El Big Three de los Cavs y Kawhi demuestran quien es el favorito y ponen el 2-0

LA CRÓNICA

CLEVELAND CAVALIERS 117 – INDIANA PACERS 111

Los Pacers salieron con la intención de platear otro partido tenso e incómodo para los vigentes campeones, pero estos estaban más acertados que en el primer partido y acumularon una ventaja superior a los diez puntos en el inicio del segundo cuarto. El movimiento de balón fluía en los Cavaliers y los triples entraban. Aun así, los Pacers no le perdían la cara al partido y de la mano de Paul George llegaban al descanso con menos de 10 puntos de desventaja.

En la reanudación, los Pacers no pudieron hacer frente al vendaval. Kyrie Irving trataba de poner tierra de por medio con dos triples y Kevin Love se hacía fuerte debajo del aro, poniendo 19 puntos de ventaja en los últimos minutos del tercer cuarto.

Indiana no se rendía y intentaba reducir la ventaja en el último cuarto, pero Irving tenía un día inspirado. Acabó con 37 puntos. Aun así, Indiana se acercó a 4 puntos, pero no fue capaz de completar la remontada. Paul George fue su mejor hombre con 32 puntos.

Video of Paul George Scores 32 Points in Game 2 vs. Cavs | April 17, 2017

Da la sensación de que los Pacers perdieron su oportunidad en el primer partido y de que los Cavaliers están en “modo playoffs”, es decir, con las ideas claras y sus estrellas entonadas.

Video of The Cavs' Big 3 Put Up 89 Points in Game 2 Win | April 17, 2017

SAN ANTONIO SPURS 96 – MEMPHIS GRIZZLIES 82

Memphis tenía que reaccionar y fue Mike Conley quien tomó la responsabilidad anotadora. Sin embargo, San Antonio salió con mucho acierto y ya había anotado 20 puntos en los primeros 7 minutos. La ventaja crecía y superaba los 10 en el primer cuarto. Los Spurs estaban acertados desde el triple, sobre todo Parker y Green. Por el otro lado, los Grizzlies estaban atascados en ataque, lo que hacía que la ventaja Spur se disparara por encima de los 25 puntos. En el tercer cuarto, Memphis reaccionó y se puso a 11 puntos, liderados por un Randolph convertido en la referencia Grizzly.

La tendencia del partido era clara y los de Tennessee se pusieron a menos de 10 en el último cuarto. Pero Leonard y Pau Gasol no querían que hubiera una remontada histórica y se pusieron manos a la obra para que la ventaja subiera por encima de los 15. El partido no tuvo más complicaciones para los de Popovich, que aterrizarán a Memphis con un contundente 2-0 en la eliminatoria. Kawhi Leonard hizo un partido colosal con 37 puntos y 11 rebotes.

EL MVP: KAWHI LEONARD (SPURS)

Partidazo de la estrella Spur, que hizo 37 puntos y 11 rebotes. Con la baja de Tony Allen, el alero no tiene un defensor que esté a su altura y puede desplegar su mejor versión. Si los Grizzlies quieren tener alguna opción, deberán reducir las prestaciones de Leonard.

Video of Kawhi Leonard's PLAYOFF CAREER HIGH 37 Sends Spurs to Game 2 Win | April 17, 2017