El Día de Navidad comienza en la NBA, los Celtics ganan en el Madison

El juego coral de los Celtics se impone al Big Three de los Knicks

Como todos los años, la NBA se engalana en el día de Navidad. 5 partidos durante el día, que además no coinciden a ninguna hora, para que el seguidor NBA pueda darse un atracón de partidos después de la comilona de la pasada noche. En estos cinco partidos, tenemos duelos en la cumbre, enfrentamientos regionales y bellas camisetas diseñadas solo para este día. Bienvenidos a uno de los días marcados en rojo del calendario NBA.

Video of BEST Of NBA Christmas From Past 10 Years!

En primer lugar, dos equipos históricos que tratan de recuperar su glorioso pasado se enfrentaban en el pabellón más famoso del mundo. Los Celtics visitaban el Madison Square Garden en el primer partido del día. El choque comenzó con los típicos nervios del que se sabe observado por medio mundo. Pérdidas y fallos, que pronto pasaron a mejor vida para dejarnos una primera parte divertida. El marcador se mantenía igualado en todo momento, y la máxima ventaja que se alcanzaba hasta la mitad del segundo cuarto eran cuatro puntos a favor de los Knicks.

Video of Derrick Rose Evades Defenders & Puts It Up With ENGLISH | 12.25.16

Sin embargo, a falta de cinco minutos para el final del segundo cuarto, los Celtics apretaron el acelerador. Crowder anotaba tres triples consecutivos que ponían a su equipo por delante en el marcador, lo que mantendrían hasta el descanso: 48-56 para los verdes. La anotación se repartía entre ambos equipos, especialmente en los de Boston, ya que 4 jugadores alcanzaban los 10 puntos antes del descanso.

Video of Unicorn Sighting On Christmas | 12.25.16

En la reanudación, las distancias se mantenían entre los 5 y los 10 puntos de diferencia a favor de Boston. La anotación se disparaba y ambos equipos entraban en el último cuarto con más de 80 puntos anotados. Boston mantenía una ventaja que en ocasiones ascendía de los 10 puntos. Las estrellas de los Knicks se entonaban, pero el ritmo de anotación de los Celtics no decaía, lo que desembocaba en un intercambio de canastas que, como es habitual, favorecía el equipo que iba por delante en el marcador.

Video of Horford Throws Down The NASTY Tomahawk In NYC | 12.25.16

Sin embargo, a falta de 2 minutos y medio los Knicks metían un parcial de 8-0 que igualaba el partido. Todo estaba por decidir a falta de un minuto. Sin embargo, la alegría en el Madison no se iba a completar. Marcus Smart metía un triple, Carmelo Anthony fallaba el tiro en la siguiente jugada y el base de los Celtics, Isaiah Thomas, recibía falta y anotaba uno de los dos tiros libres.

Los Knicks necesitaban un milagro que no llegó. La sucesión de tiros libres para ambos bandos no cambió el signo del partido, lo que provocó la victoria de los Celtics en el Madison Square Garden por119-114 en el primer partido del Día de Navidad.

Isaiah Thomas fue la estrella del partido con 27 puntos, secundado por hombres como Crowder, Horford, Smart u Olynyk, todos ellos por encima de los 15 puntos. En los Knicks, su Big Three estuvo a la altura del partido, pero no estuvo acompañado por el resto de la plantilla de Nueva York. Rose, Anthony y Porzingis anotaron más de 20 puntos por cabeza, que no fueron suficientes para contestar al juego coral de los Celtics.