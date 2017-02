Howard vuelve a Houston en modo "Superman", los Warriors ganan con un maravilloso juego

4 partidos en la noche NBA del jueves. En el primer partido de la noche, los Lakers hicieron un buen partido en Washington, pero se quedaron con la miel en los labios. El partido terminó con 116-108. Russell, Clarkson y Deng mantuvieron en el partido a los angelinos, pero los Wizards supieron jugar las últimas posesiones para que no se les escapara el partido. John Wall volvió a estar inmenso con 33 puntos y 11 asistencias. Los Wizards han ganado 9 de sus últimos 10 partidos y se colocan cuartos en la Conferencia Este.

Video of John Wall with the Flashy No-Look, Spinning Assist | 02.02.17

Sorpresa en Houston, donde volvía Dwight Howard, que contribuyó al triunfo de Atlanta por 108-113. El nuevo pívot de los Hawks, que pasó las tres últimas temporadas en Houston, anotó 24 puntos y cogió 23 rebotes. James Harden volvió a brillar con 41 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.

Video of Hawks Complete The Comeback With A 25 Point Turn Around In Houston | 02.02.17

El globo de Philadelphia se está pinchando y esta noche volvió a perder, en este caso en San Antonio por 102-86. Los texanos se despegaron en el marcador en el último cuarto. Sergio Rodríguez volvió a la rotación, ya que disfrutó de 17 minutos de juego, en los que anotó 8 puntos y repartió 4 asistencias. Joel Embiid no jugó por descanso.

Entretenido último partido de la jornada. Los Clippers recibían a los Warriors, que no contaron con Draymond Green por descanso. Los de la Bahía de San Francisco fueron por delante durante todo el partido, en ocasiones con ventajas que rozaban los 20 puntos. Fue un duelo de estilos. El juego de pase y corte de los Warriors contra el ataque individual de los Clippers. En el último cuarto los angelinos se acercaron en el marcador, pero los Warriors les truncaron la esperanza de victoria a base de triples. Gran partido de Durant y Curry, ambos por encima de 25 puntos y 10 asistencias. Blake Griffin y Jamal Crawford dieron la cara en el otro lado, pero su buena labor no fue suficiente.