El siguiente paso de José Manuel Calderón, ¿Atlanta o vuelta a Canadá?

José Manuel Calderón está viviendo una situación de lo más curiosa en los últimos días, tras ser cortado por Los Angeles Lakers, donde no contaba para Luke Walton, se comprometió con los Golden State Warriors, sin embargo, la lesión de Durant quebró todos los planes de su fichaje. Los Warriors, en un gesto de compromiso y buen hacer, llevaron a cabo el fichaje para cortarlo casi 2 horas más tarde.

Un gesto que marca diferencias, y que permitirá a Calderón firmar un nuevo contrato. Ya hay dos candidatos en el horizonte del extremeño, dos equipos que han mostrado interés por el base español y que realizarán ofertas en los próximos días: Atlanta Hawks y Toronto Raptors.

En Atlanta, y según declaraciones de Mike Budenholzer (entrenador de la franquicia georgiana) están buscando un director de juego clásico, veterano y con capacidad para dirigir el equipo. Una descripción que cumple, punto por punto, José Manuel Calderón. Marc Stein, insider de la ESPN, ya adelantaba hace un par de días el interés de los Hawks:

The Hawks are looking at a number of PGs in search of backcourt depth, according to league sources, with Jose Calderon prime among them.