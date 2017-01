El Año Nuevo más dulce para James Harden; "Anteto" y Westbrook también brillan

El 53+16+17 de Harden son números nunca vistos en la NBA

Westbrook sumaba un triple-doble al descanso

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Joe Ingles (Jazz) 9 pts Raulzinho Neto (Jazz) 8 pts 1 reb 1 as Willy Hernángomez (Knicks) 3 pts 10 reb 1 tap Mindaugas Kuzminskas (Knicks) 14 pts 2 reb Kristaps Porzingis (Knicks) No jugó Nikola Mirotic (Bulls) 10 pts 4 reb Marc Gasol (Grizzlies) 2 pts 2 reb 2 as Domantas Sabonis (Thunder) 9 pts 4 reb 2 as Álex Abrines (Thunder) 12 pts 2 rob Mirza Teletovic (Bucks) 6 pts 3 reb

LA CRÓNICA

Los Bucks hunden un poco más a los Bulls, que anoche no contaron con Rajon Rondo y todo apunta a que tendría los días contados en la Ciudad del Viento. Ya son 7 derrotas en los últimos 10 partidos y han caído hasta la décima posición de la Conferencia Este. Un desastre. Anoche se vieron sometidos por Giannis Antetokounmpo, que firmó unos escandalosos 35 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 7 tapones. Él solo, con la ayuda de un Jabari Parker (27 puntos) que a fuego lento y en la sombra del griego se está forjando como estrella, se bastaron para vencer a los frágiles Bulls. Butler sigue llamando a las puertas del All Star con sus 26 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, pero su equipo huele, una vez más, a fracaso.

Un resumen de la exhibición del jugador del S.XXII

Además, el rookie Malcolm Brogdon sigue dando de qué hablar, y anoche logró el primer triple-doble de un novato esta temporada

Escandaloso, sublime. La actuación de James Harden ante los Knicks resulta imposible de calificar sin quedarse cortos. El escolta brindó en la nochevieja una actuación que quedará para el recuerdo en la historia de la NBA. En un partido que estuvo disputado hasta que él quiso, Harden firmó 53 puntos, 16 rebotes y 17 asistencias con una serie de 9/16 en triples. Lo dicho; hubo partido hasta que Harden quiso. Los Knicks no contaron con Porzingis y además dieron descanso a Carmelo Anthony en la segunda parte, por lo que "The Beard" tuvo vía libre para lograr una actuación nunca vista. Los Rockets vencieron fieles a su estilo, anotando triples sin piedad (al descanso ya llevaban 15 y Harden rozando el triple-doble). Ryan Anderson (25 puntos con 4/8 en triples) y Eric Gordon (15 con 5/15) acompañaron a Harden en la anotación. En los Knicks, la pareja Jennings-Rose se combinó para 53 puntos, pero la ausencia de sus dos referencias y su nula actividad defensiva les condenó a la hora de intentar llevarse el partido. Buenos números de Willy Hernangómez, que se fue con 3 puntos y 10 rebotes.

Los Cavaliers se deshicieron fácilmente de Charlotte Hornets a pesar de la baja por descanso de Kyrie Irving (más la ya conocida lesión de JR Smith). El equipo de LeBron James (32 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) fue todo el partido por delante, manejando distancias que superaban los 10 puntos. Kevin Love volvió a destacar con 28 puntos y 10 rebotes con una serie de 4/8 desde la larga distancia, calcada a la de James. Kemba Walker (37+5+5) lo intentó por todos los medios, pero no fue suficiente para batir al campeón.

Batum (13 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias), una vez más, nos dejó esta asistencia de regalo

¿Quien dijo que 2016 fue su año? Russell Westbrook no quita el pie del acelerador y anoche, en tan solo 19 minutos de juego y con el partido sentenciado al descanso, firmaba un triple-doble, con toda la segunda parte por jugarse. El base acabó con 17 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias en 28 minutos, y es que los Clippers no ofrecieron gran resistencia. El equipo angelino sigue echando demasiado de menos a sus estrellas, y ya son 6 derrotas consecutivas que le mandan directamente a la séptima plaza de la Conferencia Oeste. El buen hacer de Marresse Speights, la mejor noticia para unos Clippers que deben despertar ya para no tener sustos a mitad de temporada. Álex Abrines aprovechó muy bien sus minutos, anotando 12 puntos con una serie de 4/5 en triples, uno de ellos desde el centro del campo.

Y además...

Los Grizzlies vencieron a los Kings a pesar de la lesión de Marc Gasol , que se tuvo que retirar con 2 puntos y 2 asistencias. Se descarta lesión grave y podría incluso volver a jugar el próximo partido. Mike Conle y, con 22 puntos y 8 asistencias, lideró a los suyos frente a Cousins (26) y Barnes (20)

, que se tuvo que retirar con 2 puntos y 2 asistencias. Se descarta lesión grave y podría incluso volver a jugar el próximo partido. y, con 22 puntos y 8 asistencias, lideró a los suyos frente a (26) y (20) Tercera victoria consecutiva de unos Jazz que suben hasta la cuarta posición del Oeste. Hayward y Gobert (este, con 13 rebotes) anotaron 18 puntos por cabeza para comandar el ataque. Devin Booker fue el máximo anotador de los Suns con 20 puntos

EL MVP: JAMES HARDEN (ROCKETS)

NBA , 0/01/17

