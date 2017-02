Histórico triple-doble de Green. Jokic brilla en el duelo de los Hernangómez

MIAMI HEAT - BROOKLYN NETS 108-99

James Johnson lidera el decimotercer triunfo consecutivo de los Heat. Johson registró su mayor anotación de la temporada con 26 tantos. Dragic y Tyler Johson se sumaron a la labor ofensiva de unos Miami que caían por 11 puntos en el tercer periodo. La racha de Miami es la mejor de la NBA esta temporada y la tercera mejor en la historia de la franquicia. Brook López, con 30 puntos, fue el más destacado en unos Nets que encadenan 11 derrrotas.

DENVER NUGGETS - NEW YORK KNICKS 131-123

Espectacular encuentro en el Madison en el reencuentro de los hermanos Hernangómez en la cancha. Jokic se llevó el protagonismo al firmar 40 tantos y ser clave en el triunfo de su equipo ante unos Knicks que siguen generando muchas dudas. Chandler sumaba 19 tantos y Nelson con 16 tantos y 12 asistencias fueron referencias en el juego de su equipos. Carmelo anotaba 33 puntos contra su ex equipo pero Porzingis sucumbió ante el duelo de ala-pívots europeos ante Jokic.

SAN ANTONIO SPURS - DETROIT PISTONS 103-92

Victoria cómoda de Spurs ante los Pistons. Los de San Antonio fueron por delante en el marcador desde el inicio y Pistons nunca llegó a poner en peligro el triunfo. Leonard (32 puntos) y Dedmon (17 puntos, 17 rebotes) fueron destacados en el triunfo de unos Spurs que al descanso ya vencían 60-41. Detroit había vencido en siete de sus últimos ochos encuentros en casa pero no pudieron ante unos Spurs que tienen la segunda mejor serie de la NBA.

LOS ANGELES LAKERS - MILWAUKEE BUCKS 122-114

Espectacular primer cuarto de los Lakers, en el que anotaron la friolera de 47 tantos. Young anotaba sus primeros ocho tiros de campo, incluidos cinco triples. A pesar de ese gran arranque, tuvieron que apretar para evitar una gran remontada de los Bucks. Antetokounmpo firmó su tope anotador con 41 tantos, pero no pudo celebrar el hito con un triunfo. Lou Williams añadió 21 puntos para los Lakers, que llegaron a tener una ventaja de 27 antes que de la remontada de los Bucks, que perdían por 19 al iniciar el cuarto periodo.

GOLDEN STATE WARRIORS - MEMPHIS GRIZZLIES 122-107

Los Warriors logran su primer triunfo sobre Grizzlies esta temporada. Un partido marcado por el histórico triple doble de Draymond Green, que lo alcanza anotando solo 4 puntos (12 rebotes, 10 asistencias, 10 recuperaciones). Durant, con 24 puntos e Iguodala con 22 lideraron la labor anotadora de Warriors. Los Warriors dominaban por 26 tantos en el último periodo y no querían volver a sufrir otra remontada Grizzlie. Conley con 20 puntos fue el máximo anotador de Grizzlies, donde Gasol y Randolph firmaban 17 tantos cada uno.

NEW ORLEANS PELICANS -MINNESOTA TIMBERWOLVES 122-106

Anthony Davis (42 puntos) le gana el duelo a Karl-Anthony Towns y dio el triunfo a los Pelicans ante Minnesota. Davis anotaba 16 de 22 en tiro y Holiday sumaba 25 puntos y 12 asistencias para el buen inicio de la gira que afronta Pelicans antes del próximo All Star que albergará New Orleans. Towns respondía con 36 puntos pero no fueron suficientes para doblegar a Pelicans.

INDIANA PACERS - WASHINGTON WIZARDS 107-112

Un destacado John Wall (26 puntos, 14 asistencias) comandaba el triunfo de los Wizards tras un espectacular último cuarto del base de Wizards en el que anotó ocho de los últimos nueve puntos de su equipo. Un encuentro que discurría totalmente igualado de principio a fin. Beal sumaba 20 puntos que sumaron su decimooctava victoria en casa en 19 partidos. Paul George, con 31 tantos, fue el más destacado de los Pacers.

ATLANTA HAWKS - SACRAMENTO KINGS 107-108

Remontada de Kings. Los de Sacramento remontaron 22 puntos para imponerse a Atlanta Hawks. Una canasta de Barnes a falta de un minuto supuso la primera vez que los Kings se ponían por delante en el partido (101-102). Cousins con 22 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias fue clave en su equipo, donde McLemore y Collison sumaron otros 22 tantos cada uno. Hardaway anotaba 28 puntos para Atlanta pero vio como su último lanzamiento fue taponado por Barnes.

CHICAGO BULLS - PHOENIX SUNS 97-115

Victoria de los Suns ante Chicago Bulls que permite a los de Phoenix romper su mala dinámica de tres derrotas y logran su segundo triunfo en 10 partidos, aunque no abandonan la última posición de la conferencia. Tras una primera mitad igualada fue en la segunda parte del encuentro donde los locales abrieron hueco y con Booker y Bledsoe destacados con 27 y 23 tantos, respectivamente. Por parte de los Bulls fueron Butler (20) y Wade (18) los más destacados.