Houston Rockets vencen a Cavs; horribles Bulls

LA CRÓNICA

BOSTON CELTICS 100 – CHICAGO BULLS 80

Dos equipos en rachas muy diferente se enfrentaban en el Garden. El primer cuarto fue un desastre para los de Chicago, en el que terminaron con 9 puntos. A partir de ahí, el choque fue un baño y masaje para los Celtics. 6 jugadores superaron la docena de puntos en Boston, mientras que en Chicago Buter y Wade anotaron 5 y 8 puntos respectivamente. Chicago se aleja peligrosamente de los playoffs, mientras que Boston queda igualado con los Wizards en la lucha por la segunda plaza del Este.

BROOKLYN NETS 120 – NEW YORK KNICKS 112

Partido muy anotador en el Barclays Center entre los dos equipos neoyorquinos. Parecía un partido para que los Knicks se redimieran, pero ni así. Los Nets hicieron una buena primera parte, en la que se despegaron del marcador gracias a un gran acierto en los triples. En el descanso se honró a uno de los ciudadanos más ilustres del borough de Brooklyn, el fallecido rapero The Notorious Big. En el último cuarto, los de Manhattan intentaron la remontada, Jeremy Lin supo mantener las distancias en el marcador para llevarse otra victoria.

Video of Kristaps Porzingis Says NOT ON MY BLOCK | 03.12.17

INDIANA PACERS 102 – MIAMI HEAT 98

Dos equipos de la zona media del Este se enfrentaban en un partido que parecía igualado. Los Pacers mantuvieron pequeñas distancias durante todo el partido, pero los Heat se pusieron por delante en el último cuarto. Un intercambio de canastas terminó con la victoria local, después de que Myles Turner hiciera un buen último cuarto. Paul George fue el más destacado con 28 puntos y 10 rebotes.

Video of Hassan Whiteside and Paul George duel it out in Indiana! | 03.12.17

PHOENIX SUNS 101 – PORTLAND TRAIL BLAZERS 110

Los Blazers no quieren ni pensar en la posibilidad de perderse los playoffs, e hicieron un partido muy serio en Arizona. Desde el primer cuarto llevaron la iniciativa en el choque que se les enfrentó a los Suns, uno de los peores equipos de la liga. Sin embargo, en el último cuarto los Suns remontaron, pero de la mano de Damian Lillard los Blazers anotaron en las últimas posesiones. El base acabó con 39 puntos.

Video of Damian Lillard and CJ McCollum Combine for 65 Points in Phoenix! | 03.12.17

HOUSTON ROCKETS 117 – CLEVELAND CAVALIERS 112

El partido de la noche se jugaba en el Toyota Center de Houston. Ambos equipos utilizaron el recurso por el que más destacan: el triple. Vimos 88 triples lanzados en el transcurso del partido. El choque se mantuvo igualado hasta que a falta de 2 minutos Houston puso tierra de por medio para llevarse el partido. James Harden hizo un triple-doble con 38 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, mientras que las dos estrellas de los Cavaliers, Irving y James, estuvieron muy solas.

Video of James Harden and LeBron James Duel in Houston | 03.12.17

LOS ANGELES LAKERS 116 – PHILADELPHIA 76ERS 118

Un duelo entre dos de los peores equipos de la temporada, donde pudimos ver a muchos jóvenes prometedores. La pareja interior Sixer fue lo más destacado del partido. Saric sigue optando al rookie del año e hizo 29 puntos y 7 rebotes, mientras que Okafor resurgió de sus cenizas para anotar 23 puntos. El partido se decidió en las jugadas finales, donde un triple a la desesperada de Julius Randle no tocó aro, con lo que la victoria voló hasta Philadelphia.

Video of Best of Dario Saric from Streak of 19+ Points In 11 Straight Games!

EL MVP: JAMES HARDEN (ROCKETS)

Partidazo del principal candidato a MVP contra el vigente campeón. En un día en el que la victoria te reivindica en el status de candidato al anillo, Harden nos enseñó la versión de los grandes días. Triple-doble monstruoso (38, 10, 11) para liderar a los Rockets a una victoria muy especial.