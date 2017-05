Durant guía a los Warriors hacia la final. Ginobili, incombustible a sus 39

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 20, 2017

La Crónica

Warriors siguen su camino triunfal en los Playoff y suman ya el tercer mejor inicio de las series de la historia con 11 treiunfos consecutivos tras vencer a San Antonio Spurs en el AT&T Center por 108-120. Los Spurs se intentaron reajustar para minimizar algo el efecto de la baja de Leonard. Intentaron dificultar el juego exterior de Warriors y así lo hicieron en los primeros compases del partido. Ginobili (21p) estuvo sublime y se convierte en el segundo jugador con más de 39 años que anota más de 20 tantos. El jugador argentino dejaba detalles como el caño que realizó a West:

Pero no fue argumento suficiente ante unos Warriors en los que Durant (33p, 10r) asumió el rol decisivo con un excelso tercer periodo (19 puntos en ese periodo) que dinamitaba el parido. Curry (21p, 5r) y McGee (16p) tuvieron un rol importante en el triunfo de Warriors. Pau Gasol (10p, 12r) firmaba dobles figuras saliendo desde el banquillo pero los Spurs estuvieron demasiado desacertados en el perímetro (5/21) y no pudieron evitar una derrota que les deja contra las cuerdas en la serie.

EL MVP: kevin durant (golden state warriors)

Recital anotador de Kevin Durant con 33 puntos.

Los Warriors ponen el 3-0 en la Final del Oeste. pic.twitter.com/PxEzVe8x91 — NBA Spain (@NBAspain) 21 de mayo de 2017

más datos

-Los 19 puntos de Durant en el tercer periodo es su mejor marca en un periodo en Playoff en su carrera.

-Los Warriors igualan a los Bucks de 1971 como los dos únicos equipos que han vencido con dobles dígitos de ventaja en 9 de sus 11 partidos de Playoff