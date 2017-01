Durant (40) destroza a sus ex compañeros y en Philly se desata la locura

Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 94

89 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 104

101 Charlotte Hornets

Portland Trailblazers 107

89 Boston Celtics

New York Knicks 106

117 New Orleans Pelicans

Orlando Magic 118

98 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 111

92 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 118

95 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 121

100 Sacramento Kings

Indiana Pacers 100

106

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) 2 puntos y 1 rebote Kyle Singler (Thunder) 5 puntos y 2 rebotes Domantas Sabonis (Thunder) 5 puntos y 2 rebotes Joffrey Lauvergne (Thunder) (no jugó) Mirza Teletovic (Bucks) 1 asistencia y 1 robo Bismack Biyombo (Orlando) 4 puntpos y 7 rebotes Serge Ibaka (Orlando) 11 puntos, 7 rebotes y 5 tapones Mario Hezonja (Orlando) 8 puntos y 5 asistencias Damjan Rudez (Orlando) 1 asistencia Willy Hernángomez (Knicks) 17 puntos y 11 rebotes Kristaps Porzingis (Knicks) (no jugó) Mindaugas Kuzminskas (Knicks) 17 puntos y 6 rebotes Maurince N'Dour (Knicks) (no jugó) Tomas Satoransky (Wizards) 2 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias Anderson Varejao (Warriors) 0 puntos Mike Muscala (Hawks) (no jugó) Tiago Splitter (Hawks) (no jugó) Marc Gasol (Grizzlies) 28 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias Sergio Rodríguez (Sixers) 4 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias Ersan Ilyasova (Sixers) 18 puntos y 5 rebotes Lucas Nogueira (Raptors) (no jugó)

LA CRÓNICA

SIXERS 94 - 89 RAPTORS: 6 victorias de los últimos 8 partidos, y un pívot que tiene toda la pinta de dominar la pintura de la NBA en los próximos años. Ahora mismo, todo es felicidades en unos Sixers que ya no recordaban lo que era ganar más partidos que perderlos. Y es que desde el día de Nochevieja, el día 31, son uno de los mejores equipos de la liga. Anoche, ante su público, se impusieron a uno de los gallos del Este, a los Raptors, que venían de jugar ante Brooklyn. El partido fue igualado durante todos los cuartos, a un arreón de los locales contestaban, con otro, los visitantes, que tuvieron la buena noticia de la noche en forma de reaparición. Jared Sullinger debutaba con los Raptors tras ser operado del pie en el mes de octubre. Pero en Philadelphia, 'creen en el proceso', y 'Joel Embiid (26 puntos y 9 rebotes), ayer volvió a demostrar porqué es una de las sensaciones de la NBA. En los minutos finales no le tembló el pulso. Dominó bajo los aros cogiendo rebotes vitales para su equipo, y con cuatro de ventaja para su equipo, tras una bandeja de McConell, encestó dos tiros libres que ponían a los locales seis arriba a falta de 20 segundos, es decir, partido finiquitado. Los Raptors no estuvieron acertados, DeRozan tiró bien para sus 25 puntos, pero el resto, incluido Kyle Lowry (24), no. Video of Joel Embiid Block Seals Victory for 76ers | 01.18.17 WIZARDS 104 - 101 MEMPHIS: Cuando todo parecía indicar que Washington iba a acabar por la vía rápida con los Grizzlies, el equipo más peleón y duro de roer de toda la NBA demostró porqué se ha ganado esa etiqueta, y remontó un partido que tenía perdido al descanso. Eso sí, remaron para morir en la orilla, aunque a punto estuvieron de forzar la prórroga si Ennis hubiera encestado el triple que lanzó en el último suspiro al perder Beal la pelota. John Wall (25 puntos y 13 rebotes) fue el líder de los capitalinos, bien secundado por Otto Porter Jr (25 puntos) y Markieff Morris (17 puntos y 12 rebotes). En Memphis, Marc Gasol tiró del equipo en el apartado ofensivo (28 puntos y 7 asistencias) junto a Mike Conley (20-6), mientras que fue JaMychal Green el hombre fuerte en la pintura (15 puntos y 13 rebotes). Con esta victoria, los Wizards ya se colocan quintos. HORNETS 104 - 85 BLAZERS: Portland Trailblazers volvió sacar a la luz su peor versión, en la que sólo anotan McCollum (18) y Lillard (21), y lo pagaron caro ante unos Hornets que demostraron ser mucho mejor equipo. Liderados por Kemba Walker (23 puntos, 5 asistencias y 3 robos), los de North Carolina se impusieron sin problemas a los Blazers, en un último cuarto brillante en defensa que dejó a su rival en apenas 13 puntos. Junto a Walker, Batum se fue hasta los 17-7-7, Roy Hibbert a los 16, Belinelli a los 13, y Cody Zeller ayudó con 6 puntos y 10 rebotes. Tras perder, los Blazers caen a la novena posición, perdiendo la plaza de playoffs que actualmente ocupan los Nuggets. CELTICS 106 - 117 KNICKS: En medio de todos los rumores de traspaso de Carmelo, con la desaparición de Rose todavía en el recuerdo, y la lesión de Porzingis, los Knicks consiguieron una victoria vital, tanto para sus aspiraciones como para su moral, ante uno Celtics que venían enrachados. Un segundo cuarto realmente bueno, fue crucial para la victoria, igual que Derrick Rose, que recordó al MVP más joven de la competición, con sus 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. El de Chicago, pese a no estar acertado, completó su mejor partido con la camiseta knickerbocker, y aunque Isaiah Thomas se fue hasta los 39 puntos, fue el base de los Knicks el que ganó el partido. Además de Rose, Kuzminskas, que salió de titular, anotó 17 puntos, y Willy Hernangómez, completó una gran actuación con 17 puntos y 11 rebotes saliendo dedse el banquillo. Holiday y Melo se quedaron en 13 puntos. En Boston, otra gran actuación de Thomas fue, esta vez, insuficiente, y tan sólo Crowder ayudó en puntos al menudo base. El equipo de Stevens no estuvo acertado y perdió claramente la batalla de los rebotes, algo fundamental, ya que cuando la consiguen ganar, siempre se imponen a su rival. Video of Derrick Rose Weaves Through Defenders for Reverse Layup | 01.18.17 PELICANS 118 - 98 MAGIC: Los Pelicans, con Anthony Davis a la cabeza, vuelven a conseguir una victoria que les mantiene en la lucha por los playoffs de la conferencia Oeste. 'The Brown' acabó con 21 puntos y 14 rebotes, dominando la zona ante la batería de interiores de Orlando, que nada pudieron hacer. Además, Cunningham y Holiday con 14, Budy Hield con 10 y sobre todo, Galloway con 18, fueron clave para la victoria de su equipo, la primera después de una racha cinco perdidos en apenas siete partidos. Los Magic por su parte siguen sin funcionar, Vogel no encuentra la tecla en una plantilla mal confeccionada, algo que se nota en los resultados. Los mejores fueron Payton con 14 puntos, y Aaron Gordon, también con 14 puntos y 8 rebotes. ROCKETS 111 - 92 BUCKS: Enfrentamiento directo entre dos de los nombres propios de la temporada en la NBA. James Harden (38 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) y Giannis Antetokoumpo (32 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias), que se llevó el estadounidense, con cierta facilidad, gracias a la contribución de sus compañeros. Un segundo cuarto de contrastes (12 puntos de los Bucks por 30 de Houston), abrió el partido por completo y lo dejó prácticamente sentenciado. Los de D'Antoni, más equipo, supieron aguantar las embestidas de los jóvenes Bucks, que intentaron remontar pero sin éxito. Junto a Harden, Eric Gordon, que está haciendo una temporada espectacular, anotó 25 puntos, mientras que Beverly y Harrell se fueron a los 12 puntos. PISTONS 118 - 95 HAWKS: Un primer cuarto excepcional de los Van Gundy fue suficiente para conseguir una victoria de vital importancia para sus aspiraciones. 18-42 fue el resultado de, posiblemente, el peor cuarto de la temporada para los Hawks, que ya fueron a remolque todo el partido sin ninguna posibilidad de remontada. Reggie Jackson anotó 26 puntos, mientras que Drummond acabó con 13 puntos y 17 rebotes. Además, Tobias Harris se fue hasta los 19, y Marcus Morris (14-10) y Reggie Bullock (15), también sobrepasaron la barrera de los diez puntos. En el equipo de Georgia, tan sólo Millsap acabó con buenas estadísticas (21 puntos y 8 rebotes), aunque como el resto de sus compañeros, tuvo una noche negra en el tiro. Los Hawks no llegaron al 40% en TC ni al 25% en T3. WARRIORS 121 - 100 THUNDER: Era el partido más esperado de la noche, Westbrook volvía a verse las caras contra Kevin Durant, otra vez en el Oracle, y con idéntico resultado. Los Warriors destrozaron a su rival, aunque para ello tuvieron que esperar a la segunda parte. Durante la primera, el patido estuvo realmente igualado, y de hecho, con un Westbrook imperial (27-15-13), el empate reinaba en el marcador al descanso. Sin embargo, los de Kerr despertarían y encontrarían su mejor versión, esa que destrozó también a los Cavs, y que promete convertirse en la mayor exhibición ofensiva de la historia. Con Durant extramotivado y llegando a los 40 puntos y 12 rebotes, los de la Bahía no tuvieron piedad de su rival y acabaron la segunda mitad con 65 puntos, por los 44 de los Thunder. Curry se quedó en 24 puntos, Klay Thompson en 14, y Dramond Green en 12 y 11 rebotes. Partido cerrado y victoria conseguida. Westbrook deberá esperar. Video of Westbrook Posts Triple Double #21 | 01.18.17 KINGS 100 - 106 PACERS: Una nueva victoria más, la séptima en ocho partidos y directos a la sexta plaza del Este. Por fin, después de un inicio titubeante, los Pacers de McMillan parece que carburan. Anoche, ganaron a los Sacramento Kings de DeMarcus Cousins (25 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias), gracias a una segunda parte sensacional (65-40), en la que Paul George (24 puntos) y Jeff Teague (22 puntos y 11 rebotes) fueron los líderes. Además, Myles Turner acompañó con 16 puntos y Al Jefferson, desde el banquillo, con 20 puntos. En Sacto, además de Cousins y su triple-doble, Rudy Gay sumó 21 puntos que no impidieron la remontada de los Pacers.

EL MVP: Kevin Durant (GSW):

Parecía complicado que Durant hiciera una temporada digna del MVP al fichar por los Warriors y compartir vestuario con Curry, Thompson o Draymond Green, pero nada maás lejos de la realidad. El alero de Washington está, en la que podría ser, su mejor temporada en la NBA. 26'2 puntos y 8'6 rebotes, no parecen demasiado si se compara con otras temporada del ex de Oklahoma, pero sí en sensaciones, donde está dominando partido y ejerciendo de mejor jugador de su equipo todas las noches, (al menos el más regular), y anoche lo volvió a demostrar con 40 puntos y 12 rebotes precisamente frente a su ex equipo y frente a Russell Westbrook. Con un estratósferico 16-18 en tiros de campo, 5-7 en T3 y 9 de 10 en TL. Sobrehumano.

LO + DESTACADO

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 01.18.17

NBA , 18/01/17

Este

1 Cleveland 29 11 2 Toronto 28 14 3 Boston 26 16 4 Atlanta 24 18 5 Washington 22 19 6 Indiana 22 19 7 Charlotte 21 21 8 Chicago 21 22 9 Milwaukee 20 21 10 Detroit 20 24 11 New York 19 24 12 Orlando 17 27 13 Philadelphia 14 26 14 Miami 12 30 15 Brooklyn 8 33

Oeste

1 Golden State 36 6 2 San Antonio 32 9 3 Houston 33 12 4 L.A. Clippers 29 14 5 Utah 27 16 6 Oklahoma City 25 19 7 Memphis 25 19 8 Denver 17 23 9 Portland 18 26 10 New Orleans 17 26 11 Sacramento 16 25 12 Dallas 14 27 13 Minnesota 14 28 14 L.A. Lakers 15 31 15 Phoenix 13 28

NBA , 18/01/17

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 30.64 2 James Harden

HOU 28.91 3 Anthony Davis

NO 28.83 4 Isaiah Thomas

BOS 28.68 5 DeMar DeRozan

TOR 28.17 6 DeMarcus Cousins

SAC 27.98 7 Kevin Durant

GS 26.17 8 Damian Lillard

POR 26.08 9 LeBron James

CLE 25.65 10 Kawhi Leonard

SA 24.85