogdon a la cabeza (20 puntos), protagonizaban un parcial que volvía a ponerles en el partido. Así hasta los últimos cuatro minutos, cuando LeBron y Kyrie, se pusieron serios y sellaron el partido. Un dos más uno del alero, y dos canastas tremendas del base pusieron el partido muy favorable a los Cavs, algo que remató un Derrick Williams renacido, con un triple.

Los Cavaliers, que siguen sin JR Smith y sin Kevin Love, podrán disfrutar de Deron Williams el miércoles, mientras que se espera que en las próximas horas puedan anunciar el fichaje de Andrew Bogut para completar una rotación terrorífica. Por su parte, los Bucks sufrieron la lesión de Michael Beasley cuando mejor estaba jugando. La primera exploración dejó como diagnóstico un esguince de rodilla que podía convertirse en rotura del cruzado.

Video of LeBron James Displays His Arsenal of Skills, 24/6/10 at Home | 02.27.17

BOSTON CELTICS 98 - 114 ATLANTA HAWKS:

Los Hawks se impusieron a unos Celtics a quienes no les ha sentado nada bien el parón del All Star. Los de Stevens suman dos derrotas consecutivas y ya están a cuatro partidos de los Cavs. Dwight Howard (17 puntos y 12 rebotes), Paul Millsap (17-10-4) y Dennis Schroder (21 puntos y 4 rebotes) fueron los mejores por parte de los visitantes, mientras Isaiah Thomas, que no llegó a la veintena y se quedó en 19-7-7, fue el mejor de los Celtics.

Isaiah Thomas scored 19 points in the Celtics loss tonight, breaking his streak of 43 straight games with 20+ points — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 de febrero de 2017

Video of BEST of Isaiah Thomas' 43 Game 20+ Point Streak

DALLAS MAVERICKS 96 - 89 MIAMI HEAT:

Miami y Dallas se vieron las caras en Texas recordando la doble final de la NBA de 2006 y 2010. El equipo de casa se impuso con 24 puntos de Barnes y 29 de Seth Curry a unos visitantes que tuvieron en Whiteside (19 puntos y 19 rebotes) y en Goran Dragic (24 puntos) a sus mejores hombres. Nerlens Noel debutó con los Mavs con 6 puntos y 6 rebotes en 24 minutos sobre el parqué.

Video of Seth Curry's 29 Leads Mavericks in Home Comeback Win | 02.27.17

HOUSTON ROCKETS 108 - 117 INDIANA PACERS:

Los Pacers asaltaron el Toyota Center gracias al gran partido de Jeff Teague (25 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias), acompañado por hasta cinco jugadores en dobles dígitos de anotación. Por su parte, los Rockets no cuajaron un gran partido, y sólo Harden con buena estadística 25 puntos y 12 asistencias, pero con un horrible cuadro de lanzamiento, y Lou Williams (28) pudieron salvarse.

SACRAMENTO KINGS 88 - 102 MINESSOTA TIMBERWOLVES:

Los Wolves se acercan, con esta victoria ante un rival directo, un poquito más a los playoffs. El equipo de Tom Thibodeuau está a tan sólo dos partidos y medio de la octava plaza del Oeste y si sigue a este buen ritmo podría conseguir algo que desde la marcha de Kevin Garnett no ven sus aficionados. Con Ricky Rubio (9 puntos y 11 asistencias) dirigiendo y Karl Anthony Towns (29 puntos y 17 rebotes) y Andrew Wiggins (27 puntos) anotando, estos Wolves parecen otros. Y es que la baja de Zach LaVine puede haber venido incluso bien para ver el mejor rendimiento de un Ricky que apunto estuvo de ser traspasado. Con el base del Masnou imponiendo su ritmo de juego, los Wolves anotan más y ganan más, de hecho, en el segundo cuarto ante los Kings anotaron la friolera de 40 puntos.

Por su parte, los Kings no tuvieron una buena noche. Sin DeMarcus Cousins son menos peligrosos, y si encima Buddy Hield, la nueva estrella del equipo, no está acertado (8 puntos), es más difícil todavía. Kosta Koufos (14 puntos y 11 rebotes) y Cauley-Stein (14-6-5) fueron los mejores de un equipo que sólo puede ir hacia abajo.