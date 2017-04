El récord llegó. Westbrook hace su 42º triple-doble con un triplazo decisivo

LA CRÓNICA

NEW YORK KNICKS 97 – TORONTO RAPTORS 110

Otra derrota de los Knicks en uno de los mejores partidos de Willy Hernangómez. Carmelo Anthony, Porzingis y Rose no estaban disponibles para Hornacek. DeRozan hizo un partido muy destacado con 35 puntos, pero tuvo enfrente a la mejor versión del pívot madrileño, con 24 puntos y 11 rebotes. El partido estuvo igualado en la primera parte, pero en el último cuarto los canadienses dieron un estirón y se llevaron el partido sin problemas.

ATLANTA HAWKS 126 – CLEVELAND CAVALIERS 125

Los Cavs comenzaron el partido tratando de dar otro puñetazo sobre la mesa y lo consiguieron. Los de Ohio dominaron durante toda la primera parte, donde solo la imponente presencia de Dwight Howard mantenía a los Hawks con opciones. Sin embargo, los locales reaccionaron en el último cuarto para hacer una remontada histórica y consiguieron llevar el partido a la prórroga. En ella, los Cavs se adelantaron y parecía que se iban a llevar la victoria, pero la sexta falta de LeBron espoleó a los Hawks que se pusieron por delante y no se dejaron remontar. Las decisiones arbitrales fueron muy polémicas en la prórroga.

Video of Kyrie Scores 45 and LeBron Gets a Triple Double (32/16/10)! | April 9, 2017

DENVER NUGGETS 105 – OKLAHOMA CITY THUNDER 106

Y el récord de Westbrook llegó. 42º triple-doble para una de las mejores temporadas individuales de la historia del baloncesto. Además, el partido del base de Oklahoma fue para enmarcar, 50 puntos, 16 rebotes y 19 asistencias. Con una desventaja de 10 puntos a falta de 3 minutos, Westbrook llevó a su equipo a la victoria con una serie de canastas imposibles que culminaron con un triple sobre la bocina desde 10 metros que llevó al éxtasis a Oklahoma y deja a Denver sin opciones matemáticas de playoffs.

Video of Russell Westbrook NBA RECORD 42ND TRIPLE DOUBLE Full Game Highlights | April 9, 2017

Y ADEMÁS... · Segunda victoria consecutiva de Phoenix, esta vez contra Dallas, por 124 – 111. Tres jugadores de los Suns anotaron por encima de 20 puntos. · Victoria de los Rockets en Sacramento por 128 – 135. Otro triple-doble de Harden, que quiere pelear el MVP a su excompañero Westbrook. Video of James Harden's Big Game (35/11/15) Blasts Rockets Past the Kings | April 9, 2017 · Victoria de los Pistons en Memphis por 90 – 103. Los Grizzlies han perdido 7 de sus últimos 10 partidos. Mala racha antes de playoffs. · Los Lakers ganan a los Wolves por 110 – 109 en un partido entretenido. D’Angelo Russell decidió el partido con un triple sobre la bocina. Video of KAT and Wiggins Combine for 81 in L.A.! | April 9, 2017

EL MVP: RUSSELL WESTBROOK (THUNDER)

El hombre de los récords ha hecho una temporada para guardar en los libros de historia. Si durante décadas se ha hablado de la temporada del triple-doble de Robertson, ahora se hablará de la de Westbrook. Ayer hizo su 42º triple-doble de la temporada con 50 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias en una cancha dificilísima en la que el equipo local se jugaba su acceso a playoffs. Con una diferencia de 10 puntos abajo a falta de 3 minutos, Westbrook se echó el equipo a la espalda y la remontó con un triplazo desde lejísimos para simbolizar lo que ha sido su temporada: un escándalo.

Video of Russell Westbrook's Best Play From Every Triple Double This Year!