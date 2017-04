Harden le gana el primer duelo a Westbrook y los Bulls asaltan Boston

LA CRÓNICA

GOLDEN STATE WARRIORS 121 - 109 PORTLAND TRAIBLAZERS:

Partido espectacular para empezar una serie que promete mucho baloncesto de calidad. Sin Jusuf Nurkic los Blazers plantaron cara a los Warriors, gracias a los 41 puntos de CJ McCollum y a los 34 de Lillard, hasta el último cuarto, donde la figura de Draymond Green adquirio un nivel superior y a partir de su defensa, cambió el partido para la buena suerte de los locales. 19 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias, 3 robos y 5 tapones, fueron las estadísticas del ala-pívot de los Warriors que eclipsó los 32 de Durant o los 29 de Curry. Green, a mediados del último cuarto, y cuando los Blazers amenazaban con meterse en el partido, encadenó varias acciones defensivas para asegurar su canasta y dejar vía libre a los Curry, Durant y Thompson, en el aspecto ofensivo.

Video of Damian Lillard, CJ McCollum Combine for 75 in Game 1

Video of Stephen Curry, Kevin Durant Combine for 61 in Win

BOSTON CELTICS 102 - 106 CHICAGO BULLS:

En la noche más dura en la vida de Isaiah Thomas no pudo conseguir una victoria para su equipo y dedicáserla a su recientemente fallecida hermana. El base volvió a ser el mejor en Boston Celtics (33 puntos) pero se quedó demasiado y de la mano de Jimmy Butler y Bobby Portis los Bulls robaron un partido del TD Garden y recuperan el factor cancha. Con un dominio en el rebote apabuyante, los de Fred Hoigberg destrozaron a los de Stevens, 53 rebotes por 36 que fue la clave de la machada de los de Chicago.

Video of Jimmy Butler's 30 (23 in the 2nd Half) Propels Bulls to Game 1 Victory | April 16, 2017

Un partido que siempre será recordado por la trágica noticia del fallecimiento de la hermana de Isaiah. Así se encontraba el base en la previa del decisivo partido:

“There is so much pressure on Isaiah Thomas to make every play for this Celtics team.” #NBAPlayoffs pic.twitter.com/NaGfGeGuAw — NBA on TNT (@NBAonTNT) 16 de abril de 2017

Y ADEMÁS...

Los Wizards cumplieron con su papel de favoritos y pasaron por encima de Atlanta Hawks gracias a un John Wall espectacular. El base acabó con 32 puntos y 14 asistencias para liderar a los suyos, además, estuvo bien acompañado por Beal (22) y Morris (21). En los Hawks, Schroder, en su particular duelo con Wall, terminó con 25 puntos y 9 asistencias, siendo el mejor de su equipo, y el único que llegó a la veintena de puntos.

EL MVP: James Harden (Rockets).

Los Rockets ganaron a OKC en el primer partido de la serie y lo hicieron con un James Harden imperial. 37 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias para demostrar que él debe ser el MVP de la temporada. Precisamente, Westbrook terminó el partido con 22 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Los Rockets, liderados por Harden, establecieron un ritmo alto de juego que OKC nunca pudo igualar, y ahí, 'The Beard' es letal. Los texanos, se adelantan en la serie.