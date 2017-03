Devin Booker (70 puntos) entra en la historia. LeBron lidera a los Cavs

Video of Top 10 Plays Of The Night March 24, 2017

LA CRÓNICA

PHOENIX SUNS 120 - 130 BOSTON CELTICS

Derrota de los Suns en un partido que queda para la historia por la extraordinaria exhibición anotadora de Devin Booker (70p). El jugador de los Suns firmó un 21/40 en tiro de campo 24/26 tiros libres para convertirse en el jugador más joven de la historia en anotar más de 60 puntos en un encuentro. Booker es el sexto jugador en la historia en llegar a esa cifra, después de Chamberlain, Bryant, Thompson, Robinson y Baylor. El partido, sin embargo, estuvo dominado por los Celtics, que tuvieron a Isaiah Thomas (34p) como referente anotador. Tercer triunfo consecutivo para Boston que encarrilaba el triunfo con un gran segundo periodo donde anotaron ocho triples y elevaron ya su renta los 26 tantos (66-43)

Video of DEVIN BOOKER SCORES 70 POINTS YOUNGEST IN NBA HISTORY! | March 24, 2017

CLEVELAND CAVALIERS 112 - 105 CHARLOTTE HORNETS

LeBron James (32p, 11a, 9r) rozó el triple-doble en el triunfo de los Cavaliers ante Charlotte Hornets. Los Cavs se rehacían así de su peor actuación defensiva de la temporada en su derrota ante los Nuggets el pasado miércoles. Irving (26p) y Love (15p, 12r) se unierón a James para acabar con la racha de tres triunfos consecutivos de Hornets. Kemba Walker (28p) lideró el ataque de Hornets y anotaba hasta 5 triples.

Video of Battle of the All-Star Guards Kyrie vs. Kemba in Charlotte! | March 24, 2017

PHILADELPHIA 76ERS 117 - 107 CHICAGO BULLS

Los novatos Dario Saric (32p, 10r) y Shawn Long (18p, 7r) fueron los más destacados en el triunfo de los Sixers ante Bulls. El croata firmó su 22º partido consecutivo en dobles figuras, lo que supone la racha más amplia en un rookie esta temporada. Sin Embiid ni Okafor, los Sixers se llevan un importante triunfo que se gestó en el segundo y tercer cuarto, donde revertían el mejor comienzo de partido de los Bulls. Butler (36p, 11r) fue el mejor de Chicago, donde Mirotic firmaba 15 puntos. Sergio Rodríguez aportó 12 puntos y 7 asistencias saliendo del banquillo.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 119 - 130 LOS ANGELES LAKERS

Victoria en la prórroga de los Lakers con un destacado Clarkson (35p) que anotó hasta ocho triples para remontar y vencer a los Wolves en el tiempo extra y acabar así con la racha de seis derrotas consecutivas arrastrada por el equipo angelino. Randle (23p, 12r) también se sumaba con su aportación reboteadora a la segunda victoria de los Lakers desde el partido de las estrellas. Wiggins (36p) y KAT (25p, 13r) fueron los máximos anotadores de unos Wolves que volvieron a tener en Ricky (19p, 15a) al timón de su juego en un partido en el que desperciaron hasta 15 tantos de ventaja, llegando el partido a una prórroga en el que un parcial 8-0 de los Lakers, con siete tantos de Randle, encarrilaba el necesitado triunfo local.

Video of Jordan Clarkson CAREER HIGH 35 Points in Los Angeles! | March 24, 2017

El partido servía también para que los Lakers presentaran una estatua en honor de Shaquille O'Neal en un acto en el que Bryant dio un discurso:

Video of Lakers Unveil Shaq Statue at Staples Center Ceremony | March 24, 2017

Video of Kobe Speaks at Shaq's Statue Ceremony | March 24, 2017

SACRAMENTO KINGS 100 -114 GOLDEN STATE WARRIORS

Stephen Curry (27p, 7r, 12a) firmaba un completo papel en el triunfo de su equipo ante los Kings. Green (23p, 8a) firmaba su record anotador de la temporada para ayudar al sexto triunfo seguido que los Warriors encadenan justo después de superar su peor racha de la temporada. El partido se decantaba de lado warrior en el tercer periodo y acabaron con las opciones de unos Kings que encadenan cuatro derrotas y que tuvieron en Hield (22p, 8r, 7a) y Lawson (20p) a sus mejores hombres.

Video of Curry TD Pass Leads to Iggy Behind-the-Back Reverse Lay-Up | March 24, 2017

Y ADEMÁS...

La pareja Wall (22p) - Beal (19p) lideró la amplia victoria de los Wizards ante Nets (129-108). Washington ya encarrilaba el partido al descanso (42-63) y no tuvo problemas ante unos Nets que tuvieron en Hamilton (20p) a su mejor anotador.

Video of John Wall Shows Great Handles, Nifty No-Look Assist | March 24, 2017

Elfrid Payton (14p, 11r, 10a) firmó un triple-doble en el arrollador triunfo de Orlando ante los Pistons (87-115). Los cinco titulares de los Magic superaron los 14 tantos de anotación. Pistons encadenan su tercera derrota consecutiva y la sexta en sus siete últimos encuentros.

Un enorme Jokic (31p, 17r) lideraba el triunfo de Nuggets ante Pacers (125-117) en un partido en el que Pacers estuvo a punto de culminar una gran remontada de hasta 23 tantos de desventaja. Un triple del propio Jokic a falta de minuto y medio frenaba el envite y cerraba el triunfo de su equipo. George (27p) fue el mejor de los Pacers.

Video of Nikola Jokic Scores 30 and Grabs 17 Rebounds In Indiana! | March 24, 2017

Los Bucks vencen a Hawks (100-97) y les alcanzan en el quinto puesto del Oeste. Antetokounmpo (34p, 13r) encabeza un nuevo triunfo de su equipo (11 en los últimos 13 partidos) en un final apretado en el que Ilyasova tuvo la oportunidar de forzar la prórroga con un triple.

Video of Giannis Jams MONSTER, Full-Extension Windmill in Milwaukee! | March 24, 2017