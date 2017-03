Dwyane Wade se lesiona y se perderá lo que resta de temporada regular

Cuando pensábamos que las cosas no le podían ir peor a la franquicia de Illinois, acabamos de conocer que Dwyane Wade se perderá lo que resta de temporada regular.

El jugador de los Bulls, se lesionó en el último cuarto del partido frente a los Grizzlies, en una jugada fortuita con Zach Randolph.

Looks like this might have been the play Wade hurt his elbow on. Got tangled up going for a rebound. pic.twitter.com/ow7zu61Ans