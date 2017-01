Devin Booker (39 pts) y Kawhi Leonard (38 pts) la lían en México; lesión de Rodney Hood

Empezamos desde el Staples Center, donde los Clippers se llevaron el derbi angelino (97-113) en un partido que se jugó ayer al mediodía. Los Lakers de Jose Manuel Calderón (5 pts), que querían lavar la mala imagen que dieron el jueves frente a los Spurs, no fueron capaces de mostrar una mejor versión y volvieron a perder. Tras un inicio dubitativo, los Clippers enseguida cogerían el mando del partido para marcharse 11 arriba al termino del primer cuarto y con 19 de ventaja al descanso. DeAndre Jordan (24 pts y 21 rb) y Chris Paul (20 pts, 13 as y 5 rb) no encontraron oposición y jugaron a sus anchas, haciendo y deshaciendo a su antojo. En los “visitantes”, Jordan Clarkson (21 pts, 4 rb y 3 as) y el rookie Brandon Ingram (14 pts, 5 rb y 5 as) fueron los más destacados.

Video of Redick Communicates with DeAndre After a Fastbreak | 01.14.17

Volamos hasta la ciudad del viento, donde los Bulls conseguían su quinta victoria en los últimos diez partidos, tras ganar a los Pelicans (99-107). Dwyane Wade, que anotó 17 de sus 22 puntos en el último cuarto, no dio opción a unos Pelicans que tras remontar una desventaja de 15 puntos, se acercaron a tan solo uno en el último periodo. Jimmy Butler (28 pts, 8 rb y 6as) y Taj Gibson (15 pts y 16 rb) fueron los otros culpables de que la victoria no escapara del United Center. Por parte de los visitantes, su mejor hombre fue Anthony Davis (36 pts y 14 rb). El español Nicola Mirotic se volvió a quedar fuera por una gripe que lo tiene K.O.

Dejamos por un momento Estados Unidos para marcharnos a México, donde los Suns y los Spurs regalaron un gran espectáculo a las más de 20.000 almas que se acercaron a ver el choque (105-108). Fue un encuentro igualado hasta al final y que los Suns, 11 abajo en el tercer cuarto, supieron dar la vuelta. A falta de un minuto para la conclusión del partido, los Spurs mandaban uno arriba en el marcador, hasta que apareció Devin Booker. Primero para anotar dos tiros libres y después para sumar dos puntos tras robo de Eric Bledsoe, que pondrían a los de Arizona tres arriba y que a la postre les acabaría dando la victoria. Devin Booker volvió anotar 39 puntos, dejando estériles los 38 de Kawhi Leonard. Pau Gasol que capturó 10 rebotes no estuvo acertado en ataque y tan solo logró 3 puntos.

Video of Devin Booker and Kawhi Leonard Duel in Mexico City | 01.14.17

Dejamos la tierra de los mariachis para irnos al Verizon Center, donde los Wizards se llevaron la victoria frente a los Sixers (93-109), sumando así siete triunfos de manera consecutiva jugando como local. Los de Philadelphia, no pudieron dar continuidad a la racha de tres victorias consecutivas y tras empezar ganando el primer cuarto, acabaron cediendo ante los capitalinos. John Wall (25 pts, 7 rb y 7 as) y Bradley Beal (20 pts y 4 rb) se combinaron para 45 puntos, mientras que Marcin Gortat firmó un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes. En los Sixers de un Sergio Rodríguez (3 pts y 2 as) que ha perdido la titularidad tras su lesión, destacaron Jahlil Okafor (26 pts y 9 rb) y Ersan Ilyasova (18 pts y 7 rb), mientras que Joel Embiid no viajó por descanso.

Video of Marcin Gortat Throws Down A MONSTER Hammer | 01.14.17

Acabamos en Salt Lake City, donde la lesión de Rodney Hood a falta 2.54 minutos, empañó la victoria de los Jazz frente a los Magic (107-114). El escolta titular se dañó la rodilla derecha al intentar una penetración a canasta y a falta de las pruebas médicas pertinentes, sus muestras de dolor hacen pensar en algo grave. Los de Florida empezaron golpeando primero y se marchaban 13 arriba tras el primer cuarto, aunque los locales reaccionarían para coger el camino a vestuarios con tan solo un tanto de desventaja. Ya en la recta final del partido, los de Utah firmaron un parcial de 13-0 para pasar del 102-97 al 102-110 y conseguir así su cuarta victoria en los últimos cinco partidos. Gordon Hayward (23 pts, 5 rb y 7 as) y Rudy Gobert (19 pts y 19 rb) fueron los mejores por parte de los locales, mientras que Elfrid Payton (28 pts, 9 rb y 9 as) y Aaron Gordon (21 pts y 4 rb) fueron los más destacados por los visitantes. Ibaka no tuvo su noche y se quedó en 13 puntos y 5 rebotes.

EL MVP: DEVIN BOOKER (SUNS)

Por segundo partido consecutivo el tirador de los Suns anotó 39 puntos, dejando Ciudad de México tras firmar 78 puntos en dos partidos. Booker se ha convertido en el único jugador de la historia NBA junto a Lebron James, en anotar al menos 38 puntos en cuatro partidos a la edad de 20 años.

LO + DESTACADO